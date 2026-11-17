Alpine F1 aborde le Grand Prix de Las Vegas avec l’ambition de retrouver les points après plusieurs semaines difficiles. Pour le premier rendez-vous de la dernière série de trois courses de la saison 2026, l’écurie française pourra s’appuyer sur les bonnes performances passées de Pierre Gasly en qualifications sur le circuit américain, tandis que Franco Colapinto espère enfin concrétiser le potentiel entrevu lors des dernières épreuves. Ce week-end aura également une signification particulière pour Gasly, qui deviendra le pilote comptant le plus grand nombre de départs sous les couleurs d’Alpine, avec une 90e apparition qui lui permettra de dépasser Esteban Ocon.

Après une semaine de pause, Alpine retrouve les États-Unis pour disputer le Grand Prix de Las Vegas, première étape d’un dernier enchaînement de trois courses qui mènera ensuite les équipes au Qatar puis à Abu Dhabi.

Pierre Gasly et Franco Colapinto seront au volant des A526 sur le Las Vegas Strip Circuit, un tracé urbain rapide qui traverse certains des lieux les plus emblématiques de la ville. Les monoplaces passeront notamment à proximité de la célèbre Sphere et emprunteront le Strip, tandis que les virages 11 et 12 longeront The Venetian Resort, partenaire de l’écurie française depuis 2023.

Les pilotes s’élanceront ensuite à pleine vitesse sur Las Vegas Boulevard, l’une des portions les plus spectaculaires du circuit.

L’épreuve présente des caractéristiques particulières, avec de longues lignes droites, de gros freinages et des températures nocturnes relativement basses qui compliquent notamment la gestion des pneumatiques.

Pour Alpine, l’objectif sera de retrouver une dynamique positive après plusieurs rendez-vous difficiles, même si l’équipe a déjà réussi à inscrire des points lors des deux précédentes manches américaines de la saison, à Miami et Austin.

Gasly vise un résultat à la hauteur de ses qualifications

Pierre Gasly retrouve un circuit sur lequel il s’est régulièrement montré performant depuis son arrivée au calendrier en 2023.

Le Français a toujours réussi à atteindre la Q3 lors du Grand Prix de Las Vegas et s’est élancé à deux reprises depuis les quatre premières positions de la grille. Il avait notamment décroché la quatrième place sur la grille en 2023, avant de faire encore mieux en 2024 avec une troisième position.

Ces performances n’ont toutefois pas été pleinement récompensées en course, ce qui constitue l’une des principales frustrations du pilote Alpine sur ce rendez-vous. Gasly espère cette fois parvenir à transformer une éventuelle bonne qualification en un résultat solide, alors que son équipe a particulièrement besoin de points en cette fin de championnat.

Le Français a profité de la semaine séparant les deux dernières séquences de courses pour récupérer physiquement et travailler au simulateur à Enstone.

"Après une triplette riche en défis, cela a fait du bien d’avoir une semaine pour se ressourcer et recharger les batteries avant de repartir au combat. J’ai passé du temps au simulateur d’Enstone pour me préparer et j’ai hâte d’arriver à Las Vegas pour aborder les trois dernières courses de la saison."

Gasly apprécie les particularités du tracé américain, qui combine des portions très rapides et un secteur intermédiaire plus technique.

"Depuis son arrivée au calendrier en 2023, ce circuit a offert des moments spectaculaires, avec de longues lignes droites suivies de gros freinages ainsi qu’un secteur intermédiaire plus technique. Les conditions ont également été assez particulières par le passé, avec des températures basses qui ajoutent une difficulté supplémentaire."

Mais au-delà des caractéristiques du circuit, le principal enjeu pour Gasly sera de parvenir à exploiter ses performances sur l’ensemble du week-end.

"Les années précédentes, nous avons généralement réalisé de bonnes qualifications à Las Vegas, avec notamment une troisième place en 2024, mais nous n’avons pas vraiment réussi à transformer ces positions en résultats probants. Ce week-end, notre objectif sera de tout mettre bout à bout sur chaque séance et de repartir avec un résultat solide pour l’équipe, ce dont nous avons vraiment besoin après ces dernières semaines difficiles."

Un 90e départ historique pour Pierre Gasly

Le Grand Prix de Las Vegas marquera également une étape symbolique dans la carrière de Pierre Gasly avec Alpine. En prenant le départ de la course, le Français disputera son 90e Grand Prix sous les couleurs de l’écurie d’Enstone depuis son arrivée dans l’équipe.

Il deviendra ainsi le pilote comptant le plus grand nombre de départs avec Alpine depuis l’adoption de cette identité en Formule 1. Gasly dépassera à cette occasion son ancien équipier Esteban Ocon, qui détenait jusqu’à présent cette référence.

Colapinto veut enfin concrétiser le potentiel d’Alpine

De son côté, Franco Colapinto aborde le rendez-vous de Las Vegas avec la volonté de rebondir après plusieurs courses frustrantes.

L’Argentin considère que les performances affichées récemment par Alpine n’ont pas toujours été correctement traduites en résultats.

"C’est très excitant de revenir à Las Vegas alors que nous entamons les trois derniers Grands Prix de la saison. Lors des épreuves précédentes, nous n’avons pas vraiment réussi à tirer profit de notre véritable rythme, mais nous retournons aux États-Unis avec la ferme intention de rectifier le tir et de connaître un week-end fructueux."

Comme son équipier, Colapinto apprécie particulièrement l’environnement du Grand Prix de Las Vegas.

Le tracé urbain, qui emprunte une partie du célèbre Strip, offre un cadre très différent des circuits traditionnels du calendrier. Mais le pilote Alpine sait également que les conditions de roulage nocturnes dans le désert du Nevada peuvent rendre le week-end délicat.

"Le circuit de Las Vegas est l’un des plus cools du calendrier et c’est vraiment spécial de pouvoir rouler sur le célèbre Strip de Las Vegas. Les températures nocturnes dans le désert constituent un défi intéressant, donc un objectif clé sera de maintenir les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement."

Colapinto estime également que les caractéristiques du circuit pourraient favoriser le spectacle en course, particulièrement avec les nouvelles monoplaces introduites en 2026.

"La course pourrait être assez passionnante compte tenu des très longues lignes droites, surtout avec les monoplaces de cette année. Nous mettrons tout en œuvre pour connaître un week-end sans accroc et extraire tout ce que nous pouvons de la voiture afin de ramener un bon résultat."

Une livrée Alpine plus rose pour les trois dernières courses

Alpine profitera également du Grand Prix de Las Vegas pour faire évoluer l’apparence de ses A526.

À partir de ce week-end, les monoplaces arboreront davantage de rose sur leurs pontons afin de renforcer la visibilité de BWT, partenaire titre de l’écurie.

Cette modification sera conservée pour les trois dernières courses de la saison, à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi. Présent sur les monoplaces de l’équipe depuis 2022, le rose caractéristique de BWT constitue un élément important de l’identité visuelle d’Alpine... et disparaitra en 2027 lorsque Gucci prendra les commandes de la livrée !