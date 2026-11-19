La Formule 1 va franchir une nouvelle étape dans l’exploitation des données en course. À partir de 2027, les téléspectateurs pourront découvrir certaines informations physiologiques des pilotes en temps réel, grâce à un partenariat de quatre ans conclu avec l’entreprise spécialisée WHOOP. Cette technologie, qui permettra notamment de mieux comprendre les contraintes physiques subies au volant, a déjà reçu l’autorisation de la FIA et pourra être utilisée pour la première fois dès le Grand Prix de Las Vegas ce week-end.

La Formule 1 a annoncé la conclusion d’un partenariat de quatre ans avec WHOOP, une entreprise spécialisée dans les technologies connectées de suivi biométrique. L’objectif est d’intégrer, dès la saison 2027, certaines données physiologiques des pilotes aux retransmissions télévisées des Grands Prix.

Grâce à cet accord, les pilotes qui choisiront de participer au dispositif pourront porter des capteurs biométriques pendant les courses. Une sélection des informations recueillies sera ensuite diffusée en temps réel, offrant aux téléspectateurs un nouvel aperçu des efforts physiques réalisés dans le cockpit.

La FIA a déjà homologué ces dispositifs pour une utilisation en compétition. Les pilotes seront ainsi autorisés à les porter pour la première fois dès ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas.

Concrètement, les capteurs seront positionnés sur la partie supérieure du bras, sous une manche spécialement conçue pour résister au feu, afin de répondre aux exigences de sécurité imposées en Formule 1.

Une nouvelle dimension pour les retransmissions télévisées

Pour WHOOP, ce partenariat doit permettre de rendre visibles des informations jusqu’ici largement inaccessibles aux spectateurs pendant les courses.

Les données biométriques offriront une nouvelle manière d’observer les réactions physiologiques des pilotes lorsqu’ils sont soumis aux contraintes particulièrement élevées de la compétition.

Will Ahmed, fondateur de WHOOP, se félicite de cette possibilité inédite.

"Désormais, pour la première fois, nous pouvons montrer ce qui se passe à l’intérieur du corps d’un pilote pendant les moments les plus intenses d’une course."

L’intégration de ces informations dans les retransmissions télévisées doit ainsi enrichir la compréhension des exigences physiques de la Formule 1, au-delà des données techniques et chronométriques déjà disponibles.

Domenicali veut rapprocher les spectateurs des pilotes

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, considère cette évolution comme un moyen supplémentaire de rapprocher le public de l’expérience vécue par les pilotes.

L’Italien estime que les données biométriques permettront de mieux illustrer les efforts physiques et mentaux nécessaires pour piloter une monoplace au plus haut niveau.

"Notre objectif est, pour la première fois, de permettre aux fans de comprendre encore mieux ce que nos pilotes vivent physiquement et mentalement pendant les moments les plus intenses d’une course."

Si les premières utilisations des capteurs sont autorisées dès Las Vegas, leur intégration aux retransmissions télévisées est prévue à partir de 2027. Le dispositif reposera sur la participation des pilotes et sur une sélection des données diffusées, dont le détail n’a pas encore été précisé.

Leclerc parmi les premiers à porter le dispositif

Ce qui est certain c’est que Charles Leclerc le portera ce week-end. Interrogé à Las Vegas sur ce qu’il pensait de la diffusion publique de ses données, Leclerc a affirmé qu’il n’y voyait aucun inconvénient.

"Je n’ai rien de particulier à cacher. Je suis désormais ambassadeur de WHOOP et j’utilise cet appareil depuis un bon moment déjà pour suivre ma récupération et mon sommeil, mais aussi lorsque je suis dans la voiture."

"Il existe maintenant un dispositif certifié par la FIA que nous pouvons porter en pilotant, sans avoir besoin de le dissimuler. C’est donc une bonne chose. Pour ma part, je trouve cela très utile."

"La question de savoir quelles données rendre accessibles à tous est un point que nous aborderons certainement, mais, pour ma part, cela ne me pose aucun problème."

Verstappen le refuse, Russell est sceptique

Max Verstappen a par contre affirmé ne pas vouloir participer à ce premier test... mais semble aussi opposé à toute publication de ses données en 2027 !

"Je ne participerai pas. Je n’utilise aucun appareil. Par ailleurs, pour mon entraînement, je n’ai recours à aucun dispositif, car, tout d’abord, je n’aime pas être suivi, et je sais très bien quand je suis fatigué."

"Si des pilotes veulent le faire, très bien. Ce n’est pas quelque chose qui me plaît, et ce n’est pas non plus quelque chose que je souhaite montrer ou laisser voir aux autres. Nous allons devoir discuter avec la FIA."

George Russell a lui accepté le principe et ne compte pas "dire non", mais il a émis des doutes quant à la réelle valeur ajoutée pour la couverture médiatique.

Il a averti que ces données pourraient servir à construire des récits potentiellement trompeurs, notamment lorsqu’il s’agit de comparer la fréquence cardiaque de différents pilotes pour en tirer des conclusions.

"En tant que spectateur neutre, confortablement installé dans mon canapé, je pense que j’apprécierais beaucoup de voir cela," a confié Russell.

"Mais chacun est différent. Un homme de 45 ans aura probablement une fréquence cardiaque bien plus basse qu’un jeune de 18 ans. Si l’on regarde la grille de départ, on pourrait dire que Fernando Alonso garde un calme olympien au moment de l’extinction des feux, simplement parce que sa fréquence cardiaque est beaucoup plus basse. Si vous installez mon père, qui a 72 ans, dans la voiture, sa fréquence cardiaque sera encore plus basse que celle de Fernando."

"Même des personnes du même âge présentent des fréquences cardiaques différentes. Je ne vois pas vraiment quelle valeur ajoutée cela peut apporter, car nous sommes tous tellement différents. Cela va inévitablement créer un récit qui sera perçu positivement pour certains ; j’ai d’ailleurs la chance, pour ma part, d’avoir une fréquence cardiaque plutôt basse."

"Je pourrais faire preuve d’empathie envers un pilote dont la fréquence cardiaque naturelle est supérieure de 20 battements par minute à celle d’une autre personne. Donc, d’un point de vue neutre, je trouve ça plutôt sympa. Je ne vais pas dire non, mais la situation actuelle me convenait très bien."