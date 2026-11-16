Williams va profiter du Grand Prix de Las Vegas pour arborer une livrée spéciale particulièrement spectaculaire sur ses deux FW48. Les monoplaces d’Alex Albon et Carlos Sainz adopteront une décoration bleu chromé conçue pour refléter les lumières du célèbre Strip, dans le cadre d’une nouvelle opération menée avec Atlassian, partenaire titre de l’écurie britannique. Au-delà de son apparence, cette livrée entend illustrer la transformation technologique engagée par Williams, qui s’appuie désormais sur les outils d’intelligence artificielle et de gestion des connaissances d’Atlassian pour exploiter près de 50 ans d’histoire et accélérer son retour vers les avant-postes.

Williams a choisi Las Vegas pour dévoiler une nouvelle décoration éphémère, qui ne sera utilisée que lors du Grand Prix disputé ce week-end dans les rues de la ville américaine.

Les FW48 d’Alex Albon et Carlos Sainz abandonneront ainsi temporairement leur livrée habituelle au profit d’un bleu chromé particulièrement brillant, spécialement imaginé pour les conditions nocturnes de l’épreuve.

L’objectif est de tirer parti de l’environnement unique du circuit urbain de Las Vegas, où les monoplaces évoluent au milieu des éclairages des hôtels, des casinos et des nombreuses enseignes lumineuses du Strip.

Grâce à sa finition réfléchissante, la carrosserie des Williams devrait capter et amplifier les lumières environnantes lorsque les deux pilotes traverseront les rues de la ville.

La décoration conserve néanmoins certaines surfaces en carbone apparent, destinées à rappeler la rigueur technique et les exigences d’ingénierie qui accompagnent chaque tour de piste.

Cette livrée spéciale constitue une nouvelle étape dans le partenariat entre Williams et Atlassian, dont la collaboration dépasse largement le cadre de la visibilité commerciale.

Une livrée qui symbolise près de 50 ans d’histoire

Le concept imaginé par Williams et Atlassian repose sur une idée commune : pour progresser le plus rapidement possible, il est essentiel de comprendre le chemin déjà parcouru.

Cette philosophie constitue l’un des fondements du partenariat entre les deux organisations.

Pour Williams, il s’agit notamment de tirer parti de son histoire en Formule 1, riche de près de cinq décennies d’expérience, afin d’améliorer son fonctionnement actuel et de préparer son avenir.

La livrée bleu chromé de Las Vegas entend matérialiser cette approche.

Le choix du décor américain n’est d’ailleurs pas anodin. Williams et Atlassian établissent un parallèle entre le désert du Nevada et les environnements complexes auxquels une équipe de Formule 1 doit faire face.

Dans le désert, les points de repère peuvent disparaître et toutes les directions finir par se ressembler. Las Vegas apparaît alors comme une oasis lumineuse au milieu de l’obscurité.

À travers cette image, les deux partenaires souhaitent montrer que la capacité à évoluer dans un environnement exigeant ne repose pas uniquement sur l’instinct, mais également sur l’accès à des informations claires, pertinentes et interconnectées.

La décoration des FW48 traduit ainsi visuellement une philosophie qui occupe une place importante dans la transformation de l’écurie britannique.

L’intelligence artificielle au service de la progression de Williams

Depuis un an et demi, Williams et Atlassian travaillent à intégrer plusieurs solutions technologiques au fonctionnement quotidien de l’équipe.

Cette collaboration repose notamment sur le Teamwork Graph d’Atlassian et sur ses agents d’intelligence artificielle Rovo.

L’objectif est de relier en temps réel les activités, les collaborateurs et les connaissances disponibles dans les différents outils utilisés par Williams.

Cette centralisation doit permettre aux ingénieurs d’accéder plus facilement aux informations nécessaires à leurs décisions, sans perdre de temps à rechercher des données dispersées entre plusieurs systèmes.

L’enjeu est particulièrement important en Formule 1, où certaines décisions doivent être prises en quelques secondes, aussi bien à l’usine que sur le muret des stands pendant les Grands Prix.

Les outils développés avec Atlassian doivent ainsi aider les membres de l’équipe à exploiter plus efficacement les connaissances accumulées par Williams au cours de son histoire.

L’idée est de mettre près de 50 ans d’expérience en compétition au service des décisions prises aujourd’hui, qu’il s’agisse de développement technique, d’organisation ou de stratégie.

Cette collaboration avait déjà été mise en avant à l’occasion du retour de la Formule 1 à Madrid, en septembre dernier, avec une livrée spéciale accompagnée d’une campagne publicitaire.

Las Vegas constitue désormais une nouvelle occasion de présenter cette philosophie à travers une décoration particulièrement visible.

Des combinaisons spéciales et une présence dans la Fan Zone

La livrée bleu chromé ne sera pas réservée aux seules monoplaces d’Alex Albon et Carlos Sainz.

Williams a également prévu plusieurs éléments assortis pour accompagner cette opération pendant le week-end américain.

Les deux pilotes porteront ainsi des combinaisons et des gants spécialement conçus pour reprendre les codes visuels de la nouvelle décoration.

Une voiture utilisée dans le cadre des Hot Laps, les tours de piste réservés aux invités, bénéficiera également d’un habillage particulier aux couleurs de l’opération.

Les supporters présents à Las Vegas pourront par ailleurs découvrir cette identité visuelle dans la Fan Zone de Williams.

Celle-ci sera installée au niveau du Brooklyn Bridge de l’hôtel New York-New York, sur le Strip, à partir de ce lundi.

L’écurie entend ainsi prolonger l’expérience au-delà du circuit et donner davantage de visibilité à sa collaboration avec Atlassian pendant toute la semaine du Grand Prix.

Vowles veut utiliser le passé de Williams pour construire son avenir

Pour James Vowles, directeur de Williams, cette nouvelle livrée représente bien davantage qu’un simple changement esthétique.

"Notre prochaine étape ne consiste pas à nous réinventer ; il s’agit d’évoluer à partir de ce que nous avons été, en utilisant les connaissances, le contexte et les informations que notre équipe partage", a expliqué Vowles.

"Nous sommes fiers de travailler avec Atlassian pour exploiter ces presque 50 années d’histoire et nous en servir comme carburant pour notre avenir. Cette livrée spectaculaire reflète cette philosophie et j’ai hâte de la voir prendre la piste sous les lumières éclatantes du Strip de Las Vegas."

Cette approche s’inscrit dans le travail de restructuration et de modernisation entrepris par Williams pour retrouver progressivement sa place parmi les équipes les plus compétitives du championnat.

L’écurie cherche notamment à améliorer la circulation des informations et la coordination entre ses différents départements, deux éléments essentiels dans un environnement où les décisions techniques doivent être prises rapidement.

Atlassian veut accélérer les décisions grâce à l’IA

Du côté d’Atlassian, cette nouvelle livrée constitue également une occasion de mettre en avant les résultats attendus du partenariat avec Williams.

Mike Cannon-Brookes, cofondateur et directeur général de l’entreprise, insiste sur le fait que la collaboration ne se limite pas à une présence sur les monoplaces.

"La nouvelle livrée de Williams est superbe à Las Vegas, mais notre partenariat va bien au-delà de ce que l’on voit en piste", a déclaré Cannon-Brookes.

"Nous aidons Williams à transformer ses ambitions en réalisations concrètes. Nous travaillons main dans la main avec l’équipe Williams pour développer des processus de travail utilisant l’intelligence artificielle sur l’Atlassian Teamwork Graph, en reliant l’expertise, les connaissances et les projets de ses équipes afin qu’elles puissent prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides."