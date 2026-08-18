Aileron Macarena : les F1 pourront garder ce concept mais la FIA veille au grain

L’aileron arrière rotatif, rapidement surnommé "Macarena" par Frédéric Vasseur, a été l’une des innovations techniques les plus remarquées de 2026. Après avoir suscité de nombreuses interrogations à la suite des accidents de Max Verstappen en Autriche et en Grande-Bretagne, le dispositif a fait l’objet d’une analyse approfondie de la FIA. L’instance a désormais conclu que le concept dans son ensemble était acceptable, qu’il pouvait être maintenu en 2027, tout en reconnaissant que Red Bull avait dû effectuer un travail supplémentaire sur son propre système.

Le concept avait été révélé pour la première fois par Ferrari durant les essais hivernaux. La Scuderia avait ainsi pris plusieurs rivales de court avec cette solution permettant à l’aileron arrière de pivoter afin de modifier son comportement aérodynamique.

Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, lui avait rapidement attribué le surnom de "Macarena" en référence au mouvement de rotation caractéristique du dispositif.

Mais Ferrari n’était pas la seule équipe à travailler sur cette technologie. Red Bull développait déjà son propre système en coulisses pendant l’hiver, sans s’être inspirée de la solution de Maranello. Red Bull avait en effet insisté sur le fait que son concept fonctionnait différemment de celui de Ferrari. L’un des éléments les plus visibles concerne notamment le sens de rotation de l’aileron, inversé par rapport au dispositif de la Scuderia.

La version de Red Bull n’était cependant pas suffisamment avancée pour être utilisée dès le début de la saison. L’équipe a finalement introduit son système pour la première fois à Miami.

Les premières courses se sont déroulées sans incident particulier pour les deux solutions. Mais la situation a évolué après les deux accidents consécutifs de Max Verstappen, à Spielberg puis à Silverstone.

Ces deux sorties de piste ont renforcé l’attention portée à l’aileron rotatif et à son comportement en cas de problème. La FIA a alors demandé des informations supplémentaires à Red Bull et Ferrari. L’objectif de la Fédération était également de comprendre précisément le fonctionnement des deux systèmes, alors que plusieurs autres équipes commençaient à développer leur propre solution, comme McLaren, qui n’a toujours pas introduit en course sa solution.

Après plusieurs semaines d’analyse et de discussions techniques, la FIA a désormais indiqué qu’elle ne comptait pas remettre en cause le principe même de l’aileron "Macarena".

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, a expliqué que la première priorité de l’instance avait été de s’assurer que la solution ne présentait aucun danger.

"Lorsque le premier système de ce type est apparu, nous voulions nous assurer qu’il était totalement sûr," explique-t-il.

La FIA a notamment demandé aux équipes d’effectuer une analyse des modes de défaillance, couramment appelée FMEA, afin d’identifier les conséquences potentielles d’une panne de l’un des éléments du système.

"Et cela impliquait différentes exigences, comme dans de nombreux systèmes complexes, avec des équipes d’ingénieurs qui mettent en place ce que l’on appelle une analyse FMEA, c’est-à-dire une analyse des modes de défaillance."

Le comportement de l’aileron lors de sa fermeture constituait l’un des principaux sujets d’attention. La FIA ne pouvait pas se contenter de vérifier que l’aileron revenait dans sa position réglementaire dans le délai imposé.

Le problème est en effet plus complexe qu’une simple mesure du temps nécessaire à l’aileron pour retrouver sa position fermée. Le flux d’air ne se réattache pas instantanément à la carrosserie après le mouvement de l’aileron, ce qui signifie que le comportement de la monoplace peut continuer à évoluer après la fermeture du dispositif.

La FIA a donc étudié l’ensemble du processus ainsi que ses conséquences sur la voiture.

"Nous avons eu beaucoup de discussions afin de nous assurer que nous estimions que ces systèmes étaient sûrs," explique Tombazis.

"Principalement, nous voulions être certains qu’il n’y avait jamais de risque, disons, de défaillance hydraulique, ce qui signifierait que l’aileron resterait ouvert et ne pourrait pas revenir en position fermée. Nous voulions également nous assurer qu’il le fasse dans un laps de temps très court. Qu’il ne passe pas par un mouvement très lent, ce qui pourrait alors déstabiliser la voiture."

"Nous avons donc discuté de ces différents éléments et, sur la base de ces discussions, Red Bull a voulu effectuer davantage de travail."

"Nous ne leur avons pas spécifiquement dit : ’Non, vous ne pouvez pas courir avec’, mais ils avaient besoin de faire un peu plus de travail pour être certains, parce qu’en fin de compte, eux aussi veulent que leur voiture soit sûre."

"Je ne pense pas que quiconque veuille voir sa voiture s’accidenter."

La FIA avait un temps pensé à interdire ce type d’aileron pour la saison 2027, pour des raisons de sécurité. A l’heure actuelle, il semble qu’il soit bien parti pour être maintenu !

Alors que McLaren devrait bientôt rejoindre Ferrari et Red Bull en course avec sa propre interprétation du concept, peut-être dès ce week-end à Zandvoort, Mercedes F1 a déjà écarté l’idée d’avoir un aileron pour cette année (lire notre article ici).

La FIA aura donc un troisième exemplaire d’aileron rotatif à surveiller. Et si cela se passe sans soucis, la F1 devrait bien conserver cette belle innovation l’année prochaine.