Carlos Sainz disputera son 250e Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas, un cap symbolique qui contraste avec les difficultés rencontrées par Williams cette saison. Malgré onze années passées dans la catégorie reine, l’Espagnol découvre une situation inédite : celle de ne pratiquement plus pouvoir espérer marquer des points, même en réalisant un week-end parfait. Désormais contraint de transformer les dernières courses en séances d’essais grandeur nature, il s’interroge également sur les moyens financiers permettant à McLaren et Red Bull de poursuivre leurs développements.

Le Grand Prix de Las Vegas marquera une étape importante dans la carrière de Carlos Sainz. Onze ans après ses débuts en Formule 1, le pilote Williams prendra le départ de sa 250e course dans la discipline, un chiffre qui lui donne l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis ses premières apparitions au volant d’une Toro Rosso.

Malgré les difficultés de sa saison 2026, l’Espagnol conserve intact son enthousiasme pour la Formule 1 et ne semble pas envisager de quitter le championnat à court terme.

"Oui, cela représente quelque chose, en réalité. Je pense que c’est simplement agréable de voir ce chiffre continuer à augmenter au fil des années, et de le voir progresser année après année. Deux cent cinquante, cela paraît beaucoup quand on pense à la vitesse à laquelle tout est passé."

"Si je repense à ma première course, il y a onze ans, je me souviens encore de tout ce qui s’est passé pendant ce week-end. C’est donc difficile d’imaginer que 250 courses se sont écoulées depuis. Je suis fier, heureux. Ce n’est pas un sport dans lequel il est facile de rester aussi longtemps, et je profite vraiment beaucoup de mon temps en Formule 1. Et maintenant, en route vers les 250 prochaines !"

Interrogé sur les moments les plus marquants de sa carrière, Sainz refuse d’en isoler un seul. De ses débuts à ses premières victoires, en passant par ses podiums avec Williams en 2025, le pilote estime avoir vécu trop d’expériences importantes pour établir une véritable hiérarchie.

"Non, il y a eu tellement de bons moments dans ce sport, depuis mes débuts jusqu’à mes premiers podiums, mes premières victoires, les victoires suivantes avec Ferrari et mes derniers podiums avec Williams l’année dernière, qu’il est extrêmement difficile d’en choisir un ou de dire que l’un se détache davantage que les autres."

"Je pense simplement que, comme je l’ai dit, j’aime énormément courir. Je me vois rester ici encore longtemps. J’adore la Formule 1. Les voyages ne me dérangent pas, pas plus que les décalages horaires, même si celui-ci est assez rude. Mais oui, j’apprécie énormément tout cela et je vais continuer à en profiter aussi longtemps que possible."

Sainz transforme les dernières courses en séances d’essais

Si le cap des 250 départs lui apporte une certaine satisfaction, la situation sportive actuelle de Williams est beaucoup moins réjouissante.

L’écurie britannique traverse une saison particulièrement compliquée avec sa monoplace 2026, dont les performances restent insuffisantes pour espérer rivaliser régulièrement avec les autres équipes du milieu de grille.

Sainz explique que Williams consacre désormais une partie importante de ses week-ends à comprendre les faiblesses de sa voiture et à recueillir des informations utiles pour le développement de celle de 2027.

Le travail porte notamment sur la corrélation entre les données de la soufflerie, les simulations CFD et le comportement réel de la monoplace en piste.

"Nous évaluons essentiellement beaucoup de choses concernant notre corrélation entre la soufflerie, la CFD et la piste. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes avec la voiture de cette année, pas tellement en matière de corrélation à proprement parler, mais simplement parce qu’il n’a pas été facile pour nous d’apporter de la performance sur la piste."

"Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes tout simplement pas assez rapides. Nous sommes lents, je pense, en tant qu’équipe de manière générale. Nous avons eu du mal à comprendre cette nouvelle réglementation, et nous faisons tout notre possible pour modifier les réglages, remettre en question certaines choses que nous apportons sur les circuits et nous assurer de fournir à l’usine les meilleurs retours possibles pour savoir comment développer la voiture de l’année prochaine."

