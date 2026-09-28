Villeneuve s’en prend à Piastri et à son ’erreur de débutant’ à Bakou

Jacques Villeneuve a salué la stratégie de Red Bull ce samedi au GP d’Azerbaïdjan, expliquant que la décision de laisser Max Verstappen devant Isack Hadjar était la bonne. En effet, le Français avait un avantage pneumatique mais un gain de rythme marginal face à son équipier, qui a été bien plus performant en deuxième partie de course. C’est d’ailleurs Hadjar lui-même qui a décliné la possibilité de passer devant.

Le directeur de l’équipe, Laurent Mekies, a confirmé que l’équipe avait bien examiné ses options concernant les consignes d’équipe, et il se félicite que le team comme les pilotes soient tombés d’accord sur la marche à suivre.

"Nous avons examiné tous ces scénarios, honnêtement, et nous avons ensuite choisi de maintenir la voiture dans ces positions. Les deux pilotes ont fait preuve d’une excellente discipline à ce sujet. Un grand bravo également à Isack qui a couru très intelligemment pour s’assurer d’obtenir le meilleur résultat d’équipe" note Mekies.

"Nous avons estimé que c’était la meilleure chance d’avoir une opportunité face à Piastri et à Russell. Il est très difficile ici de ne pas compter sur une voiture de sécurité à un moment donné. Nous attendions tous la voiture de sécurité."

"Max était en difficulté avec les pneus medium à ce stade et nous savions qu’avec les tendres, nous aurions de meilleures chances. En fin de compte, c’est ce qui s’est produit. Il nous manque un dixième, mais nous avons eu l’occasion de nous battre avec lui et de montrer que nous avions le même rythme."

S’exprimant sur la chaîne Sky Sports F1, Villeneuve a rejeté l’idée selon laquelle Red Bull aurait dû échanger la place de ses pilotes, saluant la lecture de la course par l’équipe de Milton Keynes dans cette situation.

"C’était parfait" a déclaré le Canadien. "Il n’y avait aucune raison de demander à Max de laisser passer Isack. Hadjar était avec un meilleur pneu et son temps au tour était similaire à celui de Max."

"Donc, à un moment donné, ils allaient inverser les pneus et, comme nous l’avons vu, Max a creusé un écart de huit secondes sur Hadjar dans les derniers tours. Max avait de meilleures chances de remonter à l’avant, donc ils ont fait ce qu’il fallait."

Villeneuve a également commenté l’erreur d’Oscar Piastri, qui a coûté un podium à McLaren F1, et a qualifié le blocage de roues de l’Australien d’erreur évitable, expliquant qu’il attendait mieux de celui qui jouait le titre mondial il y a encore un an.

"C’était une erreur de débutant. Il s’est fait surprendre, en regardant dans ses rétroviseurs, et il a complètement raté son freinage. C’est la vérité. Des erreurs se produisent. On pousse trop fort, mais on pouvait voir qu’il regardait dans ses rétroviseurs et qu’il a complètement manqué son coup."

La triple championne de la W Series, Jamie Chadwick, qui accompagnait Villeneuve aux commentaires, a partagé son point de vue sur la course de McLaren et sur l’erreur de Piastri alors qu’il était troisième.

"J’avais sa radio tout à l’heure" a expliqué Chadwick. "Il y avait beaucoup de plaintes de manière générale de la part des deux pilotes McLaren concernant la difficulté à tirer le meilleur parti de leur voiture. Lando est beaucoup guidé tout au long du tour sur les endroits où il peut s’améliorer, où il peut trouver de la performance."

"En fin de compte, on tire un trait, et c’est une erreur. Même Oscar Piastri doit analyser cela, mais il est rare de voir un double blocage de roues de la part d’un pilote de ce calibre. Cela m’a semblé bizarre, tout de même."