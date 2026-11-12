Alpine F1 : plusieurs offres sur la table, mais les 24 % de parts restent à vendre

La vente d’une participation minoritaire dans l’écurie Alpine F1 continue de susciter de nombreuses convoitises, sans qu’aucun accord ait encore été trouvé. Trois ans après son entrée au capital de l’équipe française, le fonds d’investissement américain Otro Capital accélère désormais ses démarches pour céder les 24 % qu’il détient, dans un contexte de forte hausse de la valorisation des écuries de Formule 1. Plusieurs offres auraient été reçues, tandis que les noms de Toto Wolff et Christian Horner ont circulé ces derniers mois parmi les acquéreurs potentiels. Renault, de son côté, conserve le contrôle d’Alpine et maintient que l’écurie elle-même n’est pas à vendre.

Le dossier de la vente des parts d’Otro Capital dans Alpine connaît une nouvelle évolution. Selon les informations de Sportico, le fonds américain a officiellement fait appel à des conseillers financiers afin d’étudier les possibilités de cession de sa participation de 24 % dans l’écurie de Formule 1.

BDT et MSD Partners ont ainsi été mandatés pour explorer les différentes options et accompagner une éventuelle transaction.

Cette démarche intervient après plusieurs mois de spéculations concernant l’identité des investisseurs susceptibles de prendre une participation dans Alpine, notamment Toto Wolff et Christian Horner, dont les noms ont régulièrement été associés au dossier.

Malgré cet intérêt, aucun accord n’a été conclu. La nomination de conseillers financiers marque néanmoins une nouvelle étape dans les démarches d’Otro Capital, qui pourrait désormais chercher à concrétiser la plus-value réalisée sur son investissement initial.

Un investissement réalisé en 2023 avec plusieurs célébrités

Otro Capital avait pris une participation dans Alpine en 2023, à la tête d’un consortium d’investisseurs ayant acquis 24 % du capital de l’écurie. Cette opération valorisait alors l’équipe française à environ 900 millions de dollars.

Le groupe d’investisseurs réunissait notamment plusieurs personnalités du monde du divertissement et du sport américain. Parmi elles figuraient l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds ainsi que Travis Kelce, joueur de football américain évoluant en NFL. Leur arrivée avait permis à Alpine de bénéficier d’une exposition médiatique importante, tout en s’inscrivant dans une stratégie d’ouverture vers de nouveaux investisseurs internationaux.

L’accord conclu à l’époque prévoyait toutefois une restriction empêchant la revente de cette participation pendant trois ans. Cette période d’interdiction est désormais arrivée à son terme, ce qui permet à Otro Capital d’envisager librement une cession de ses parts. Le contexte économique a également considérablement évolué depuis 2023, avec une hausse importante de la valeur des écuries de Formule 1.

Cette progression pourrait permettre au fonds américain de réaliser une opération financière particulièrement intéressante, même si aucune valorisation précise de sa participation actuelle n’a été communiquée.

Plusieurs offres reçues, mais aucun accord conclu

L’intérêt suscité par les 24 % d’Alpine n’est pas nouveau. Dès le mois de septembre, Flavio Briatore, conseiller exécutif de l’écurie française, avait affirmé que les candidats potentiels étaient nombreux.

"Il y a au moins sept investisseurs prêts à les acheter", avait-il déclaré.

Cette affirmation semble désormais trouver un prolongement concret dans les informations rapportées par Sportico.

Selon le média américain, plusieurs offres ont déjà été soumises pour la participation détenue par Otro Capital.

Aucune d’entre elles n’a cependant débouché sur un accord à ce stade. Les noms de Toto Wolff, actuel directeur de Mercedes, et de Christian Horner, ancien patron de Red Bull Racing, ont notamment été évoqués au fil des derniers mois parmi les acquéreurs potentiels.

Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas d’établir si l’un ou l’autre a effectivement présenté une offre dans le cadre du processus actuel.

Sportico précise que le recours à des conseillers financiers ne garantit pas l’aboutissement d’une transaction, même si cette démarche témoigne de la volonté d’Otro Capital d’examiner sérieusement les possibilités de sortie.

Une valorisation qui a fortement augmenté

L’un des principaux enjeux de cette éventuelle vente concerne la valeur actuelle des 24 % détenus par Otro Capital. Lors de l’entrée du consortium au capital en 2023, Alpine était valorisée à environ 900 millions de dollars.

Sur cette base, une participation de 24 % représentait une valeur théorique d’environ 216 millions de dollars. Mais le marché des écuries de Formule 1 a profondément évolué au cours des trois dernières années. La croissance commerciale du championnat et l’intérêt croissant des investisseurs ont contribué à faire progresser la valorisation des équipes.

Dans ce contexte, Otro Capital pourrait espérer revendre sa participation à un prix nettement supérieur à celui correspondant à son investissement initial. Le consortium viserait 750 millions de dollars pour ses parts, soit un peu plus que le triple de sa valorisation en 2023.

La présence de plusieurs candidats potentiels pourrait néanmoins contribuer à soutenir les négociations et à renforcer la position du vendeur.

Renault conserve le contrôle d’Alpine

Malgré les spéculations autour de l’avenir de l’actionnariat, la position de Renault demeure inchangée. Le constructeur français conserve une participation majoritaire de 76 % dans Alpine et reste donc l’actionnaire de contrôle de l’écurie. Renault a par ailleurs insisté sur le fait que l’équipe elle-même n’était pas à vendre.

La transaction envisagée concerne exclusivement la participation minoritaire détenue par Otro Capital, et non l’intégralité de la structure engagée en Formule 1. Un éventuel nouvel investisseur pourrait ainsi entrer au capital d’Alpine sans remettre en cause la position majoritaire du groupe Renault.

Cette distinction est importante alors que les noms de plusieurs personnalités influentes de la Formule 1 circulent autour du dossier...