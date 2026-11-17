Alex Dunne refuse de renoncer à son rêve de Formule 1, même si les portes de la grille semblent désormais fermées pour la saison 2027. Revenu dans la lutte pour le titre de Formule 2 grâce à une deuxième moitié de championnat particulièrement convaincante, le pilote irlandais de 20 ans pourrait pourtant voir ses deux principaux rivaux accéder à la catégorie reine avant lui. Alors que son avenir au sein de l’académie Alpine paraît compromis, plusieurs équipes de F1 s’intéresseraient à son profil pour 2028. En attendant, Dunne pourrait choisir de poursuivre sa carrière en IndyCar, tout en conservant un programme d’essais en Formule 1 pour préparer une éventuelle arrivée sur la grille.

La saison 2026 d’Alex Dunne pourrait finalement constituer un tournant important dans sa carrière. Après un début de championnat de Formule 2 irrégulier, le pilote Rodin Motorsport a retrouvé une compétitivité remarquable lors de la deuxième moitié de l’année, au point de redevenir un candidat crédible au titre.

Avec 189 points, l’Irlandais accuse actuellement 11 longueurs de retard sur Nikola Tsolov et 18 sur Rafael Câmara. Ses chances de sacre dépendront notamment de la bonne tenue, sans annulation de dernière minute, des deux dernières manches prévues au Qatar et à Abu Dhabi, dont l’organisation a été confirmée par la FOM.

Mais malgré cette remontée spectaculaire, Dunne ne devrait pas accéder à la Formule 1 dès 2027. Une situation d’autant plus frustrante que ses deux principaux adversaires en Formule 2 disposent de perspectives beaucoup plus concrètes.

Rafael Câmara a déjà obtenu sa promotion chez Haas pour la saison prochaine. Le Brésilien a même été titularisé de manière anticipée après la décision de l’écurie américaine de se séparer immédiatement d’Esteban Ocon à l’issue du Grand Prix de Mexico.

Nikola Tsolov semble également bien placé pour rejoindre Racing Bulls, même si son arrivée dépendra du choix de l’équipe concernant l’avenir de Liam Lawson en 2028. Le Bulgare pourrait ainsi obtenir un volant dans un an, après une année en tant que pilote de réserve.

Dunne, de son côté, doit envisager une trajectoire plus indirecte.

Une année 2025 mouvementée entre McLaren, Red Bull et Alpine

L’Irlandais a déjà connu plusieurs rebondissements dans sa quête d’un baquet en Formule 1. En 2025, il avait quitté le programme de jeunes pilotes McLaren, l’écurie de Woking souhaitant l’orienter vers une carrière en dehors de l’écosystème de la F1. Une perspective qui ne correspondait pas aux ambitions du pilote, déterminé à conserver toutes ses chances d’accéder un jour à la catégorie reine.

Dunne avait ensuite été proche de rejoindre le programme Red Bull, Helmut Marko ayant pris unilatéralement la décision de le recruter. Mais cette initiative avait été annulée par ses supérieurs, dans un contexte de tensions politiques internes à l’organisation autrichienne il y a environ un an.

C’est finalement Alpine qui avait récupéré l’Irlandais pour l’intégrer à son programme de jeunes pilotes. Cette collaboration n’a cependant pas débouché sur les opportunités de roulage espérées. Alors que Dunne avait participé à plusieurs séances d’essais avec d’anciennes monoplaces, les fameux TPC (Testing of Previous Cars), ainsi qu’à des séances d’essais libres du vendredi avec McLaren en 2025, il n’a pas bénéficié d’occasions comparables chez Alpine cette saison.

L’écurie d’Enstone a préféré confier ses séances obligatoires réservées aux débutants à Gabriele Minì, l’Italien ayant également effectué plusieurs essais privés au volant d’anciennes Formule 1. Minì apparaît désormais comme le favori pour obtenir le poste de pilote de réserve d’Alpine en 2027. Dans le même temps, plusieurs sources indiquent que Dunne devrait quitter le programme de jeunes pilotes de l’équipe française.

Les contrats de Pierre Gasly et Franco Colapinto ne lui offrent en effet aucune perspective de promotion au sein de l’écurie.

