Alonso propose, Red Bull soutient : le moteur 2027 peut-il encore changer ?

Le règlement des groupes propulseurs 2026 va continuer à évoluer au cours des prochaines saisons, Red Bull et Audi reconnaissant notamment que le système ADUO nécessite encore des ajustements. Laurent Mekies et Mattia Binotto se disent disposés à étudier de nouvelles modifications pour 2027 et 2028 afin de rendre le comportement des monoplaces plus naturel et de permettre aux pilotes d’attaquer davantage, dans la lignée des propositions formulées par Fernando Alonso et soutenues par Max Verstappen. Les deux dirigeants divergent toutefois légèrement sur le calendrier à privilégier avant de procéder à de nouveaux changements.

L’ADUO reste l’un des sujets techniques importants de cette première saison sous le nouveau règlement moteur. Le système a été conçu afin de permettre aux motoristes accusant un retard de performance de bénéficier de possibilités supplémentaires de développement, avec l’objectif d’éviter qu’une hiérarchie ne reste figée pendant plusieurs saisons.

La question se pose désormais de savoir si l’évolution envisagée pour l’année prochaine, avec un passage à une répartition de 58/42 pour le thermique au lieu de 50/50, permettra d’améliorer son fonctionnement.

Chez Red Bull, Mekies reconnaît volontiers que le règlement actuel n’est pas encore parfait. Le directeur de l’équipe estime donc légitime d’envisager une évolution du système.

"Écoutez, concernant la volonté de faire évoluer le règlement de l’ADUO, je pense que nous pouvons probablement convenir que le règlement n’était pas exactement parfait et nous accueillerons certainement favorablement une discussion visant à le faire évoluer."

"Je suis certain que, tôt ou tard, nous aurons ces discussions avec la FIA et les autres constructeurs de groupes propulseurs. Entre-temps, nous avons essayé d’exposer assez clairement notre point de vue sur les domaines dans lesquels nous pensons pouvoir être d’accord et ceux sur lesquels nous ne le sommes pas."

"Et à un moment donné, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire le meilleur travail possible avec le règlement dont nous disposons."

Binotto partage en grande partie le diagnostic de son homologue de Red Bull. Le responsable d’Audi rappelle surtout la philosophie qui avait conduit à l’introduction de l’ADUO. Deux objectifs principaux étaient poursuivis.

"Laurent l’a évoqué, cela a déjà fait l’objet de discussions par le passé. Concernant le système actuel, tout d’abord, le règlement a été mis en place pour offrir un filet de sécurité aux constructeurs qui étaient clairement en retard et devaient rattraper leur retard, afin qu’ils ne restent pas figés dans une situation difficile pendant cinq saisons."

"Le deuxième objectif était de favoriser la convergence, et ce sont les deux grands principes de ce règlement. Donc, un filet de sécurité et la convergence."

"Si vous regardez la manière dont les choses ont évolué, comme Laurent l’a mentionné je pense, ce n’est pas encore idéal. Des ajustements sont nécessaires. Vous pouvez vous retrouver piégé dans une situation où, peut-être, une équipe de pointe obtient une possibilité de développement alors qu’au bout du compte, cela ne correspond ni à un filet de sécurité ni à de la convergence."

"Donc, la manière de développer un meilleur règlement est exactement la discussion que nous devons avoir avec la FIA. Le concept de l’ADUO reste valable. Des ajustements sont nécessaires."

Red Bull soutient l’idée d’une F1 davantage "à fond"

Au-delà de l’ADUO, le comportement même des groupes propulseurs pourrait encore évoluer.

Fernando Alonso a proposé jeudi de réduire la puissance électrique maximale délivrée par la batterie afin de pouvoir utiliser cette énergie pendant une période plus longue dans les lignes droites.

L’objectif serait d’obtenir des courbes de vitesse plus naturelles. Avec la gestion actuelle, les monoplaces peuvent atteindre leur vitesse maximale relativement tôt dans la ligne droite avant que la puissance disponible ne diminue. La proposition d’Alonso viserait au contraire à prolonger l’accélération afin d’atteindre la vitesse maximale plus près de la zone de freinage.

Max Verstappen a indiqué soutenir cette réflexion.

Interrogés sur la possibilité d’aller plus loin que la feuille de route déjà établie pour 2027 et 2028, Mekies et Binotto n’ont pas fermé la porte.

"La feuille de route représente clairement un progrès par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, avec une étape relativement limitée l’année prochaine et une étape importante pour 2028," répond Mekies.

"En tant que Red Bull Racing, nous soutiendrons de nouveaux ajustements s’il existe un accord pour effectuer des changements allant dans le sens de qualifications à fond et de courses à fond, ce qui, je pense, correspond probablement à ce qu’évoquaient Fernando et Max."

"Oui, nous les soutiendrons."

Audi adopte une position légèrement plus prudente sur le calendrier. Binotto ne rejette absolument pas la proposition évoquée par Alonso et Verstappen, mais estime qu’elle doit être évaluée précisément avant d’être intégrée au règlement.

"Évidemment, concernant ce qu’ont dit Fernando ou Max, je ne sais pas, cela doit être évalué. Je pense que le principe consiste certainement à toujours essayer d’améliorer le règlement."

"Pour 2027, un changement déjà significatif va intervenir avec 58% de thermique et 42% d’électrique. Je pense que nous devons d’abord passer par cette évolution et voir quel sera le résultat des modifications que nous avons apportées en matière de course à fond."

"Donc je serais patient. J’attendrais d’abord de voir dans quelle mesure les changements dont nous disposons, qui sont d’une certaine manière significatifs, amélioreront la situation avant, disons, d’apporter de nouvelles modifications."

"Et encore une fois, comme Laurent l’a dit, nous sommes toujours ouverts à des discussions constructives si de nouveaux ajustements s’avèrent nécessaires. Cela peut être une idée, nous y sommes certainement ouverts."