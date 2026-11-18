Williams F1 a confirmé que Victor Martins sera le pilote de réserve de l’équipe pour le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas ce week-end. Le Français, qui a rejoint l’académie de l’écurie basée à Grove en 2025, officie comme pilote d’essai et de développement aux côtés du réserviste officiel Luke Browning. C’est la première fois qu’il est désigné pilote de réserve depuis le Grand Prix de Singapour le mois dernier.

Browning concentre son temps sur son engagement à temps plein dans le championnat japonais de Super Formula, ce qui offre au Français une nouvelle opportunité d’assurer l’intérim si Alex Albon ou Carlos Sainz venaient à être dans l’incapacité de participer.

"J’ai hâte de venir sur le circuit avec l’équipe à Vegas, car c’est toujours une expérience précieuse pour moi de voir comment mon travail en coulisses est mis en pratique en piste" a déclaré Martins. "Ce sera ma première fois à Vegas avec l’équipe, j’ai donc hâte d’apprendre autant que possible et de soutenir l’équipe."

En marge du Grand Prix de Las Vegas 2026, où l’équipe aura une livrée spéciale, Paul Williams, ingénieur de piste en chef, partage son analyse sur les facteurs techniques clés qui façonneront le week-end, sur une piste bosselée et froide.

"Las Vegas est un circuit urbain temporaire tracé dans le centre-ville de Las Vegas, à 650 m au-dessus du niveau de la mer. Le tour de 6,201 km est dominé par les lignes droites : la ligne droite opposée le long du Strip fait environ 1,8 km de long, l’aspiration peut donc être très efficace en qualifications si elle est correctement chorégraphiée" note Williams.

"À l’exception des sections semi-permanentes du virage 17 au virage 4 et du virage 6 au virage 9, le circuit est ouvert au public pendant la journée, de sorte que la piste se réinitialise considérablement d’un jour à l’autre."

"Pour 2026, il y a un nouveau revêtement sur toute la largeur et un micro-fraisage à la sortie du virage 13 ainsi qu’entre les virages 16 et 17, plus des rustines d’asphalte autour des virages 13 et 14."

"L’adhérence et les bosses dans ces sections pourraient changer par rapport à 2025. Les séances froides et tardives dans la nuit rendent difficile la mise en température des pneus et leur maintien dans la bonne fenêtre de fonctionnement."

"Les prévisions annoncent du temps frais tout le week-end, avec des températures ambiantes de 8 à 12 °C durant les séances. Jeudi est mitigé, avec un risque élevé de pluie fine pendant les essais. Vendredi et samedi devraient être secs et dégagés."

Le circuit de Las Vegas sera un véritable défi en matière de gestion de l’énergie, et Williams s’attend à ce que la longue ligne droite du Strip crée une équation mécanique particulièrement difficile à résoudre.

"Las Vegas est l’un des circuits les plus sensibles sur le plan énergétique de la saison, à l’instar de Silverstone et Bakou, et la longue ligne droite menant au virage 14 est la partie la plus critique du tour. Il y a trois zones de mode ligne droite, dont une longue zone SLM du virage 12 jusqu’à l’entrée du virage 14."

"Nous n’avons pas assez d’énergie pour déployer l’intégralité de la fenêtre de 4 MJ jusqu’au virage 14 en configuration qualifications ou course, nous allons donc nous appuyer sur nos outils de simulation pendant l’événement pour allouer l’énergie limitée dont nous disposons aussi efficacement que possible à chaque ligne droite."

"La distance entre la ligne de départ et le virage 1 est si courte qu’en qualifications, nous pourrions n’utiliser que peu ou pas de déploiement d’énergie pour entamer le tour."

Les pneus pourraient aussi jouer un rôle dans les complications du week-end, malgré les choix de Pirelli : "Pirelli a alloué la gamme la plus tendre, C3 (dur), C4 (medium) et C5 (tendre), mais ils sont généralement considérés comme trop durs pour les températures fraîches et un circuit à faible énergie."

"Nous passons de la piste la plus abrasive de la saison à Interlagos à la plus lisse, ce qui exacerbe la difficulté de mise en température des pneus. Qualifications : le pneu tendre ne sera pas clairement un pneu performant dès le premier tour chronométré, des tours de sortie rapides et des tours de préparation seront donc nécessaires."

"Les choix de réglages et de refroidissement des freins seront utilisés pour aider à faire monter les pneus en température. Grand Prix : l’usure des pneus devrait être faible tant que le graining est évité."

Tous ces défis techniques se traduiront dans les faits par une équation stratégique qu’il faudra aussi résoudre, et Paul Williams admet qu’il sera délicat de tout gérer, avec possiblement une inefficacité rare de l’undercut.

"Même avec les composés les plus tendres et un risque de graining, la course devrait tout de même se dérouler à un seul arrêt, en utilisant le medium et le tendre. La difficulté de mise en température des pneus favorisera une tactique d’overcut en course, et il est peu probable que les arrêts précoces soient payants à moins que le graining ne frappe."

"Les dépassements sont plus faciles que la moyenne à Las Vegas, et le rythme de course est 32 % plus déterminant que le rythme en qualifications. Il y a eu une voiture de sécurité dans 33 % des courses disputées ici jusqu’à présent et une voiture de sécurité virtuelle dans 67 % des cas."