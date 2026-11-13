Briatore prend du recul dans son empire du luxe pour se concentrer Alpine F1

Flavio Briatore a décidé de réorganiser ses activités professionnelles afin de consacrer davantage de temps au redressement d’Alpine en Formule 1. L’homme d’affaires italien, qui possède notamment les enseignes Billionaire, Twiga et Crazy Pizza, va transférer ses marques dans une nouvelle structure d’investissement créée avec Merlyn Advisors, une société basée au Luxembourg et liée à la famille régnante du Qatar. Si Briatore conservera une participation importante dans ses entreprises, il abandonnera leur gestion opérationnelle pour se concentrer sur ses responsabilités au sein de l’écurie française, dont il entend poursuivre la reconstruction.

Flavio Briatore entend faire d’Alpine une priorité encore plus importante dans son emploi du temps. L’Italien a décidé de prendre du recul dans la gestion quotidienne de ses activités dans la restauration de luxe et les établissements de nuit, afin de disposer de davantage de temps pour ses fonctions en Formule 1.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, Briatore a conclu un accord avec Merlyn Advisors, une société de conseil en investissement basée au Luxembourg et entretenant des liens avec la famille régnante du Qatar.

L’opération prévoit le transfert de ses différentes marques du secteur de l’hôtellerie-restauration et du divertissement haut de gamme vers une nouvelle structure d’investissement.

Parmi les enseignes concernées figurent notamment Billionaire et Crazy Pizza, deux marques particulièrement connues de l’empire commercial développé par Briatore en parallèle de ses activités dans le sport automobile.

L’Italien conservera une participation significative dans la nouvelle organisation, mais ne sera plus directement responsable de la gestion quotidienne des établissements.

Cette réorganisation doit lui permettre de réduire ses obligations opérationnelles dans ses entreprises tout en continuant à bénéficier de leur développement.

Un nouveau groupe qui vise jusqu’à 500 millions d’euros d’investissements

Le partenariat conclu avec Merlyn Advisors ne se limite pas à une simple réorganisation des activités existantes de Briatore.

La nouvelle société ambitionne également de développer ses investissements dans le secteur du luxe et des activités liées à l’art de vivre haut de gamme.

L’objectif annoncé porte sur des investissements compris entre 250 et 500 millions d’euros, destinés à des entreprises et des marques de ce secteur.

Cette stratégie doit permettre de poursuivre l’expansion des activités commerciales de Briatore tout en confiant leur gestion à une structure spécialisée.

L’homme d’affaires italien a tenu à souligner sa fierté d’avoir construit plusieurs enseignes internationales devenues emblématiques de son portefeuille.

"Je suis fier d’avoir créé et développé des marques emblématiques, notamment Twiga, Billionaire et Crazy Pizza, qui ont redéfini le concept de restauration de luxe dans le monde entier", a déclaré Briatore.

Alpine devient une priorité encore plus importante

La principale motivation avancée par Briatore concerne son engagement auprès d’Alpine.

De retour à des fonctions importantes en Formule 1, l’Italien souhaite désormais consacrer davantage de temps à la reconstruction de l’écurie française et à son développement sportif.

Cette décision intervient alors qu’Alpine poursuit sa transformation et cherche à retrouver un niveau de compétitivité lui permettant de progresser durablement dans la hiérarchie du championnat.

"Cette opération me permettra de consacrer encore davantage de temps à mon engagement en Formule 1 à la tête de l’équipe Alpine, tout en continuant à suivre de près le développement des marques que j’ai toujours soutenues."

Pour Alpine, cette réorganisation pourrait permettre à Briatore d’accorder davantage d’attention aux nombreux chantiers liés au redressement de l’équipe, qu’il s’agisse de son fonctionnement interne, de sa compétitivité ou de ses ambitions à plus long terme.