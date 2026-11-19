Oliver Bearman ne cache plus sa frustration face à l’incertitude entourant son avenir en Formule 1. Alors qu’il espère poursuivre chez Haas en 2027, le Britannique attend toujours une confirmation officielle, sur fond de négociations compliquées avec Ferrari. Une situation qu’il juge incompréhensible à ce stade de la saison, malgré sa conviction de mériter sa place sur la grille.

Lors de la journée médias à Las Vegas, Ollie Bearman s’est dit "assez déçu" de ne pas encore disposer d’un contrat confirmé en Formule 1 pour 2027, son avenir chez Ferrari étant devenu incertain dans ce qu’il qualifie lui-même de situation "étrange".

Le protégé de Ferrari a fait ses débuts en F1 avec Haas avec deux courses en 2024 avant d’y devenir titulaire pour 2025. Et depuis il ne cesse de donner satisfaction à Ayao Komatsu, son patron.

Tout porte à croire que Bearman poursuivra l’aventure avec Haas pour une troisième saison en 2027, faute de place ailleurs, notamment chez Ferrari.

Cependant, l’annonce officielle a été retardée de manière inattendue en raison de négociations longues et infructueuses entre son entourage et Ferrari concernant son avenir à plus long terme. Celles-ci porteraient, semble-t-il, sur les opportunités qui pourraient lui être offertes au sein d’une écurie qui compte déjà Lewis Hamilton et Charles Leclerc sous contrat.

Bearman a précisé qu’il ne souhaitait pas révéler qui était à l’origine de sa frustration, se contentant d’indiquer que "oui, c’est certainement un peu décevant, et quand vous avez des gens au sein de l’équipe qui se demandent pourquoi vous n’avez pas encore été annoncé, ce n’est certainement pas idéal. Non seulement pour eux, mais aussi pour moi-même d’un point de vue mental," a déclaré Bearman.

"Je ne dirais pas que c’est l’idéal de se tenir ici à la vingt-et-quelques manche sans aucune confirmation. Nous y travaillons, et tout ce que je peux dire, c’est que je suis un peu déçu d’être ici sans rien avoir à vous dire, car il n’y a aucune excuse pour cela."

Bearman a expliqué qu’il n’avait pas de problème avec l’équipe, contrairement à ce qui a été parfois évoqué dans les rumeurs, mais il admet que les choses ne vont pas aussi vite qu’il le voudrait : "Ce qui n’est pas vrai, mais les choses ont beaucoup traîné en longueur et je n’aime pas ça."

Bearman a ajouté qu’il était "certain de ce qu’il voulait" mais qu’il était déçu qu’un accord n’ait pas été trouvé lors du triple de courses Austin/Mexique/Brésil.

"Il est très clair que j’essaie de rester chez Haas, et je mérite de rester chez Haas. Cela a été une situation étrange, vraiment étrange, mais nous y arrivons, et tout ce que je peux dire, c’est que c’est un peu décevant."

"Je pensais vraiment que nous avions fait des progrès corrects lors du dernier triplé de courses, et il ne semble peut-être pas que ce soit le cas, donc c’est juste un peu décevant. C’est juste une situation difficile, et je ne pense pas qu’il y ait d’excuse pour être ici à ce stade sans rien avoir à vous dire."

"Cela se voit par le fait que je suis le seul gars qui n’a pas été annoncé pour l’année prochaine. Même si je peux vous dire que, touchons du bois, je vais piloter pour Haas l’année prochaine, le fait que ce ne soit pas officiel est juste décevant."

Quant à ce qui bloque la situation, Bearman a commenté : "Je ne sais pas. Je ne sais pas."