L’Espagnol illustre l’ampleur du retard de Williams en prenant l’exemple de Racing Bulls, actuellement engagée dans la lutte pour la cinquième place du championnat constructeurs.

Selon lui, l’écart entre les deux équipes est désormais si important que même les dernières positions donnant accès aux points restent hors de portée dans des conditions de course normales.

"Actuellement, nous sommes à une seconde de Racing Bulls, qui termine neuvième et dixième lorsque les quatre meilleures équipes ne rencontrent aucun problème. Ils prennent les neuvième et dixième places, ce qui représente deux points et un point au championnat, et nous sommes à une seconde de cela."

"Nos chances de marquer des points sont donc vraiment très, très faibles. Ce circuit offre peut-être un peu plus d’espoir, mais la réalité, c’est que nous préférons investir ce temps en devenant des pilotes d’essais et en effectuant des tests pour l’équipe plutôt que de faire autre chose."

Une situation inédite et particulièrement frustrante

Pour un pilote habitué à se battre régulièrement pour les points depuis ses débuts en Formule 1, cette nouvelle approche des week-ends de Grand Prix est difficile à accepter.

Sainz reconnaît apprécier le travail de développement et les essais, mais il insiste sur la différence fondamentale entre une séance destinée à expérimenter des réglages et un week-end de compétition.

"Non, je n’aime pas être un pilote d’essais pendant les week-ends de course. Honnêtement, j’aime faire des essais. Il n’y a probablement pas beaucoup de pilotes qui aiment cela, mais moi, j’apprécie vraiment les essais."

"J’aime essayer différents réglages, tester différentes choses dans le simulateur. C’est vrai que j’aime consacrer du temps à cela, et j’ai toujours l’impression d’en apprendre beaucoup. J’apprécie cet aspect de la Formule 1 et de la compétition."

Mais cette satisfaction technique ne peut pas remplacer le plaisir de se battre pour un résultat.

"En revanche, lorsque j’arrive sur un week-end de course, je n’ai pas envie de faire des essais. J’ai envie de gagner et de me battre pour de bons résultats, et cette année, il n’y a rien eu de tout cela."

Sainz estime avoir fait preuve de patience et de professionnalisme face à cette situation, tout en prévenant qu’il ne souhaite pas revivre plusieurs saisons de ce type.

"Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je pense pouvoir encaisser une année comme celle-ci. Cela a été une année extrêmement difficile, mais j’ai le sentiment de l’avoir gérée avec patience et, disons, avec un bon état d’esprit. J’ai également bien piloté cette année, ce qui a probablement beaucoup aidé à préserver ma motivation."

"Mais c’est vrai que je ne m’imagine pas vivre beaucoup d’autres années comme celle-ci, parce qu’arriver sur un week-end de course sans même avoir une chance de marquer un point est extrêmement frustrant."

L’Espagnol souligne notamment que, même lorsqu’il évoluait dans des équipes du milieu de grille, il avait toujours disposé d’une monoplace suffisamment compétitive pour envisager un résultat dans les dix premiers.

"C’est vrai que j’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, parce qu’en onze ans, j’ai toujours eu une voiture capable de marquer des points. Même pendant mes trois années chez Toro Rosso, j’avais une voiture qui pouvait entrer dans le top 10."

"Pendant mes années chez Renault, puis chez McLaren, les voitures du milieu de grille étaient toujours à ce niveau, là où se trouvent actuellement Racing Bulls, toujours en tête du milieu de grille. Et dans les batailles que l’on dispute, il y a une véritable satisfaction à marquer ces points."

La saison 2026 représente donc une première particulièrement difficile à vivre pour Sainz, qui estime que même une prestation irréprochable ne suffit plus à compenser le manque de performance de Williams.

"Mais c’est la toute première saison de ma carrière où, même avec une course parfaite et une exécution parfaite, on ne parvient pas à marquer un point, et c’est extrêmement frustrant. Nous faisons néanmoins tout notre possible pour sortir de cette situation l’année prochaine."

