Ferrari favorite au Mexique ? Leclerc temporise sur la prédiction de Russell

Charles Leclerc aborde le Grand Prix du Mexique avec l’ambition de prolonger la bonne dynamique de Ferrari, après deux deuxièmes places consécutives à Singapour et Austin. Alors que Kimi Antonelli pourrait être sacré champion du monde dès ce week-end, le Monégasque reste pleinement engagé dans une lutte particulièrement serrée pour la deuxième place du championnat. Mais plutôt que de se focaliser sur ce classement, il préfère viser une nouvelle victoire avant la fin de la saison. Un objectif que Ferrari pourrait être en mesure d’atteindre à Mexico, même si Leclerc refuse le statut de favori que George Russell attribue à la Scuderia.

À cinq Grands Prix de la fin du championnat 2026, la lutte pour le titre mondial semble sur le point de connaître son dénouement, Kimi Antonelli pouvant décrocher sa première couronne dès ce week-end au Mexique. En revanche, la bataille pour la deuxième place reste particulièrement ouverte, avec quatre pilotes regroupés en seulement neuf points.

George Russell occupe actuellement la deuxième position avec 242 points, devant Lewis Hamilton, qui en compte 241. Max Verstappen suit avec 236 unités, tandis que Charles Leclerc pointe au cinquième rang avec 233 points.

Fort de ses deux deuxièmes places consécutives à Singapour et Austin, le pilote Ferrari a donc toutes les raisons de croire à une remontée au classement. Mais le Monégasque assure que terminer vice-champion du monde n’est pas une obsession.

"Il est important pour nous de terminer la saison sur une bonne note. Je pense que, comme tout le monde le sait, la deuxième place vaut mieux que la troisième, et la troisième vaut mieux que la quatrième. Nous allons donc simplement essayer de maximiser tout ce que nous pouvons."

Pour Leclerc, l’objectif principal est surtout de retrouver la plus haute marche du podium avant la fin de l’année. Il estime que s’il parvient à remporter de nouvelles courses, sa position au championnat s’améliorera naturellement.

"Ce qui compte le plus pour moi, c’est de maximiser chaque course, l’une après l’autre, et d’essayer de décrocher quelques victoires avant la fin de la saison. Si nous y parvenons, alors la deuxième place sera la conséquence naturelle de notre fin de championnat. Mais si ce n’est pas le cas, nous aurons du mal à terminer deuxièmes. Ce n’est pas comme si j’étais obsédé par l’idée de finir deuxième au championnat des pilotes."

Leclerc veut transformer la bonne dynamique de Ferrari en victoires

Leclerc n’a remporté qu’un seul Grand Prix cette saison, à Silverstone, où il avait inscrit les 25 points de la victoire. Malgré les progrès récents de Ferrari et ses deux podiums consécutifs, le Monégasque sait que les occasions de gagner restent limitées face à la concurrence.

Il reconnaît également que le regain de forme de la Scuderia intervient peut-être trop tard pour transformer fondamentalement le bilan de sa saison.

"J’ai le sentiment que nous sommes dans une bonne dynamique actuellement. Quant à savoir si nous serons en mesure de nous battre pour la victoire, il faudra attendre pour le voir, parce que nous affrontons des adversaires très solides et que nous n’avons pas le rythme nécessaire pour gagner à chaque week-end."

Cette volonté de privilégier la victoire plutôt qu’une place d’honneur est partagée par George Russell. Le pilote Mercedes, actuellement deuxième du championnat, a lui aussi expliqué jeudi que terminer derrière le champion du monde ne représentait pas un objectif particulièrement enthousiasmant.

Russell voit Ferrari favorite au Mexique grâce à son turbo, Leclerc temporise

Si Leclerc reste prudent concernant ses chances de victoire, Russell estime pourtant que Ferrari pourrait disposer d’un avantage technique important ce week-end sur le circuit Hermanos Rodríguez.

À plus de 2200 mètres d’altitude, la faible densité de l’air impose des contraintes particulières aux turbocompresseurs. Avec la disparition du MGU-H sur les groupes propulseurs de 2026, le temps de réponse du turbo pourrait notamment devenir un facteur déterminant.

