Sergio Pérez se félicite que Cadillac F1 ait décidé de prolonger le contrat de Valtteri Bottas pour l’année prochaine. Le Finlandais a été confirmé pour la saison 2027 après plusieurs semaines de suspense et de rumeurs entourant Esteban Ocon, Frederik Vesti, mais surtout Colton Herta, que General Motors cherchait à promouvoir, mais qui n’a visiblement pas donné confiance aux dirigeants de l’équipe.

Selon le pilote mexicain, cette décision est importante car, comme il l’avait déjà dit, les problèmes sont nombreux chez Cadillac, mais les pilotes n’en font pas partie. Il se félicite de garder le même équipier et de profiter encore de ce qu’il apporte à la structure.

"C’est une bonne décision, l’équipe doit se concentrer sur les priorités, et les pilotes ne sont pas le plus grand sujet d’inquiétude. Valtteri amène beaucoup d’expérience et de vitesse, et ces trois prochaines courses seront très importantes pour montrer des progrès sur le plan opérationnel" a déclaré Pérez.

"A ce point, Valtteri amène ce qu’on attend de lui, il amène beaucoup de responsabilité, beaucoup de connaissance et beaucoup de vitesse. L’équipe doit se concentrer sur l’opérationnel, sur l’année prochaine, et les pilotes ne sont pas un problème."

Interrogé sur les dynamiques dans les équipes à l’aube du dernier triplé de courses de la saison, celui qui va conclure sa 16e saison en catégorie reine assure que tous les pilotes veulent se battre et dominer leur équipier ou leurs rivaux directs.

"Bien sûr, tout le monde veut battre les autres. Chacun essaie de finir de la meilleure manière sa saison, de faire des week-ends parfaits, il reste trois courses et finir en étant à 100 % est l’objectif pour nous tous."

Interrogé sur la vision qu’il a pour Cadillac, Pérez confirme qu’il veut booster la motivation de toute l’équipe : "Je veux m’assurer que nous sommes une équipe qui attaque à 100 % à l’usine, sur la piste, sur le plan opérationnel, parce que c’est la seule façon dont nous pourrons aller de l’avant."

"La concurrence est extrêmement élevée et je pense qu’il n’y a de place pour personne dans cette équipe qui soit juste content d’être là. Ils doivent partir parce que c’est une équipe dans laquelle nous allons pousser très fort au cours des prochaines années pour nous assurer que nous sommes capables de progresser."

Mener cette charge est désormais le travail de l’ancien homme de Renault, Marcin Budkowski. Interrogé pour savoir s’il ressentait la même urgence de la part du successeur de Lowdon, Perez a répondu :

"Évidemment, c’est plus difficile, n’est-ce pas ? Parce qu’il est dans une position différente et qu’il voit évidemment les choses différemment parce qu’il reçoit toutes les informations au quotidien. Mais évidemment, il y a beaucoup d’urgence parce que les choses en Formule 1 peuvent changer très vite."

"L’année prochaine est une année cruciale pour Cadillac afin de nous assurer que nous sommes en mesure de montrer nos progrès. Parce que sinon, nous savons tous comment ce milieu fonctionne et la pression peut monter extrêmement vite."

Pérez a également insisté en coulisses pour apporter du sang neuf, ayant joué un rôle dans l’arrivée de son ancien collègue chez Red Bull, Craig Skinner, qui a commencé à travailler au sein de l’équipe cette semaine en tant qu’ingénieur en chef du développement. Eric Blandin, ancien de Mercedes, a également rejoint l’équipe.

"Ces gars ont tout fait en Formule 1. Ils ne sont ici que parce qu’ils veulent faire leurs preuves sur un projet différent. Nous savons tous à quel point ils sont bons, mais c’est un projet différent où nous devons essentiellement commencer à mettre cette culture en place, ces personnes en place, et je pense qu’ils apporteront beaucoup à l’organisation actuelle."