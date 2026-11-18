Carlos Sainz s’apprête à disputer son 250e Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas, plus de onze ans après ses débuts dans la catégorie reine. À 32 ans, l’Espagnol porte un regard fier sur une carrière marquée par ses passages chez Toro Rosso, Renault, McLaren et Ferrari, avant de rejoindre Williams. Mais alors que son équipe traverse une saison 2026 particulièrement difficile, il considère surtout que 2027 sera une année décisive pour l’avenir du projet britannique, avec l’obligation de démontrer que les ambitions affichées peuvent se concrétiser.

Interrogé par le site officiel de la F1 avant ce cap symbolique, Sainz ne semble pourtant pas particulièrement nostalgique. Le pilote espagnol préfère regarder vers l’avenir plutôt que de s’attarder sur les souvenirs de ses onze premières années en Formule 1.

"Non, honnêtement, je ressens simplement une certaine fierté, parce que la F1 est un sport dans lequel il est très difficile de faire une longue carrière."

"Et le simple fait d’atteindre le cap des 250 Grands Prix, alors que je n’ai encore que 32 ans, me rend fier de moi, de l’équipe qui m’entoure et de la manière dont ma carrière évolue. Je vais essayer d’en faire encore 250 de plus à partir de maintenant."

Des débuts prometteurs chez Toro Rosso au renouveau de McLaren

Si Sainz se projette volontiers vers la suite, il conserve des souvenirs très précis de ses débuts en Formule 1, lors du Grand Prix d’Australie 2015. À l’époque, le jeune Espagnol découvrait la catégorie reine au volant d’une Toro Rosso et avait immédiatement marqué ses premiers points en terminant neuvième.

"Je me souviens parfaitement de la nervosité de cette première semaine en Australie. Dès le lundi, j’avais simplement hâte de participer aux essais libres et je me demandais à quel point j’allais être rapide, maintenant que j’allais enfin me retrouver en piste avec les autres. Je voulais me voir sur la feuille des temps et découvrir où j’allais me situer."

"Et je me souviens que, dès la fin des EL1, j’avais le sentiment d’avoir été très compétitif. J’ai d’ailleurs réalisé un très bon week-end dans l’ensemble, et cela m’a donné énormément de confiance. Je me suis dit : ’OK, j’ai ma place ici.’ Le fait d’avoir été aussi rapide dans les catégories inférieures signifiait que je pouvais également l’être en F1, et cette première semaine m’a simplement appris que j’étais prêt."

"La grande différence, c’est que je n’avais pas bénéficié d’autant d’essais que les débutants d’aujourd’hui. On ne m’avait donné aucune séance d’EL1, aucun essai, donc j’abordais ce week-end avec beaucoup plus d’interrogations."

Après presque trois saisons chez Toro Rosso, Sainz avait rejoint Renault à la fin de l’année 2017, avant de signer chez McLaren pour 2019. Il y avait alors formé un duo entièrement renouvelé avec le débutant Lando Norris.

Ces deux saisons chez McLaren allaient constituer une étape importante de sa carrière, avec un premier podium décroché à São Paulo en 2019, puis un deuxième à Monza l’année suivante. Mais Sainz nuance l’idée selon laquelle son passage à Woking aurait représenté le véritable tournant de son parcours.

"Je pense que McLaren est considéré comme un moment charnière parce que j’avais réalisé trois très bonnes années chez Toro Rosso, puis connu une année un peu difficile chez Renault. Et le contraste entre cette saison chez Renault et les deux excellentes années chez McLaren donne l’impression que cela a été un tournant."

"Mais en réalité, je pense que mes trois premières années chez Toro Rosso étaient presque aussi bonnes que mes deux saisons chez McLaren. C’est simplement cette année intermédiaire chez Renault où, je ne sais pas pourquoi, je n’ai jamais réussi à trouver de bonnes sensations avec l’équipe et la voiture. Le contraste entre Renault et McLaren était tellement important que cela a donné l’impression d’une année charnière. Mais cela l’a aussi été parce que nous avons décroché les premiers podiums de McLaren depuis longtemps."

