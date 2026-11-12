Albon et Sainz peuvent devenir champions du monde avec Williams F1 selon Vowles

Malgré une saison 2026 particulièrement difficile pour Williams, James Vowles conserve une confiance totale en Alex Albon et Carlos Sainz. Le directeur de l’écurie britannique estime que son duo de pilotes possède le potentiel nécessaire pour remporter des championnats du monde de Formule 1, et refuse de lui attribuer la moindre responsabilité dans les contre-performances actuelles de l’équipe. Alors que Williams espérait profiter de la nouvelle réglementation pour se rapprocher régulièrement du podium, la réalité s’est révélée bien différente. Vowles reconnaît désormais l’ampleur du travail à accomplir, tout en assurant que ses pilotes ne constituent en aucun cas un frein aux ambitions de l’écurie pour 2027.

Williams traverse une saison 2026 bien éloignée de ses attentes initiales. Après avoir affiché son ambition de profiter du changement de réglementation pour retrouver une place parmi les équipes capables de se battre régulièrement pour les podiums, la formation de Grove s’est finalement retrouvée parmi les moins performantes du plateau.

Une désillusion importante pour une équipe qui avait placé de grands espoirs dans cette nouvelle ère technique et qui doit désormais concentrer ses efforts sur un redressement en 2027.

Mais malgré ces difficultés, James Vowles refuse de remettre en question la qualité de son duo de pilotes.

Alex Albon et Carlos Sainz resteront associés pour une troisième saison consécutive l’année prochaine, une continuité que le directeur de Williams considère comme un véritable atout.

Interrogé sur sa satisfaction concernant cette association, Vowles n’a laissé aucune place au doute.

"Oui, comme je l’ai dit depuis le début, nous avons le duo de pilotes qu’il nous faut."

Le Britannique est même allé beaucoup plus loin en réaffirmant une conviction qu’il avait déjà exprimée par le passé : selon lui, Albon et Sainz possèdent les qualités nécessaires pour devenir champions du monde.

James Vowles se souvient notamment d’une conversation avec Martin Brundle, ancien pilote de Formule 1 devenu consultant pour Sky Sports, au cours de laquelle il avait déjà affiché sa confiance dans le potentiel de ses deux pilotes.

Une affirmation qui avait visiblement surpris son interlocuteur.

"Je m’en souviens très précisément. J’avais dit à Martin que c’était un duo de pilotes capable de remporter des championnats, et je me souviens que Martin avait haussé les sourcils."

Malgré la saison difficile de Williams, Vowles assure qu’il n’a pas changé d’avis.

Pour lui, les performances actuelles de l’écurie ne reflètent pas les capacités réelles d’Albon et de Sainz, qui ne disposent tout simplement pas d’une monoplace suffisamment compétitive pour exprimer leur potentiel.

"Je le pense toujours. Je suis absolument convaincu qu’ils ne nous freinent pas aujourd’hui."

"Ce sont des leaders. Ils viennent d’équipes championnes du monde. Et ils peuvent le devenir avec nous."

Vowles considère que cette expérience constitue une ressource précieuse pour Williams, notamment dans une période où l’équipe cherche à retrouver le chemin de la compétitivité.

"Ils savent comment gagner des courses et monter sur le podium. Nous devons leur fournir une voiture qui leur permette d’atteindre ce niveau. Mais je suis extrêmement satisfait d’Alex et de Carlos."

Albon et Sainz ont-ils réellement le profil de champions ?

Si James Vowles ne doute pas du potentiel de ses pilotes, leur parcours respectif apporte toutefois quelques nuances à son affirmation.

Il est exact qu’Albon et Sainz ont tous deux évolué au sein d’écuries ayant remporté des championnats du monde, mais leurs expériences ne leur ont pas nécessairement permis de jouer eux-mêmes les premiers rôles dans la lutte pour les titres.

Alex Albon a notamment piloté pour Red Bull avant d’être écarté de son baquet de titulaire à la fin de la saison 2020. Le Thaïlandais est toutefois resté lié à l’écurie autrichienne en 2021, en occupant un rôle de pilote de réserve, lorsque Max Verstappen a remporté son premier titre mondial et mis fin à l’attente de Red Bull, qui n’avait plus été sacrée chez les pilotes depuis 2013.

Lors de son passage comme titulaire chez Red Bull, Albon a décroché deux podiums, tous deux obtenus grâce à des troisièmes places. Sur la période de comparaison évoquée, Verstappen avait pour sa part remporté deux victoires et décroché neuf autres podiums au volant d’une monoplace identique. Ces résultats illustrent les difficultés rencontrées par Albon pour rivaliser avec son coéquipier néerlandais, même si son expérience au sein de Red Bull lui a permis de découvrir le fonctionnement d’une équipe de pointe.

Carlos Sainz possède quant à lui un palmarès plus étoffé, puisqu’il a déjà remporté plusieurs Grands Prix en Formule 1. L’Espagnol a démontré sa capacité à s’imposer au plus haut niveau lors de son passage chez Ferrari, une aventure qui s’est toutefois terminée plus tôt qu’il ne l’aurait souhaité.

L’arrivée de Lewis Hamilton, désireux de relever un nouveau défi avec la Scuderia, avait en effet conduit Ferrari à se séparer de Sainz. Ce dernier pouvait donc légitimement nourrir des regrets concernant la fin de son passage à Maranello, alors qu’il avait prouvé sa valeur en tant que vainqueur de Grand Prix.

Il convient néanmoins de nuancer l’affirmation de Vowles concernant l’expérience de ses pilotes au sein d’équipes championnes. Si Ferrari possède évidemment un immense palmarès en Formule 1, l’écurie italienne n’a plus remporté le moindre titre mondial, pilotes ou constructeurs, depuis 2008. Sainz a donc évolué dans une formation historiquement championne du monde, sans pour autant disposer d’une monoplace ayant permis à Ferrari de remporter un championnat pendant son passage.

Williams veut progresser en 2027, mais Vowles tempère les attentes

Alors que Williams prépare déjà la saison 2027, James Vowles semble toutefois vouloir éviter de susciter des attentes excessives concernant les progrès que son équipe pourrait réaliser l’année prochaine.

Après les ambitions affichées avant l’introduction de la réglementation 2026, suivies d’une campagne particulièrement difficile, le directeur britannique adopte désormais un discours plus mesuré.

Il insiste néanmoins sur le fait que les mauvais résultats n’ont pas entamé la motivation des membres de l’écurie.

"Nous arrivons sur chaque Grand Prix avec la même motivation, la même détermination et la même passion qu’au début de la saison, avec l’objectif de marquer tous les points possibles", a expliqué Vowles.

"Ce que je veux surtout dire, c’est que la tâche est désormais beaucoup plus difficile, mais cela ne signifie pas que l’équipe manque de motivation."

"En réalité, je serais surpris que vous fassiez le tour de l’équipe sans constater que les gens sont étonnamment de bonne humeur."

"Ils voient ce qui se prépare pour l’avenir, mais notre objectif reste, jusqu’à la fin de la saison, de faire en sorte que notre dernier point marqué ne remonte pas à plusieurs courses."