Haas F1 confirme Câmara pour Las Vegas, Hirakawa roulera le vendredi

Haas F1 a confirmé que Rafael Câmara serait au volant à Las Vegas aux côtés d’Oliver Bearman, où il disputera son deuxième Grand Prix en carrière. Le pilote brésilien a fait ses débuts à domicile lors d’un week-end difficile à Interlagos, et il va avoir une deuxième chance de montrer ses capacités, sur un circuit qui sera toutefois délicat à maîtriser, et qu’il faudra dompter pour éviter tout problème.

L’équipe américaine a aussi confirmé que Ryō Hirakawa aurait son premier aperçu du circuit du Strip pour ses quatrièmes EL1 de la saison, prenant la place de Bearman, trois semaines après son premier GP en carrière, et deux semaines après son titre mondial.

Haas se débarrasse ainsi de la quatrième séance d’essais à confier à un jeune pilote. Et si cela semble très surprenant de le faire sur un circuit urbain où la préparation est très importante, on peut imaginer que l’équipe préfère assurer ses quatre remplacements obligatoires en cas d’annulation des dernières courses de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi.

"J’ai hâte de remonter dans la voiture à Las Vegas. Le Brésil a été une bonne expérience d’apprentissage, et maintenant l’objectif est de me développer à partir de cela, de s’améliorer étape par étape et de tirer le meilleur parti de chaque séance" a déclaré Câmara.

"C’est un nouveau circuit pour moi, il y a donc beaucoup à apprendre, mais je ferai de mon mieux pour continuer à progresser tout au long du week-end."

De son côté, Bearman avait terminé dans les points lors de sa première course à Las Vegas l’année dernière, et il espère un bon week-end, même si les performances de l’équipe ne sont pas celles qu’elles étaient il y a 12 mois.

"Commencer le dernier triptyque de la saison en courant à domicile est une excellente façon de lancer les choses. Las Vegas est très vite devenue l’une des courses incontournables du calendrier, et j’étais très satisfait d’avoir décroché le dernier point en jeu ici l’année dernière" a déclaré le Britannique.

"C’est un circuit à haute vitesse avec beaucoup de lignes droites, et il faut composer avec certaines des températures les plus froides de l’année, donc beaucoup de choses à gérer. Ce sera la première fois que je serai à Las Vegas à 21 ans, j’espère donc avoir un peu de chance de mon côté et fêter ça comme il se doit après la course… de manière responsable, bien sûr !"

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, a établi les objectifs du team et a noté les défis qui attendent Haas ce week-end, pour la dernière course à domicile de la saison de la structure américaine.

"Nous avons hâte de lancer le dernier triptyque de la saison 2026 sur le célèbre Strip de Las Vegas. Ce tracé urbain offre des défis tout à fait uniques, et nous devons être à notre meilleur niveau pour y être performants" a indiqué le Japonais.

"Au Brésil, notre recrue pour 2027, Rafa Câmara, a fait ses débuts dans des conditions extrêmement difficiles et nous a montré, ainsi qu’au monde entier, pourquoi nous l’avons engagé pour 2027."

"Nous sommes impatients de capitaliser là-dessus pour son deuxième week-end de course avec nous. Notre pilote de réserve, Ryō Hirakawa, a également réalisé une performance impressionnante lorsqu’il a été appelé le samedi matin au Mexique."

"Il sera de retour dans la voiture pour les EL1 à la place d’Ollie Bearman, désormais en tant que champion du monde WEC 2026. Lors des dernières courses, nous avons montré que nous pouvons évoluer à un très haut niveau lorsque tout fonctionne bien, et nous cherchons à retrouver le niveau de performance que nous avons affiché dimanche au Mexique."