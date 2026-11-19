La sortie de GTA 6 ne laisse pas les pilotes de Formule 1 indifférents, même si leurs réactions sont particulièrement contrastées. Alors que Lewis Hamilton se prépare à consacrer une bonne partie de son temps libre au nouveau Grand Theft Auto, Lando Norris ne semble pas pressé de découvrir le jeu, contrairement à Lance Stroll. Valtteri Bottas préfère quant à lui profiter du monde extérieur plutôt que de rester devant un écran. Une occasion également pour Hamilton de rappeler son autre passion : sa collection de cartes Pokémon, qu’il continue d’entretenir à 41 ans.

Les pilotes de Formule 1 n’ont pas tous la même approche des jeux vidéo. À l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, plusieurs d’entre eux ont été interrogés sur la sortie de GTA 6, l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années enfin sorti ce jeudi !

Pour Lewis Hamilton, grand amateur de jeux vidéo depuis de nombreuses années, l’arrivée du nouveau Grand Theft Auto représente un événement suffisamment important pour modifier son programme personnel.

Le septuple champion du monde ne cache pas son impatience à l’idée de découvrir le titre et prévoit même de rentrer plus tôt à son hôtel pour pouvoir y jouer.

"Il y a GTA 6 qui est sorti ! Donc ce soir, je rentrerai tôt à l’hôtel pour pouvoir y jouer. Je suis comme un grand enfant !"

Le Britannique reconnaît volontiers passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo, avec des préférences qui vont des jeux de tir aux simulations automobiles, en passant par les aventures en monde ouvert.

"Je suis un gros joueur. Je joue beaucoup à Call of Duty. Mais j’aime aussi Assassin’s Creed et Gran Turismo. J’ai très hâte que le nouveau Grand Theft Auto sorte. C’est celui que j’attends le plus. Je vais devoir tout annuler quand il sera sorti," avait-il confié il y a quelques mois.

Norris n’a jamais vraiment eu le droit de jouer à GTA

À l’inverse de Hamilton, Lando Norris ne prévoit pas de se précipiter sur GTA 6.

Le pilote McLaren explique qu’il n’a jamais véritablement accroché à la franchise, notamment parce qu’il n’était pas autorisé à y jouer lorsqu’il était enfant.

Même s’il reconnaît les qualités du jeu et apprécie parfois de regarder d’autres personnes y jouer, il ne ressent pas aujourd’hui l’envie de s’y consacrer.

"Je ne pense pas que je vais y jouer. Je n’ai pratiquement jamais joué à GTA V, peut-être quelques fois, mais oui, je n’ai pas... Je veux dire, c’est un jeu sympa et j’aime bien regarder d’autres personnes y jouer et ce genre de choses, mais ce n’est pas vraiment mon truc."

Norris conserve néanmoins un souvenir amusé des rares occasions où il pouvait contourner l’interdiction imposée par ses parents. Lors des voyages scolaires, il lui arrivait d’emprunter discrètement la console portable d’un camarade pour enfin découvrir un jeu auquel il ne pouvait pas accéder chez lui.

"C’est génial. J’adorerais, mais je n’avais pas le droit d’y jouer quand j’étais plus jeune. Je n’avais pas le droit, donc quand nous partions en voyage scolaire et que je pouvais piquer la PSP de quelqu’un d’autre ou quelque chose comme ça, c’était le meilleur voyage de ma vie parce que je pouvais enfin y jouer."

Cette absence d’habitude pendant son enfance explique, selon lui, pourquoi GTA n’a jamais vraiment trouvé sa place parmi ses loisirs une fois devenu adulte.

Il n’exclut toutefois pas complètement de changer d’avis face à l’engouement suscité par le nouvel opus.

"Mais je n’ai pas grandi en y jouant à la maison. Je n’y ai jamais vraiment joué non plus quand j’étais plus âgé, donc ça n’a jamais été mon truc. Mais je sais que beaucoup de gens dans le monde y jouent en ce moment, donc peut-être que je changerai d’avis, mais pour l’instant, c’est non."

Bottas préfère le monde réel, Stroll compte essayer

Valtteri Bottas partage le manque d’enthousiasme de Norris, mais pour des raisons différentes. Le pilote Cadillac, connu pour son goût des activités de plein air, estime qu’il existe de meilleures façons de profiter de son temps libre que de jouer à GTA 6.

Sa réponse, particulièrement directe, reflète sa préférence pour les loisirs en extérieur.

"Ce n’est pas dans mes projets. Je pense qu’il y a de meilleures choses à faire. Vous savez, le monde extérieur est plutôt beau. C’est assez agréable de sortir, donc tout va bien."

Lance Stroll se montre nettement plus ouvert à l’idée de découvrir le jeu. Sans afficher l’impatience de Hamilton, le pilote Aston Martin prévoit de lui consacrer un peu de temps à l’occasion.

"Je vais probablement le lancer à un moment ou à un autre, c’est certain. Oui, je vais l’essayer."

Hamilton, 41 ans, assume aussi sa passion pour Pokémon

Mais GTA 6 n’est pas le seul loisir qui passionne Lewis Hamilton en dehors des circuits.

Le septuple champion du monde a également révélé qu’il continuait à collectionner les cartes Pokémon, une passion qu’il assume pleinement à 41 ans. Le pilote Ferrari a raconté comment une simple sortie familiale destinée à acheter des cartes pour ses neveux et sa nièce s’était transformée en véritable expédition de collectionneurs.

Hamilton voulait initialement permettre aux plus jeunes membres de sa famille de commencer leur propre collection. Mais son enthousiasme personnel a rapidement repris le dessus.

"Je voulais acheter des cartes Pokémon pour ma nièce et mes neveux afin qu’ils puissent commencer à les collectionner. Donc il y avait ma sœur qui conduisait, ma mère sur le siège passager et moi à l’arrière avec les enfants."

"Et j’ai dit : ’Maman, tu nous emmènes au magasin Pokémon’. J’ai 41 ans et j’adore Pokémon. C’est juste que... j’adore collectionner les cartes !"

Interrogé sur sa carte préférée, Hamilton a hésité avant de citer plusieurs personnages emblématiques de la franchise.

"Probablement Dracaufeu. J’aime bien celui qui est violet... Mew... Mewtwo."