"Nous avons réussi à transformer considérablement cette équipe et à créer une véritable dynamique. Elle était engagée dans une sorte de spirale descendante et, soudainement, avec mon arrivée et celle de Lando, nous avons inversé la tendance pour entrer dans une spirale positive, avec un nouvel élan."

Silverstone, le circuit de tous les premiers succès

En 2021, Sainz avait franchi une nouvelle étape en rejoignant Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel. Dès sa première saison avec la Scuderia, il avait décroché quatre podiums, avant de connaître l’un des moments les plus marquants de sa carrière lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2022.

Pour son 150e départ en Formule 1, l’Espagnol avait signé sa première pole position avant de remporter sa première victoire au terme d’une course particulièrement animée.

Depuis, trois autres succès sont venus enrichir son palmarès, à Singapour en 2023, puis en Australie et au Mexique en 2024. Sainz estime que certaines de ces performances étaient plus abouties, mais sa première victoire conserve une valeur sentimentale incomparable.

"Je pense que cette victoire se distingue parce que c’était la première. Si vous me demandez de comparer la qualité des victoires et des week-ends que j’ai réalisés, je dirais probablement que Singapour 2023, l’Australie 2024 et le Mexique 2024 étaient des week-ends de meilleure qualité. Mais le fait d’avoir gagné à Silverstone..."

"J’ai décroché ma première pole position sous la pluie, alors que j’ai toujours adoré piloter sur le mouillé et que j’ai toujours été très rapide à Silverstone. Et en réalité, ma toute première pole position en monoplace avait déjà eu lieu à Silverstone. Ma toute première victoire en monoplace, également."

"Par coïncidence, ma première pole position en Formule 1 a eu lieu à Silverstone, tout comme ma première victoire en Formule 1. Ce circuit est donc extrêmement spécial pour moi. Le fait d’avoir accompli tout cela là-bas m’a donné le sentiment d’entretenir une sorte de lien particulier avec cette piste et avec ses supporters, ce qui m’a fait ressentir quelque chose de vraiment, vraiment spécial."

Son éviction de Ferrari a réveillé quelque chose en lui

Malgré ses succès avec Ferrari, Sainz avait dû affronter l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière lorsqu’il avait appris, avant même le début de la saison 2024, que la Scuderia avait recruté Lewis Hamilton pour lui succéder l’année suivante.

Une annonce particulièrement brutale pour l’Espagnol, qui pensait alors prolonger son contrat et poursuivre son aventure à Maranello pendant plusieurs saisons supplémentaires.

"Cela a clairement été l’un des moments les plus difficiles de ma carrière, si ce n’est le plus difficile, parce que c’était aussi l’une des périodes où j’évoluais à mon meilleur niveau en Formule 1."

"Je pense qu’au début de l’année 2024, je pilotais à un très haut niveau, comme c’était déjà le cas vers la fin de 2023, notamment avec ma victoire à Singapour. C’était donc totalement inattendu. Cela m’est tombé dessus sans aucun avertissement."

"Je pensais simplement que j’allais renouveler mon contrat et continuer encore de nombreuses années avec Ferrari, avant de me retrouver soudainement écarté et de devoir céder mon baquet à Lewis."

Loin de se laisser abattre, Sainz avait pourtant transformé cette déception en une source de motivation supplémentaire. Il avait notamment remporté les Grands Prix d’Australie et de Mexico en 2024, réalisant l’une de ses campagnes les plus convaincantes.

"Mais finalement, cela a allumé un feu en moi qui m’a poussé à réaliser l’une de mes meilleures saisons en Formule 1. Je pense avoir signé une campagne très solide, avec deux victoires très particulières en Australie et au Mexique cette année-là, et une saison globalement très régulière. D’une certaine manière, cela m’a presque fait du bien sur le plan mental et dans ma façon d’aborder les choses."

Williams, un choix sportif autant qu’historique

Après avoir pris le temps d’étudier ses différentes options et avoir été associé à plusieurs équipes, Sainz avait finalement choisi Williams, avec laquelle il avait signé un contrat pluriannuel à partir de 2025.