Las Vegas, un circuit qui pourrait masquer les faiblesses de Williams

Malgré ce constat pessimiste, Sainz conserve un léger espoir de voir Williams se montrer plus compétitive à Las Vegas.

Le tracé américain présente certaines similitudes avec celui de Bakou, où l’Espagnol avait inscrit ses derniers points, notamment grâce à ses longues lignes droites.

Pour Sainz, l’explication est relativement simple : la FW48 souffre particulièrement dans les virages, alors que son groupe propulseur constitue l’un de ses rares points forts.

"Je ne veux pas être trop dur, mais simplement parce qu’il y a moins de virages, et des virages qui ne dépendent pas autant de l’appui aérodynamique, vous voyez ?"

"Et oui, actuellement, notre voiture n’aime pas les virages. Dans chaque virage, nous perdons énormément de temps au tour par rapport à tous nos concurrents."

"Nous essayons donc de privilégier les circuits avec moins de virages et de plus longues lignes droites, où nous pouvons exploiter notre bon groupe propulseur cette année et potentiellement obtenir un meilleur résultat."

Cette caractéristique pourrait permettre à Williams de limiter son déficit de performance à Las Vegas, même si Sainz reste conscient que les opportunités de marquer des points seront limitées.

Sainz ne comprend pas comment McLaren et Red Bull financent leurs évolutions

Au-delà des difficultés techniques de Williams, Sainz s’interroge également sur les différences de moyens entre les équipes concernant le développement des monoplaces.

McLaren a notamment introduit au Brésil une première version de son aileron avant destiné à 2027, avant d’apporter à Las Vegas un nouveau fond plat représentant lui aussi une première étape de son programme pour la saison prochaine.

Interrogé sur la possibilité de voir Williams adopter une approche similaire lors des trois dernières courses, Sainz répond catégoriquement que son équipe n’en a plus les moyens.

"Non, non, non. Il ne nous reste plus aucune marge sous le plafond budgétaire. Je ne comprends toujours pas comment ils font."

L’Espagnol estime que cette situation illustre les difficultés rencontrées par les structures qui doivent encore investir pour moderniser leurs installations, contrairement aux équipes disposant déjà d’infrastructures plus avancées.

Il fait ainsi référence aux discussions concernant un éventuel mécanisme de compensation inspiré de l’ADUO, destiné à permettre aux équipes les moins bien équipées de réduire leur retard.

"Je pense, je ne sais pas, que c’est pour cela que ces équipes font ce qu’elles font. Il a maintenant été suggéré de permettre aux plus petites équipes de rattraper leur retard concernant leurs installations. Cela a du sens pour le sport, parce que nous sommes désavantagés. Nous consacrons une partie de notre plafond budgétaire à moderniser nos installations et à essayer d’atteindre leur niveau d’infrastructure."

Sainz prend notamment l’exemple de McLaren et Red Bull, qui continuent selon lui à introduire de nombreuses évolutions alors que Williams a rapidement atteint ses limites financières.

"Je ne comprends donc pas comment des équipes comme McLaren ou Red Bull parviennent à apporter sept ou huit évolutions au cours de l’année. De notre côté, nous étions déjà extrêmement serrés au niveau du plafond budgétaire dès notre deuxième évolution."

"Ils doivent donc faire quelque chose de très différent, et très bien, et ils doivent trouver des ressources quelque part. Parce que lorsque nous examinons nos finances, il nous est impossible de trouver comment apporter davantage d’évolutions."

Le pilote Williams ne remet toutefois pas directement en cause la légalité des dépenses de ses concurrents. Il reconnaît plutôt que ces équipes semblent avoir trouvé une manière plus efficace d’utiliser les ressources dont elles disposent.

"Tant mieux pour eux. Ils doivent faire quelque chose correctement, mais c’est aussi pour cela que James a beaucoup parlé d’un ADUO pour les équipes, ou d’un mécanisme similaire concernant le plafond budgétaire, afin de permettre aux plus petites structures, qui ont moins investi au cours des vingt dernières années, de rattraper leur retard dans leur manière de fonctionner."