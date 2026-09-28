Verstappen tranche sur le Qatar et Abu Dhabi : ’nous ne devrions pas y aller’

Max Verstappen estime que la Formule 1 ne devrait pas se rendre au Qatar et à Abu Dhabi pour les deux dernières manches de la saison si la situation sécuritaire au Moyen-Orient reste identique à celle d’aujourd’hui. Alors que la discipline doit prendre une décision définitive à la mi-octobre et qu’Imola se prépare à servir de solution de remplacement, le quadruple champion du monde considère que la sécurité doit primer sur les contrats et les intérêts commerciaux.

La situation reste incertaine concernant la fin de la saison 2026. Le Qatar doit théoriquement accueillir l’avant-dernière manche du championnat du 27 au 29 novembre, avant la finale programmée à Abu Dhabi du 4 au 6 décembre.

La Formule 1 continue pour l’instant à préparer ces deux événements, mais la situation sécuritaire dans la région maintient un doute sur leur tenue. Interrogé à Bakou, en Azerbaïdjan, pays voisin de l’Iran, Verstappen a clairement indiqué qu’il préférerait ne pas voir le championnat se rendre au Moyen-Orient si les conditions restent inchangées.

"D’habitude, j’attends avec impatience les déplacements au Qatar et à Abu Dhabi, mais lorsque vous savez qu’il y a une guerre qui se déroule à proximité... Je ne pense pas que nous devrions y aller."

"Mais cela ne dépend pas de moi."

La question ne concerne pas uniquement la sécurité. Les deux Grands Prix représentent également des rendez-vous importants sur les plans contractuel et commercial pour la Formule 1.

Verstappen ne considère cependant pas les contrats existants comme une raison suffisante pour maintenir les courses si la situation sécuritaire ne permet pas de les organiser dans de bonnes conditions.

"Dans ce cas-là, je ne pense pas que le fait d’avoir un contrat ou non ait de l’importance."

La position du Néerlandais contraste notamment avec celle exprimée quelques jours auparavant par Lewis Hamilton.

Le pilote Ferrari avait indiqué vouloir se rendre au Moyen-Orient, tout en reconnaissant ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer les risques et en affirmant faire confiance à Stefano Domenicali pour prendre la bonne décision.

La Formule 1 doit justement trancher définitivement à la mi-octobre. Si les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi ne peuvent finalement pas être organisés, Imola se tient prêt à accueillir la finale de la saison le 6 décembre.

Un tel scénario placerait les équipes dans des conditions particulièrement inhabituelles, avec un Grand Prix organisé en Italie à seulement quelques semaines de Noël.

Interrogé sur cette possibilité et notamment sur les conditions météorologiques qui pourraient accompagner une course aussi tardive dans l’année, Verstappen a préféré en plaisanter.

"Oui, je pense que ce sera le chaos avec nos pneus pluie," a-t-il lancé.

"Mais oui, vous savez, en réalité, cela me convient. C’est évidemment un circuit sympa."

La situation est encore plus étrange en Formule 2. Trois courses ont été organisées à Bakou ce week-end, notamment afin de disposer d’une forme de sécurité supplémentaire au calendrier dans l’hypothèse où les manches prévues au Qatar et à Abu Dhabi disparaîtraient.

Cela signifie que le rendez-vous azerbaïdjanais pourrait, rétrospectivement, avoir constitué la finale du championnat. A moins qu’Imola ne puisse accueillir au moins une dernière course.

Rafael Câmara a quitté Bakou en tête du classement. Le pilote de la filière Ferrari a remporté la deuxième Course Principale et possède désormais sept points d’avance sur Nikola Tsolov.

Mais tant que la décision concernant les dernières manches n’est pas connue, le Brésilien ignore donc s’il vient effectivement de décrocher le titre.

Câmara, fortement associé à un possible baquet chez Haas en 2027, reconnaît le caractère inhabituel de cette situation.

"Je pense que ce serait certainement étrange si la saison se terminait là, étant donné que cela ne s’est jamais produit auparavant. Mais dans tous les cas, je pense que l’année a été globalement positive."

Verstappen se tourne déjà vers Sepang

Avant que le sort du Qatar et d’Abu Dhabi ne soit décidé, le championnat doit poursuivre sa route.

La prochaine manche se déroulera dès le week-end prochain à Sepang, où le Grand Prix de Bahreïn a été relocalisé en raison de la situation au Moyen-Orient.

Verstappen connaît bien le circuit malaisien et ne cache pas son enthousiasme à l’idée d’y retourner.

"J’ai toujours pensé que c’était un circuit fantastique. Ce sera difficile pour les pneus. Évidemment, il y fait toujours très chaud. J’ai toujours vraiment apprécié piloter là-bas. La dégradation des pneus sera importante. Nous verrons en Malaisie."

Après sa deuxième place à Bakou, Verstappen pourra également mesurer sur un circuit très différent les progrès réalisés par Red Bull avec les dernières évolutions de la RB22.