Un choix qui lui permettait de rejoindre le cercle restreint des pilotes ayant couru pour trois des écuries les plus historiques de la Formule 1 : McLaren, Ferrari et Williams.

Malgré les difficultés traversées par l’équipe de Grove en 2024, cette première saison commune avait dépassé de nombreuses attentes. Sainz avait notamment permis à Williams de retrouver le podium pour la première fois depuis 2021, avec deux troisièmes places en Azerbaïdjan et au Qatar.

"Bien sûr, l’histoire de l’équipe et le fait que Williams ait connu autant de succès en Formule 1 ont pesé dans ma décision de venir ici. Mais la réalité, c’est qu’au-delà de cet aspect, je suis surtout venu chez Williams pour des raisons de performance, parce que je pensais qu’il y avait du potentiel dans cette équipe et une marge de progression à exploiter."

"Et dès cette première année, ramener l’équipe sur les podiums, en décrocher trois, deux lors des Grands Prix et un lors du Sprint aux États-Unis, cela a en quelque sorte confirmé ce que je pensais lorsque je suis arrivé chez Williams avec l’ambition de rendre cette équipe à nouveau performante et importante."

"J’ai vraiment apprécié l’année dernière. Ce sont probablement les podiums que j’ai le plus savourés de toute ma carrière en Formule 1, en raison de ce qu’ils représentaient pour moi. Malheureusement, cette année, nous traversons une situation vraiment, vraiment compliquée, mais je continue de croire que nous pouvons inverser la tendance."

Une saison 2026 considérée comme une année de transition

Les difficultés de Williams sont apparues dès la préparation de la saison 2026. L’équipe avait notamment manqué les essais privés de Barcelone avant de débuter le championnat avec une monoplace en surpoids.

Les résultats n’ont pas suivi les attentes suscitées par la campagne précédente. À l’approche du Grand Prix de Las Vegas, Williams occupe la neuvième place du championnat constructeurs avec seulement 12 points, dont sept inscrits par Sainz.

Malgré ce recul, James Vowles a salué l’attitude constructive de ses deux pilotes, Sainz et Alex Albon, qui ont continué à soutenir l’équipe face à ses difficultés.

Pour l’Espagnol, l’expérience accumulée au fil de près de 250 Grands Prix joue désormais un rôle essentiel dans sa manière d’aborder une saison aussi frustrante.

"À 100%. Je ne pense pas que j’aurais pu gérer cette situation comme je l’ai fait cette année il y a huit ans, ou même il y a cinq ans."

"Je pense que le recul et l’expérience apportent un niveau de compréhension et d’analyse qui, lorsque j’examine ma situation actuelle et le fait que je ne me bats même pas pour les points lors des courses cette année, me permet de prendre du recul, d’adopter une approche philosophique et de me dire que c’est une année de transition."

"Tant que je continue à être performant, à tirer le maximum de ce que la voiture et l’équipe peuvent m’offrir, et à aider cette équipe à se développer et à progresser, cela peut encore être considéré comme une bonne année. Avant, j’étais beaucoup plus focalisé sur les résultats et j’aurais peut-être eu peur que les gens pensent que je n’étais plus capable de me battre aux avant-postes ou quoi que ce soit de ce genre."

"Mais aujourd’hui, je suis très à l’aise avec moi-même, avec ce que je fais, avec ma manière de travailler avec l’équipe, d’obtenir mes résultats et d’exploiter au maximum les performances disponibles. Et le fait d’avoir réalisé une année solide sur le plan de mes performances personnelles m’a clairement aidé à accepter de ne pas avoir pu me battre pour de grandes choses cette saison."

2027, une année que Williams ne peut pas se permettre de manquer

Si Sainz accepte de considérer 2026 comme une année de transition, il prévient toutefois que Williams ne pourra pas se permettre de répéter une telle campagne en 2027.

La saison prochaine aura une dimension symbolique particulière puisque l’écurie britannique célébrera ses 50 ans en Formule 1. Mais au-delà de cet anniversaire, l’Espagnol estime que l’équipe devra impérativement démontrer sa capacité à réagir après les difficultés actuelles.

