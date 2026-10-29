’Pas nécessaire de s’inquiéter’ : Lawson juge sa saison suffisante pour son avenir

Liam Lawson est satisfait de sa saison et pense qu’elle lui permettra d’être prolongé l’année prochaine chez Racing Bulls, alors qu’il n’a toujours pas été confirmé pour 2027 et que Nikola Tsolov va être évalué par l’équipe ce vendredi au Mexique. Un week-end qui devrait d’ailleurs selon lui être difficile, car la piste mexicaine va être particulièrement complexe à aborder.

Lawson se félicite en tout cas de la bonne série de performance qu’il a effectuées au fil des week-ends et de la progression de son équipe tout au long de la saison 2026, alors que Racing Bulls occupe nettement la cinquième place du championnat.

"Oui, ça a été une bonne saison en général, on a été très solides, on a fait beaucoup de progrès depuis le début de l’année, et à titre personnel je me sens très bien dans la voiture" a déclaré le pilote néo-zélandais.

"Ce week-end sera piégeux avec l’altitude, et le fait qu’on n’ait pas vraiment couru avec un faible appui cette année, où ce sera très bas, va être difficile. Ce sera surement très étrange pour nous, et la piste a été resurfacée, donc il y a beaucoup de points d’interrogation."

Bien que sa place soit possiblement menacée, il est convaincu que ses résultats seront un atout au moment de la décision à venir de son employeur. De plus, il pense que sa manière d’aborder les courses, sans penser à son avenir, est encore plus positive.

"Honnêtement, si je repense à l’année dernière, j’y pensais beaucoup, et ça a surement eu un impact sur la manière dont je pilotais. Cette année, je pense être globalement meilleur et je n’y pense pas."

"Quand je vois comment la saison se passe, surtout lors des derniers week-ends, je pense que ce n’est pas nécessaire de s’inquiéter. Je vais tout faire pour garder ce niveau car ça peut être très variable en F1, mais c’est solide, et le fait de se concentrer sur la lutte pour la cinquième place m’aide aussi."