Cadillac a discuté avec Dunne, mais privilégie les pilotes américains

Alex Dunne aurait également exploré d’autres possibilités pour accéder à la Formule 1. Des discussions préliminaires auraient notamment eu lieu avec Cadillac, alors que la nouvelle écurie américaine étudie ses options pour le baquet actuellement occupé par Valtteri Bottas.

Mais ces échanges n’auraient pas dépassé le stade exploratoire. Si Bottas devait s’en aller, Cadillac souhaiterait en effet recruter un pilote américain, ce qui favoriserait la candidature de Colton Herta. A noter que Ugo Ugochukwu pourrait aussi être recruté en 3e pilote, à la place de Guanyu Zhou.

Les perspectives offertes à ces deux pilotes auraient ainsi limité les possibilités de Dunne de poursuivre les discussions. L’Irlandais dispose néanmoins désormais d’un argument supplémentaire par rapport à sa situation de l’année précédente. Ses résultats en Formule 2 lui ont permis d’accumuler les points nécessaires à l’obtention de la Super Licence FIA, indispensable pour participer au championnat du monde de Formule 1.

Il ne se heurte donc plus à cet obstacle réglementaire, qui avait limité ses possibilités d’engager des discussions sérieuses avec certaines équipes en 2025. Ses performances récentes ont également attiré l’attention de plusieurs structures.

Au moins trois équipes du milieu de grille lui auraient proposé des perspectives d’arrivée en Formule 1 en 2028, lorsque plusieurs contrats de pilotes arriveront à échéance. Ces possibilités s’accompagneraient d’un important programme d’essais en 2027, destiné à préparer son éventuelle promotion.

L’IndyCar comme solution pour patienter jusqu’en 2028

Dunne ne devrait pas disputer une nouvelle saison de Formule 2 en 2027, qu’il remporte ou non le championnat cette année. Il doit donc trouver une autre catégorie dans laquelle poursuivre sa progression tout en restant suffisamment visible pour les équipes de Formule 1.

Plusieurs possibilités existent, notamment la Super Formula japonaise, la Formule E et l’IndyCar. Mais la piste américaine semble aujourd’hui la plus crédible. L’Irlandais a récemment participé à une séance d’essais en Alabama avec Dale Coyne Racing, et ses performances auraient particulièrement impressionné l’équipe.

Dunne a signé le meilleur temps de la séance matinale, avant que Hunter McElrea n’améliore sa référence dans l’après-midi, lorsque les conditions de piste étaient devenues plus favorables. Cette prestation pourrait lui ouvrir la voie à un programme de compétition en IndyCar dès 2027.

Le scénario actuellement privilégié serait ainsi de combiner une saison dans le championnat américain avec des responsabilités de pilote d’essais auprès d’une équipe de Formule 1. L’objectif serait de continuer à accumuler de l’expérience en compétition tout en se préparant techniquement à une éventuelle arrivée sur la grille en 2028.

La Formule E demeure également une possibilité, mais Dunne semble davantage attiré par une opportunité américaine que par un départ vers la FE ou même la Super Formula. Ces programmes auraient aussi l’avantage de lui offrir une exposition médiatique et commerciale susceptible d’attirer de nouveaux partenaires. Un élément important dans un environnement où certains de ses concurrents disposent déjà de soutiens financiers considérables.

Dunne comprend pourquoi Câmara et Tsolov sont mieux placés

Malgré sa remontée au championnat de Formule 2, Dunne reconnaît que son retour en forme est probablement intervenu trop tard pour lui permettre de prétendre à un baquet en 2027.

Interrogé sur la frustration de voir ses principaux rivaux bénéficier de meilleures opportunités, il a expliqué comprendre parfaitement la situation. Selon lui, les décisions concernant les promotions en Formule 1 sont généralement prises bien avant la fin de la saison.

"Je pense que ce qui est difficile, c’est que, pour devenir pilote de F1 et obtenir un baquet, neuf fois sur dix, les contrats et ce genre de choses sont généralement déjà bien ficelés à ce stade de l’année, alors que nous sommes assez avancés dans la saison", a-t-il expliqué.

