Officiel : Hadjar échappe à une pénalité et garde son podium à Bakou

Après avoir signé son troisième podium en carrière, Isack Hadjar était en train de répondre en conférence de presse quand on a appris qu’il était sous enquête pour ne pas avoir respecté les procédures d’essais de départ. Mais la FIA a décidé de ne pas le sanctionner et a expliqué les raisons de cette décision, ce qui permet au pilote Red Bull de conserver son excellent résultat pour son retour à la compétition.

Lors des tours de reconnaissance, le Français a quitté les stands en pensant faire un essai de départ, mais a finalement annulé cet essai. Il a donc tardé à quitter la voie des stands et s’est retrouvé proche des pilotes qui faisaient un essai de départ.

Les notes du directeur de course disaient qu’un pilote qui voulait faire un essai de départ devait se caler à gauche dans la voie des stands, et que ceux qui voulaient juste prendre la piste devaient la rejoindre au plus vite en passant par la ligne blanche.

Hadjar s’est donc défendu en expliquant pourquoi il n’avait pas suivi ces règles, ayant changé d’avis tardivement et décidé de ne pas faire cet essai à ce moment-là. Les commissaires ont accepté cette décision et lui ont seulement mis un avertissement.

Carlos Sainz, qui a terminé dixième, était aussi sous enquête pour les mêmes raisons, mais il a été innocenté pour des causes différentes. En effet, c’est Williams qui lui a transmis de mauvaises instructions, et lui les a respectées à la lettre.

La FIA a donc décidé qu’il serait sévère de le pénaliser sportivement pour une telle erreur, mais un avertissement a également été distribué à l’Espagnol et à son équipe pour cette erreur, afin qu’ils soient pénalisés si cela se reproduit. Il garde donc son point de la dixième place.