"Pour être totalement honnête, je pense que l’année prochaine sera la plus importante de notre projet chez Williams. Nous devons prouver à tout le monde que nous pouvons redresser la situation. Nous devons aussi nous le prouver à nous-mêmes. Cette année a été une sorte d’année de transition, et je ne pense pas que l’équipe puisse vraiment se permettre une autre saison comme celle-ci."

"Si nous voulons réellement montrer à tout le monde que nous sommes sérieux et que nous voulons vraiment ramener cette équipe au sommet, il faut réagir après une mauvaise année. Et je vois une équipe qui travaille d’arrache-pied pour y parvenir."

Sainz assure lui-même consacrer une énergie considérable au redressement de Williams, notamment à travers son travail de développement et ses échanges avec les ingénieurs.

"J’ai consacré toute mon énergie et tous mes efforts à faire en sorte que cela ne se reproduise pas, dans tous les domaines sur lesquels je peux agir, que ce soit à travers mes retours techniques, mes séances à l’usine, mon travail au simulateur, etc."

Malgré l’ampleur du défi, le pilote espagnol se dit convaincu que les transformations engagées en interne permettront à Williams d’éviter une nouvelle saison aussi difficile.

"Ce sera une année importante, mais si vous me demandez mon avis personnel, je pense vraiment que l’équipe a franchi de nombreuses étapes cette année pour corriger toutes les erreurs que nous avons commises. Il y a eu d’énormes changements, une transformation profonde au sein de l’équipe pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. J’ai donc confiance dans le fait que cela n’arrivera pas, compte tenu de l’importance de cette échéance."

Un 250e Grand Prix à célébrer et un objectif précis pour le 300e

Avant de se tourner pleinement vers 2027, Sainz s’apprête à franchir le cap symbolique des 250 départs en Formule 1 à Las Vegas. Un événement pour lequel il n’avait initialement prévu aucune célébration particulière, pas même un casque spécial.

Interrogé sur cette possibilité, l’Espagnol a toutefois reconnu que l’idée méritait réflexion, d’autant que sa première victoire avait précisément eu lieu lors de son 150e départ.

"Non, mais vous venez de me donner l’idée que je devrais probablement faire quelque chose !"

"Je ne suis pas quelqu’un qui s’intéresse beaucoup aux statistiques. Je ne les regarde pas énormément. Mais le fait que ma première victoire soit arrivée lors de mon 150e Grand Prix et que Las Vegas soit mon 250e me donne envie de faire quelque chose de spécial. Et maintenant que vous me l’avez dit, seulement deux semaines avant la course, je vais peut-être essayer d’organiser quelque chose !"

Quant à la suite de sa carrière, Sainz a déjà une idée très précise de ce qu’il aimerait accomplir d’ici son 300e Grand Prix, soit dans environ deux saisons.

Plus que des statistiques personnelles, il souhaite avant tout mesurer ses progrès à travers ceux de Williams, avec l’ambition de ramener durablement l’équipe dans la première moitié du classement constructeurs.

"D’ici mon 300e Grand Prix, cela représentera 50 courses supplémentaires, soit environ deux saisons. À ce moment-là, j’aimerais avoir ramené Williams sur le podium et replacé l’équipe parmi les cinq premières du championnat constructeurs, en commençant à frapper à la porte du top 4."

"Je pense que si nous parvenons à faire cela au cours des 50 prochaines courses, ce sera un progrès énorme par rapport à notre situation actuelle, dont nous sommes encore très loin. C’est donc mon principal cap à franchir. C’est mon plus grand objectif pour les 50 prochaines courses, mais j’espère que ce ne seront que 50 courses parmi beaucoup d’autres à venir."

À 32 ans, Carlos Sainz ne considère donc pas son 250e Grand Prix comme l’approche de la fin de sa carrière. Son ambition reste intacte, mais elle est désormais étroitement liée à la réussite du projet Williams. Après une première saison encourageante et une année 2026 particulièrement éprouvante, l’Espagnol attend surtout de 2027 qu’elle marque le véritable début du retour de l’écurie britannique vers les avant-postes.