Mekies révèle en quoi Hadjar l’a particulièrement ’impressionné’ à Bakou

Laurent Mekies a qualifié le Grand Prix d’Azerbaïdjan de meilleure course d’Isack Hadjar jusqu’à présent en Formule 1. Outre la vitesse pure de son pilote, ses messages radio et sa façon de travailler avec Max Verstappen ont impressionné le directeur de Red Bull. Après sa blessure au poignet, le Français a fait son retour sur un tracé difficile et s’est qualifié quatrième avant de terminer la course sur le podium, juste derrière son équipier.

Hadjar a vite retrouvé sa confiance malgré trois week-ends de course manqués, ayant déjà clairement indiqué après les essais que son poignet ne constituerait pas un facteur limitant, en dépit de la prudence qu’il affichait au volant, et cela a impressionné son équipe.

"Je pense que ce qu’Isack a produit ce week-end est exceptionnel, vraiment exceptionnel" a déclaré Mekies. "Tout d’abord, le plus important est qu’il s’est senti immédiatement bien dans la voiture, sans douleur."

"Cela signifie que chaque fois que nous nous sommes réunis ces dernières semaines et que nous avons dit que nous attendrions qu’Isack revienne à 100 % parce que c’est la priorité, eh bien, c’est ce qui s’est produit. Il était dans la voiture, il n’a ressenti aucune douleur. Néanmoins, même sans douleur, ce n’est pas une piste facile où revenir car il n’y a aucune marge d’erreur."

Hadjar lui-même était bien conscient de ce dernier point et a donc construit son week-end avec prudence sur l’un des circuits urbains les plus délicats et dangereux du calendrier de la Formule 1.

"Il a construit son rythme, séance après séance, très calmement, et avec beaucoup d’énergie positive. Déjà hier, placer la voiture quatrième était un résultat très, très fort. Je pense qu’aujourd’hui, le genre de rythme de course qu’il a affiché en mediums et en softs est quelque chose que nous n’avions pas vu auparavant."

"Ainsi, le week-end de son retour, il a encore relevé la barre. Nous nous disons très souvent que nous l’avons vu ajouter quelque chose à l’entreprise à chaque fois qu’il prenait la piste dans la première partie de la saison, et il continue de le faire."

Le pilote a aussi refusé de passer devant Verstappen, qui avait des pneus moins performants mais qui affichait un rythme similaire, jugeant qu’ils perdraient tous les deux du temps à faire des échanges de position, et son patron a été agréablement surpris par cela.

"Et en plus de cela, permettez-moi de dire qu’il a également couru avec beaucoup d’intelligence face à Max, de manière très disciplinée avec ses pneus. Cela nous a permis d’avoir un travail d’équipe très, très fort entre eux deux et avec le muret des stands. Cela a finalement produit le meilleur résultat possible."

Même s’il a ensuite demandé s’il pouvait attaquer, Hadjar n’a pas pris de risque inconsidéré, et Mekies salue l’approche de ce jeune pilote : "Je pense que vous pointez exactement les bons détails qui vous permettent de comprendre beaucoup plus de choses sur la situation globale."

"Cela vous montre avec quelle intelligence le gamin court, et quelle capacité cérébrale il développe lorsqu’il est dans la voiture, ainsi que le contrôle émotionnel qu’il parvient à exercer. Ce sont autant d’indicateurs des progrès qu’il a accomplis dans tous ces domaines, en plus de produire plus de vitesse."

"C’est donc exactement cette trajectoire qui nous impressionne chaque jour depuis qu’il a rejoint l’équipe, et probablement l’année dernière aussi. Et pour cela aussi, nous voulons lui offrir le meilleur environnement possible pour continuer à progresser, car cette étape a été vraiment impressionnante."

Offrir ce meilleur environnement possible inclut la prolongation de contrat pour 2027 et le timing de celle-ci. Mekies reconnaît que Red Bull l’a fait délibérément pour enlever toute pression des épaules d’Hadjar, et alors qu’il s’éloigne à la fin de la session médiatique, Mekies rit : "Je pense qu’Isack a rendu notre confiance aujourd’hui !"