"Donc je dirais que, neuf fois sur dix, la plupart des pilotes qui vont accéder à la F1 l’année suivante ont déjà terminé leurs négociations contractuelles et signé leur contrat."

"Donc je pense que, pour moi, le fait de ne pas vraiment être en lice pour un baquet actuellement, contrairement, disons, à Niko [Tsolov] et Rafael [Câmara], est parfaitement logique, pour être honnête, parce que jusqu’aux deux derniers week-ends de course en F2, ils étaient assez loin devant moi au championnat."

"Maintenant, nous avons connu un changement de dynamique et nos performances ont été vraiment très solides, mais malheureusement, c’est un peu trop tard."

L’Irlandais estime même qu’un éventuel sacre en Formule 2 ne modifierait probablement pas les perspectives immédiates. Il souligne que les négociations contractuelles ont généralement lieu autour du Grand Prix d’Italie, voire quelques semaines auparavant.

Or, à cette période, son retard au championnat était encore considérable.

"Je pense que, même si je remporte le championnat, il est logique qu’ils aient davantage de chances que moi, simplement parce que l’écart au championnat était tellement important au milieu de l’année. Et je pense que c’est entre quelques semaines avant Monza et le moment de Monza."

"Du moins, d’après mon expérience, c’est à ce moment-là que les contrats et ce genre de choses sont réglés. Je pense donc qu’il est logique que les choses tournent en leur faveur plutôt qu’en la mienne. Bien sûr, c’est frustrant, mais je ne peux pas y faire grand-chose."

Cette lucidité n’empêche pas Dunne de continuer à rechercher activement une opportunité en Formule 1.

Son départ de McLaren avait précisément été motivé par sa volonté de ne pas abandonner cette ambition. Aujourd’hui encore, il considère les autres championnats comme des solutions susceptibles de le rapprocher de son objectif, plutôt que comme des destinations définitives.

Le pilote irlandais explique qu’il préfère ne pas consacrer trop d’énergie aux négociations concernant son avenir.

"J’essaie de ne pas trop y penser, pour être honnête", a-t-il confié.

"C’est mon père qui me manage, et c’est lui qui s’occupe d’une grande partie de ces choses. Et chaque fois qu’il y a une possibilité d’aller ailleurs, je lui dis toujours que je veux faire de la F1."

"Donc, vous savez, à ce stade de l’année, pour que je sois en F1 l’année prochaine, il nous faudrait probablement un compte en banque gigantesque et un énorme miracle."

La saison 2027 pourrait représenter une étape décisive dans la carrière d’Alex Dunne. Avec plusieurs contrats de pilotes arrivant à échéance à la fin de l’année prochaine, la grille 2028 pourrait offrir davantage de possibilités que celle de 2027.

Mais pour en profiter, l’Irlandais devra maintenir son niveau de performance et continuer à convaincre les équipes qu’il possède le potentiel nécessaire pour réussir en Formule 1.

Une saison en IndyCar, associée à un programme d’essais en F1, pourrait lui permettre de remplir ces objectifs. Dunne reconnaît toutefois qu’il lui serait extrêmement difficile de prendre lui-même la décision d’abandonner son rêve.

Interrogé sur la possibilité de devoir un jour renoncer à la Formule 1 pour construire une carrière durable dans une autre discipline, il a admis que cette décision devrait probablement venir de son entourage.

"Je pense que c’est peu probable, mais chaque fois que le sujet est évoqué, je crois que si la décision de partir ailleurs doit être prise, quelqu’un d’autre devra probablement la prendre à ma place."

"Parce que je pense qu’avec tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent, avec le pilote que je suis et ce dont je me crois capable, mais aussi avec tout le travail que j’y ai consacré, je pense que ce serait trop difficile pour moi de dire : ’Faisons autre chose que de la F1.’"

"Donc, vous savez, mon plan est de ne pas abandonner ce rêve, et nous allons essayer de le garder vivant aussi longtemps que possible, mais je pense que, de manière réaliste, ce sera probablement difficile. L’IndyCar est une bonne piste pour continuer à apprendre et si une opportunité se présente en F1 alors... sinon je pourrais rester là-bas et je n’aurais pas perdu une année."