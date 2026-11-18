Alpine F1 a décidé de tourner la page de la saison 2026 avant même les trois derniers Grands Prix du championnat. Alors que l’écurie française occupe la sixième place du classement des constructeurs, Franco Colapinto a confirmé que le développement de l’A526 était interrompu afin de concentrer toutes les ressources sur la monoplace de 2027. Une décision stratégique qui intervient après une saison de progrès pour l’équipe d’Enstone et son pilote argentin, mais qui traduit également les difficultés à bouleverser la hiérarchie actuelle.

À l’approche du Grand Prix de Las Vegas, première manche du dernier enchaînement de trois courses de la saison, Alpine a fait le choix de ne plus consacrer ses efforts au développement de sa monoplace actuelle.

L’écurie française ne devrait ainsi introduire aucune évolution technique lors des trois derniers rendez-vous du championnat, à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi.

Cette décision intervient alors qu’Alpine occupe la sixième place du championnat des constructeurs, avec 45 points de retard sur Racing Bulls, cinquième, et une avance de 38 unités sur Haas, septième.

Si ces écarts ne rendent pas mathématiquement impossible un changement de position, la physionomie actuelle des courses limite considérablement les possibilités de bouleversement.

Les quatre meilleures équipes monopolisent régulièrement sept ou huit des dix premières places, selon les incidents et les problèmes de fiabilité rencontrés, laissant peu d’occasions aux écuries du milieu de grille de marquer de gros points.

Dans ce contexte, Alpine considère que les ressources encore disponibles seront plus utiles pour préparer 2027 que pour chercher à améliorer marginalement ses performances lors des dernières courses.

Colapinto confirme l’arrêt du développement de l’A526

Franco Colapinto a confirmé que le travail de l’équipe était désormais presque exclusivement tourné vers la saison prochaine.

Le pilote argentin explique que la priorité d’Alpine n’est plus d’apporter de nouvelles pièces à la voiture actuelle, mais de maximiser les progrès possibles sur le projet 2027.

"Je pense que nous travaillons déjà énormément en vue de 2027."

"Toute notre attention est déjà portée sur la voiture de l’année prochaine. Nous ne développons pratiquement plus la voiture de cette année, donc notre priorité est 2027."

Cette réorientation ne signifie pas qu’Alpine renonce à obtenir de bons résultats lors des derniers Grands Prix.

L’équipe continuera d’exploiter sa monoplace actuelle, mais les ressources consacrées à la conception et au développement sont désormais dirigées vers le prochain championnat.

Pour Colapinto, l’enjeu sera surtout de faire en sorte que les progrès réalisés pendant l’intersaison soient supérieurs à ceux des équipes concurrentes.

Le pilote souligne que cette période constitue une véritable compétition entre les départements techniques, chacun cherchant à prendre l’avantage avant les premiers essais de 2027.

"Espérons que nous pourrons réaliser des progrès intéressants, et si possible plus importants que ceux des autres équipes. C’est un peu une course au développement à cette période de l’année, et il faut essayer de tirer le meilleur parti de ces quelques mois sans compétition après la fin de la saison."

Une saison de progrès pour Colapinto, malgré une série sans points

Cette décision intervient alors que Franco Colapinto réalise une saison 2026 nettement plus convaincante que sa précédente campagne.

L’Argentin avait fait l’objet de critiques concernant certaines de ses performances l’an dernier, mais il est parvenu à afficher davantage de régularité cette saison.

Il occupe actuellement la douzième place du championnat du monde des pilotes et a terminé à huit reprises dans les points.

Un bilan qui témoigne des progrès réalisés par Colapinto et de sa capacité à exploiter les occasions offertes par Alpine dans un milieu de grille particulièrement disputé.

La dynamique récente est toutefois moins favorable. Le pilote argentin n’a plus marqué de points depuis six week-ends de Grand Prix, sa dernière arrivée dans le top 10 remontant à Madrid.

Cette série souligne les difficultés auxquelles Alpine reste confrontée malgré les améliorations observées depuis le début de l’année.

Avec une hiérarchie dominée par les quatre meilleures écuries, les opportunités de marquer des points demeurent limitées pour les autres équipes. Colapinto sait donc qu’il devra continuer à maximiser le potentiel de sa monoplace lors des trois dernières courses, même en l’absence de nouvelles évolutions.

Antonelli, un exemple pour Colapinto

Alors qu’il dispute lui aussi sa deuxième saison complète en Formule 1, Franco Colapinto observe avec intérêt la réussite de Kimi Antonelli.

Le pilote Mercedes a décroché son premier titre mondial lors du Grand Prix de Mexico, au terme d’une campagne particulièrement impressionnante.

Une réussite qui contraste avec la situation de Colapinto, engagé dans une équipe qui ne dispose pas encore d’une monoplace capable de jouer régulièrement la victoire.

"Nous travaillons avec ce que nous avons et nous essayons de tirer le maximum de ce dont nous disposons."

"Je pense que la situation de Kimi est un peu particulière, parce qu’on n’a pas très souvent, dès sa deuxième saison, une voiture capable de remporter le championnat."

L’Argentin n’en minimise pas pour autant le mérite du nouveau champion du monde.

"Être à ce niveau, bien sûr, je pense qu’il a géré la pression de manière incroyable, que sa façon d’y faire face et les progrès qu’il a réalisés par rapport à la saison dernière ont été extraordinaires."

Franco Colapinto insiste sur un élément qu’il considère comme essentiel dans la réussite d’un pilote de Formule 1 : la compétitivité de sa monoplace.

"Bien sûr, il faut aussi avoir une voiture capable de gagner toutes les courses, et il l’a également. Donc cela a été une équipe incroyable et une saison extraordinaire pour lui, que je pense que tous les pilotes aimeraient connaître."

"C’est l’objectif et c’est pour cela que tous les pilotes travaillent. Nous travaillons donc ici, en tant qu’équipe, pour progresser chaque année. Nous avons fait de grands progrès par rapport à la saison dernière et nous devons encore progresser l’année prochaine."