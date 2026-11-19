Oliver Bearman reconnait qu’il pourrait encore connaître un week-end complexe à Las Vegas, pour la 21e course de la saison 2026 de la Formule 1. Le pilote Haas F1 sort de plusieurs Grands Prix décevants et difficiles, et il aimerait vivre une meilleure réussite ce week-end sur le Strip. Cependant, il doute que ce soit le cas, et il explique qu’il se sent malgré tout mieux que lors du triplé de courses précédent.

En effet, il révèle qu’il était malade lors des deux dernières manches, et il a peiné à profiter des derniers déplacements, où l’équipe américaine avait une chance de marquer des points, et l’écart face à Audi s’est grandement réduit.

"Pour être honnête, les dernières courses ont été vraiment difficiles. À Austin et au Mexico, nous avons en quelque sorte perdu la chance de marquer des points, et en plus de cela, j’ai été très malade au Mexique et au Brésil également" a noté le Britannique.

"Donc c’était vraiment nul, et j’avais hâte de rentrer à la maison. Je me suis bien rechargé les batteries pour moi ces derniers jours, et je suis ravi d’être de retour avec beaucoup d’énergie et en espérant de meilleurs trois derniers événements."

Rafael Câmara va disputer sa deuxième course, et il admet que la tâche a été difficile pour lui au Brésil, où il a fait ses débuts à domicile, et a dû composer avec le fait que la saison approche de son terme. De plus, la pluie n’a pas arrangé non plus ses affaires.

"C’était un week-end très intense, mais je pense que c’était un week-end où il y avait beaucoup à apprendre, et c’est sûr que ce sera très utile ce week-end" a déclaré Câmara. "J’ai hâte de courir ici."

"Évidemment, ce sera ma première fois à Vegas, donc j’essaie juste de me préparer de la meilleure façon et de m’assurer que nous puissions être prêts, en progressant toujours et en comprenant quoi faire tout au long du week-end afin que nous puissions être en bonne position pour les qualifications."

"Dans l’ensemble, sur ce premier week-end, Ayao Komatsu ne s’est plaint de rien me concernant, donc c’était bien. Évidemment, comme je l’ai dit, je pense que dimanche il y avait peut-être quelque chose que, même de mon côté, j’aurais espéré un peu meilleur."

"Mais je pense que dans l’ensemble c’était un bon week-end et aussi très positif. Il y avait beaucoup de nouvelles choses, et c’était une bonne expérience pour l’avenir. Dans l’ensemble, je pense que ce que je peux dire, c’est que nous étions satisfaits du week-end."

Mais le principal sujet pour le Brésilien a été de savoir ce qu’il comptait faire au Qatar et à Abu Dhabi. Va-t-il tenter de prendre le titre en F2 dans un championnat qu’il mène ? Ou va-t-il rester chez Haas F1 ?

"Eh bien, c’est une très bonne question. On n’a pas le droit de faire les deux, c’est dans les règlements de la FIA."

"Les deux options seront très importantes pour moi. En F2, on travaille toute l’année pour atteindre cet objectif, et on a forcément envie de finir en beauté. Par ailleurs, je ne me retrouverais pas dans cette position, et je n’aurais pas ces opportunités, si les événements de cette année en F2 avec Invicta ne s’étaient pas produits. Ce serait donc, assurément, quelque chose de très spécial."

"Au bout du compte, je ferai ce que j’aime, et je serai heureux dans l’un ou l’autre cas. Mais ce sera sans aucun doute une décision difficile à prendre pour moi : d’un côté, il y a la Formule 1, ce dont j’ai toujours rêvé ; de l’autre, il y a tout un championnat pour lequel j’ai travaillé toute l’année et que je souhaite conclure en beauté."

"Ce serait formidable de conclure la saison de F2 ainsi. Et, quand on regarde le parcours accompli dans les catégories juniors, remporter les championnats de F3 et de F2 dès sa première année, c’est quelque chose de très gratifiant. Au-delà de ça, le simple fait de gagner et d’accomplir de telles performances, c’est une sensation vraiment agréable."

"Mais je ne sais pas encore ce qui va se passer, ni comment les choses vont évoluer. On verra bien. Pour l’instant, je vais essayer de me concentrer sur ce week-end et de bien terminer. Ensuite, j’espère que nous parviendrons à définir la suite des événements."

Au cas où Câmara termine en Formule 2, Haas F1 pourrait toujours faire appel à son pilote de réserve, Ryo Hirakawa, et ainsi continuer à faire "plaisir" à Toyota avec deux Grands Prix supplémentaires...