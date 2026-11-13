Bearman réclame des garanties à Ferrari pour 2028 et retarde son contrat Haas
Face à Câmara, Oliver craint une audition pour un futur baquet en rouge
L’avenir d’Oliver Bearman en Formule 1 dépend bien davantage de Ferrari que de Haas. Alors que le Britannique devrait poursuivre sa carrière au sein de l’écurie américaine en 2027, l’officialisation de son contrat tarde en raison de discussions concernant ses perspectives à Maranello. Son entourage souhaite obtenir des garanties sur sa position dans la liste des candidats à un baquet Ferrari en 2028, lorsque l’avenir de Lewis Hamilton pourrait de nouveau être au centre des discussions.
Oliver Bearman devrait rester chez Haas en 2027, mais les négociations entourant son avenir semblent dépasser largement le cadre de l’écurie américaine. Le jeune Britannique, âgé de 21 ans, est au cœur de discussions impliquant directement Ferrari, dont il demeure membre de la filière de jeunes pilotes.
Selon les informations qui circulent autour de son avenir, le retard pris dans l’annonce de son prochain contrat est lié aux exigences de son entourage concernant une éventuelle promotion au sein de la Scuderia en 2028 si Hamilton prenait sa retraite.
La direction de Bearman souhaiterait notamment obtenir un engagement plus clair de Ferrari sur le fait qu’il serait prioritaire pour un baquet dans l’équipe italienne à cette échéance. Bearman n’a pas confirmé les informations faisant état de telles exigences.
Haas pourrait devenir le théâtre d’un duel pour Ferrari
Le scénario actuellement envisagé voit toujours Oliver Bearman poursuivre chez Haas la saison prochaine aux côtés de Rafael Câmara, autre jeune pilote issu de la filière Ferrari.
Cette association est de plus en plus présentée comme une possible confrontation directe entre deux candidats à une future titularisation dans l’équipe de Maranello. Dans cette hypothèse, la saison 2027 pourrait servir de véritable audition pour les deux pilotes, chacun cherchant à convaincre Ferrari qu’il mérite une promotion en 2028.
Certaines informations suggèrent même que le Britannique pourrait envisager de quitter la Ferrari Driver Academy si aucune perspective suffisamment claire ne lui était offerte pour 2028.
Bearman reconnaît des discussions contractuelles qui le dépassent
Si Bearman n’a pas directement commenté les exigences qui seraient formulées par son entourage, ses récentes déclarations confirment que les négociations concernant son avenir sont plus complexes qu’une simple prolongation chez Haas.
"Les seuls points qui bloquent encore sont en quelque sorte indépendants de ma volonté. Ce sont davantage des questions contractuelles", avait-il expliqué.
"Cela ne dépend pas de moi. Je laisse mon management s’en occuper et, bien sûr, Ferrari également."
Interrogé plus précisément sur l’implication de la Scuderia dans les discussions, Bearman avait confirmé sans ambiguïté que Ferrari occupait une place centrale dans le processus et que l’avenir est effectivement une question à résoudre.
"Bien sûr que Ferrari est impliquée. Au bout du compte, je suis un jeune pilote de Ferrari et c’est finalement la raison pour laquelle je suis ici, grâce à cela."
"Donc, évidemment, Ferrari a largement son mot à dire sur ce à quoi ressemblera mon avenir."
Le pilote Haas a fini par lâcher au détour d’une question qu’un travail portant sur les perspectives à plus long terme était en cours.
"Il y a quelques questions plus importantes, qui concernent la vision d’ensemble, sur lesquelles nous travaillons."
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