Selon Russell, Ferrari bénéficie d’une architecture potentiellement favorable dans ces conditions, grâce à un turbocompresseur plus petit que celui de la plupart de ses concurrents.

"Cela va être très intéressant. Je pense que le temps de réponse du turbo va être un facteur important pour beaucoup d’équipes ce week-end. Ce n’est évidemment un secret pour personne que Ferrari, notamment, dispose d’un turbo plus petit que la plupart des autres motoristes. Ils ont donc probablement un avantage assez important dans ce domaine."

"Nous ne savons pas encore à quel point ce sera compliqué, mais nous pouvons clairement anticiper que ce ne sera pas simple."

Le Britannique a également évoqué les difficultés rencontrées par Mercedes depuis l’introduction de son dernier ensemble d’évolutions. Apportées initialement en Malaisie, ces nouveautés semblent avoir rendu la W17 particulièrement sensible à certaines conditions de fonctionnement.

Russell a rappelé les expériences contrastées des deux pilotes Mercedes depuis leur introduction, notamment à Singapour et Austin.

"Cela a été un peu étrange pour nous depuis que nous avons introduit cet ensemble d’évolutions sur la voiture. Nous l’avons d’abord apporté en Malaisie, et cela a été un week-end assez difficile pour nous deux."

"Ensuite, Kimi l’a utilisé à Singapour. Là encore, cela n’a pas été un week-end simple. Je l’ai de nouveau utilisé à Austin et j’ai beaucoup souffert de mon côté. Lui, en revanche, a évidemment réalisé une très belle course."

"Et nous observons certaines choses dans les caractéristiques de la voiture qui montrent que cet ensemble fonctionne dans une fenêtre d’exploitation très étroite. Nous devons donc essayer d’élargir cette fenêtre."

Malgré l’analyse de Russell, Charles Leclerc n’est pas convaincu que Ferrari dispose réellement du statut de favorite pour le Grand Prix du Mexique.

Le Monégasque considère que Mercedes conserve une longueur d’avance sur l’ensemble des circuits, tandis que Red Bull a également démontré un niveau de compétitivité élevé.

"Quant à savoir si nous sommes favoris ce week-end, je ne suis pas totalement d’accord. Je pense que Mercedes reste favorite partout où nous allons, et Red Bull a été très performante."

"Il est tellement difficile de tout faire fonctionner dans la bonne fenêtre en qualifications, mais si nous y parvenons, nous avons une chance. Nous avons une bonne voiture, mais une voiture qui est très sensible lorsque nous nous éloignons de sa fenêtre de fonctionnement optimale."

"Récemment, nous en avons un peu payé le prix en Q3, surtout lorsque la température de la piste baisse. Nous avons alors plus de mal que les autres à maintenir tous les paramètres dans la fenêtre idéale. C’est malheureusement ce qui s’est passé à Austin, lors du tour qui comptait le plus entre le vendredi et le samedi."

"Résultat : nous avons perdu une place en première ligne. C’est une limite dont nous sommes conscients et sur laquelle nous travaillons. Je ne sais pas si nous disposons d’une solution à court terme, mais c’est en tout cas un point sur lequel nous nous concentrons, et nous ferons tout notre possible pour optimiser les réglages en vue de la séance de samedi ici."

Pense-t-il que cela puisse être, au moins en partie, compensé par la qualité de l’exécution ?

"Oui, mais cela reste une faiblesse, car même en réalisant une exécution parfaite, nous sommes peut-être plus exposés au risque de sortir de la « fenêtre de fonctionnement » idéale, ce qui se paie cher. Bien entendu, cela renforce encore davantage l’importance de la préparation et de l’exécution, tout particulièrement à l’approche des qualifications. Cela dit, tout le monde cherche à atteindre une exécution optimale et tout le monde fait de l’excellent travail. Par conséquent, si vous disposez d’une voiture plus délicate à piloter, vous en payez forcément le prix. Je suppose que ce n’est pas quelque chose que l’on peut totalement neutraliser."