’Bienvenue au V8 et à un meilleur son’ : la F1 de 2030 se précise

La Formule 1 se dirige bien vers un retour du V8 pour sa prochaine génération de groupes propulseurs, avec une introduction envisagée au plus tôt en 2030, mais une grande partie des caractéristiques techniques reste encore à définir. Mattia Binotto et Laurent Mekies confirment que les constructeurs partagent désormais plusieurs grands objectifs, parmi lesquels une réduction significative des coûts, le maintien d’une dimension technologique forte et la possibilité pour les pilotes d’attaquer pleinement en qualifications comme en course. Un système de type "push-to-pass" est également prévu pour favoriser les dépassements, mais sa forme exacte reste totalement ouverte.

Les discussions concernant la prochaine génération de groupes propulseurs vont devoir rapidement entrer dans une phase beaucoup plus concrète. Un V8 de 3 litres avec un petit turbo est évoqué, avec une légère hybridation équivalente à environ 150 chevaux, est envisagé.

Selon Mattia Binotto, directeur d’Audi F1, il n’existe pour l’instant aucune véritable clarté concernant les détails du futur règlement.

"Il n’y a pas encore de clarté. Nous savons donc que la FIA travaille toujours sur les concepts qu’elle pourrait souhaiter proposer. Nous savons que ce sera certainement un V8, avec une introduction en 2030 au plus tôt."

"Concernant le calendrier, comme vous l’avez dit, si c’était pour 2030, qu’est-ce que cela signifie en matière de début du développement ? Il faut commencer très bientôt. Il faut que ce soit avant la fin de l’année. Je pense que le règlement doit être approuvé et voté avant la fin de l’année afin d’obtenir certaines clarifications et de pouvoir réellement commencer, en 2027, la phase de conception et de définition des concepts."

Au-delà de l’architecture du moteur, l’un des objectifs prioritaires sera économique. Les groupes propulseurs actuels restent particulièrement coûteux à concevoir et à produire. Pour Audi, la prochaine réglementation devra donc imposer un objectif clair en matière de réduction des coûts.

"Quel est l’objectif principal que nous recherchons ? Je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que, premièrement, une réduction significative des coûts sera nécessaire. Le groupe propulseur actuel reste très coûteux et nous pensons qu’il serait important d’avoir un objectif clair concernant les coûts."

"Lorsque nous considérons le format du V8 lui-même, nous pensons que nous devons toujours conserver certaines technologies avancées. Je pense que la F1 a toujours été à la pointe en matière d’innovation, à l’avant-garde de la technologie, et nous estimons que, quel que soit le format global retenu, elle doit rester une plateforme d’innovation pour tous les constructeurs."

"Donc oui, bienvenue au V8, bienvenue à une meilleure sonorité, bienvenue à une réduction des coûts. Et lorsqu’on entre dans les détails concernant l’hybride, je dirais oui, et concernant le turbo, potentiellement oui."

"Mais tous les détails doivent, je pense, être discutés avec la FIA. C’est pourquoi je pense que ces discussions commenceront très bientôt. En tant qu’Audi, nous sommes très ouverts, très collaboratifs, et je suis convaincu qu’avec la FIA, nous trouverons le bon compromis."

Mekies veut retrouver une F1 où les pilotes peuvent attaquer à fond

Du côté de Red Bull, Laurent Mekies décrit une vision très proche de celle présentée par Audi. Le Français estime même que les différents constructeurs ne sont désormais plus très éloignés les uns des autres dans leur manière d’imaginer les grands principes de cette future réglementation.

"C’est très similaire de notre côté, pour être honnête. Même s’il s’agit d’un sujet énorme parce qu’au bout du compte, il déterminera la prochaine génération de règlements."

"Je pense que nous sommes arrivés à un point où tous les constructeurs n’ont pas, à mon avis, des idées très différentes ou complètement opposées concernant ce que nous voulons tous obtenir."

"Je pense que nous voulons des courses où l’on puisse attaquer à fond et des qualifications où l’on puisse attaquer à fond. Cela déterminera probablement la prochaine architecture. Et comme Mattia l’a dit, vous voulez des courses à fond, des qualifications à fond, tout en conservant le défi technologique et le rôle de laboratoire technologique."

"Et bien sûr, nous aimerions faire cela tout en remplissant également plusieurs autres objectifs. Mais je pense qu’en ce qui concerne ces grandes orientations, avec la FIA, la F1 et les équipes, nous sommes tous plutôt alignés."

"Quant à la manière d’y parvenir dans les détails, avec les différentes possibilités dont nous disposons, cela fera l’objet des discussions des prochains mois. Mais concernant ce que nous voulons accomplir en tant que parties prenantes de ce sport, je pense que nous sommes tous assez alignés."

Si les grands principes semblent donc progressivement converger, le travail technique ne fait que commencer. Et l’un des sujets importants concernera directement les dépassements.

Binotto confirme qu’un système permettant aux pilotes de disposer temporairement d’un avantage pour attaquer fera partie des discussions. Le principe d’un "push-to-pass" semble donc acquis. En revanche, sa technologie reste entièrement à déterminer.

"Oui, cela fait partie des possibilités. Le push-to-pass est important dans les situations de course et pour les dépassements, afin de nous assurer au minimum de ne pas créer des trains dans lesquels personne ne peut dépasser."

"Donc il y aura un push-to-pass. Quel type de push-to-pass ? Cela reste encore à discuter et à définir. Il n’existe donc pas, disons, de solution clairement établie à l’heure actuelle."

"Il existe plusieurs manières de le faire. Cela peut passer par la pression de suralimentation, cela peut être le DRS, cela peut être le KERS, donc l’électrique. La manière de le faire fera donc partie des discussions que nous aurons avec la FIA."

Mekies partage entièrement cette approche et insiste sur la finalité du système plutôt que sur la technologie qui sera finalement retenue.

"Je n’ai rien à ajouter à ce que Mattia a dit. Nous n’en sommes qu’au début, mais l’intention est clairement d’avoir de belles courses et de continuer à avoir de belles courses."