Mick Schumacher regrette un choix de carrière concernant Ferrari

Mick Schumacher s’est confié sur son éducation auprès de Michael Schumacher, révélant comment son père lui a transmis le goût de l’effort à travers des décisions parfois difficiles à accepter. Dans un nouveau livre consacré au septuple champion du monde et à l’histoire allemande de la Formule 1, l’ancien pilote Haas raconte notamment comment Michael l’avait privé d’une importante compétition de karting après une mauvaise performance. À 27 ans, Mick porte également un regard critique sur son parcours en F1, évoquant ses relations compliquées avec Günther Steiner et une proposition de Ferrari refusée en 2019, une décision qu’il considère aujourd’hui comme une possible erreur majeure.

Pour Mick, son père restera toujours bien davantage qu’une légende de la Formule 1. Malgré les sept titres mondiaux remportés et son statut de référence dans l’histoire du sport automobile, l’ancien pilote Haas explique avoir avant tout grandi auprès d’un parent attentif à son éducation et à son développement personnel.

Dans le nouveau livre d’Alfred Weinzierl, intitulé "Über Michael Schumacher und die deutsche Ära in der Formel 1" (Michael Schumacher et l’ère allemande de la Formule 1), le pilote allemand revient sur plusieurs épisodes marquants de son enfance et de ses débuts en compétition.

Il insiste notamment sur la différence entre l’image publique de son père, considéré comme l’un des plus grands pilotes de tous les temps, et la relation qu’il entretenait avec lui au quotidien.

"C’est un dieu de la course automobile, mais pour moi, c’est papa," a confié Mick Schumacher.

"Et parce que c’est une personne tellement extraordinaire en tant que père, cela dépasse de très loin tout le reste, le pilote de course."

Une distinction essentielle pour le jeune Allemand, qui a grandi dans un environnement où le sport automobile occupait naturellement une place centrale, mais où les exigences de son père ne se limitaient pas aux performances en piste.

Mick Schumacher se souvient notamment d’un épisode survenu lors de sa carrière en karting, à l’occasion d’une compétition disputée à Sarno, en Italie.

Le plateau comprenait plusieurs jeunes pilotes qui allaient ensuite accéder à la Formule 1, notamment Lando Norris et Lance Stroll. Mais Mick n’avait pas été à la hauteur des attentes lors de cette épreuve, une contre-performance qui avait provoqué une réaction particulièrement ferme de son père.

La famille avait prévu de se rendre peu après à Bahreïn pour participer à la finale mondiale de karting. Michael Schumacher avait finalement décidé d’annuler ce déplacement.

"Papa m’a dit : ’Nous n’allons pas à Bahreïn, tu n’as pas été assez bon à Sarno’. J’étais blessé et triste. Mais ensuite, je me suis dit que je devais simplement travailler pour m’améliorer afin que cela ne se reproduise plus."

Loin de chercher à atténuer la décision de Michael, sa mère Corinna Schumacher avait elle aussi soutenu cette approche éducative.

Mick se souvient notamment de la fermeté avec laquelle elle lui avait fait comprendre qu’il devait accepter la situation.

"Tu n’obtiendras pas ce que tu veux pour le moment," lui avait-elle expliqué.

Avec les années, Mick Schumacher a appris à considérer ces décisions non comme des sanctions arbitraires, mais comme une manière de lui transmettre certaines valeurs.

Selon lui, Michael cherchait avant tout à lui faire comprendre que les opportunités sportives devaient se mériter et que les déceptions pouvaient constituer des occasions d’apprendre.

"J’ai toujours su qu’il faisait les choses pour une bonne raison. Ce n’était pas pour me punir, mais pour m’apprendre. La manière dont il gérait ces situations était toujours incroyablement paternelle."

Mick conserve donc un souvenir positif de cette éducation exigeante, même si certaines décisions lui avaient paru particulièrement dures à l’époque.

Il se permet aujourd’hui d’en plaisanter, en établissant un parallèle inattendu entre les leçons reçues de son père et les difficultés rencontrées plus tard au sein de l’écurie Haas.

"Dans ce cas précis, peut-être que mon père voulait me préparer à un directeur d’équipe un peu plus compliqué, qui prend des décisions que je n’aime pas," a ironisé l’Allemand.

Une allusion transparente à Günther Steiner, avec lequel ses relations avaient été particulièrement difficiles pendant ses deux saisons de titulaire en Formule 1.

Mick Schumacher revient sur ses tensions avec Steiner

Mick Schumacher a disputé les saisons 2021 et 2022 chez Haas, dans un environnement qu’il décrit aujourd’hui comme compliqué dès ses débuts.

L’Allemand estime que de nombreux problèmes ont rapidement fragilisé sa relation avec l’équipe, créant un climat de tension qui ne s’est jamais véritablement dissipé.

"Tellement de choses se sont mal passées dès le départ que notre relation était très tendue, et cette tension est restée jusqu’à la fin. Beaucoup de choses n’allaient tout simplement pas."

Mick explique avoir pris pleinement conscience de cette possibilité après son départ de Haas, lorsqu’il a rejoint Mercedes en qualité de pilote de réserve. Cette nouvelle expérience lui a permis de découvrir une autre manière de travailler avec les pilotes, tant sur le plan humain que dans l’organisation de l’équipe.

"C’est pour cela que je suis désormais fermement convaincu que j’aurais pu obtenir des performances différentes dans une autre équipe," a ajouté Schumacher.

Une proposition de Ferrari refusée en 2019

Au-delà de son expérience chez Haas, Mick Schumacher reconnaît également qu’une décision prise plusieurs années auparavant continue de le faire réfléchir.

En 2019, alors qu’il poursuivait sa progression dans les catégories de promotion, Ferrari lui avait proposé un rôle de pilote d’essais. Le jeune Allemand avait toutefois choisi de décliner cette opportunité afin de se consacrer entièrement à sa carrière en Formule 2.

À l’époque, cette décision répondait à sa volonté de concentrer tous ses efforts sur sa progression sportive, sans disperser son attention entre plusieurs programmes.

Mais avec le recul, Mick se demande si accepter cette proposition ne lui aurait pas permis de mieux préparer son arrivée en Formule 1 et de développer plus tôt ses relations avec une équipe de premier plan.

"C’était peut-être une erreur," a-t-il reconnu. "Cela aurait pu dessiner autrement ma trajectoire vers la F1."

Il ne prétend toutefois pas qu’accepter l’offre de Ferrari aurait nécessairement changé le cours de sa carrière, se contentant de reconnaître que "ce choix pourrait avoir été une occasion manquée".