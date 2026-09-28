Verstappen s’attend à une pénalité, Red Bull espère encore l’éviter

Max Verstappen pourrait encore devoir subir une pénalité sur la grille avant la fin de la saison 2026, mais Red Bull refuse pour l’instant de considérer cette sanction comme inévitable. Après les problèmes rencontrés par le Néerlandais en qualifications à Bakou, l’équipe attend les conclusions d’une analyse technique de son groupe propulseur afin de déterminer si les éléments déjà disponibles dans son quota pourront lui permettre d’aller jusqu’au terme du championnat.

Le quadruple champion du monde avait rencontré des problèmes inattendus avec son moteur dès les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Alors qu’il s’était montré particulièrement compétitif depuis le début du week-end et avait signé le meilleur temps des EL3, Verstappen avait vu ses espoirs de première ligne s’envoler en raison de dysfonctionnements de son groupe propulseur.

Red Bull avait finalement réussi à éviter une pénalité immédiate en course en utilisant des composants appartenant déjà au quota disponible du Néerlandais. Parti huitième, Verstappen avait ensuite réalisé une solide remontée pour terminer deuxième, à seulement deux dixièmes de George Russell après 51 tours.

Mais dès la fin des qualifications, son propre diagnostic concernant la situation moteur semblait beaucoup plus pessimiste.

Interrogé sur la nécessité d’introduire de nouveaux éléments avant la fin de la saison, Verstappen considérait qu’une sanction finirait inévitablement par arriver.

"Une pénalité devra forcément arriver à un moment donné. Cela a toujours été clair."

Red Bull aurait notamment pu profiter du week-end de Bakou pour introduire de nouveaux éléments et accepter immédiatement un recul sur la grille.

Mais Verstappen avait expliqué pourquoi le tracé urbain d’Azerbaïdjan ne constituait pas nécessairement l’endroit idéal pour effectuer ce choix stratégique.

"Le problème dans la ligne droite, c’est que tout le monde passe d’une batterie complètement chargée à une batterie totalement vide. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie. Passer de 100 à zéro, c’est la même chose pour tout le monde."

Red Bull avait donc préféré travailler avec les éléments déjà disponibles dans le quota de Verstappen. La question est désormais de savoir si cela suffira pour les dernières manches.

Contrairement à son pilote, Laurent Mekies n’est pas encore convaincu que Red Bull devra obligatoirement introduire un cinquième moteur et accepter la sanction correspondante.

Le directeur de l’équipe attend d’abord les résultats de l’analyse menée sur le groupe propulseur retiré de la RB22 après les qualifications. La possibilité de réutiliser ce moteur sera déterminante.

"Ce n’est pas encore clair. Cela dépendra énormément de notre analyse des problèmes que nous avons rencontrés avec son moteur en qualifications, que nous avons dû retirer de la voiture, et de la possibilité ou non de réutiliser ce moteur."

"Sur cette base, nous verrons si nous pouvons aller jusqu’au bout avec son quatrième moteur disponible dans le quota."

Plusieurs scénarios restent donc ouverts pour Red Bull. Le plus favorable serait de constater que le groupe propulseur utilisé à Bakou n’a pas subi de dégâts suffisamment importants pour être définitivement écarté. Dans ce cas, les différents éléments déjà présents dans le quota de Verstappen pourraient potentiellement lui permettre de terminer la saison sans nouvelle pénalité.

Dans le cas contraire, Red Bull devra choisir le moment où introduire de nouveaux composants. Si la pénalité devient inévitable, l’équipe de Milton Keynes disposerait alors de deux possibilités principales.

Elle pourrait continuer à exploiter ses éléments actuels jusqu’à ce qu’un remplacement devienne strictement nécessaire, quitte à subir une sanction sur un circuit qui ne lui conviendrait pas particulièrement.

Mais Red Bull pourrait également anticiper et sélectionner volontairement un Grand Prix sur lequel les possibilités de dépassement ou les performances de la RB22 permettraient de limiter les conséquences d’un départ depuis le fond de la grille.

Mercedes avait précisément choisi cette deuxième stratégie avec Kimi Antonelli à Monza.

L’Italien avait reçu un nouveau groupe propulseur complet hors quota et accepté de partir du fond de la grille. Cette décision s’était finalement révélée particulièrement efficace puisqu’Antonelli avait réussi à remonter jusqu’à la victoire.

Red Bull devra donc déterminer si une approche similaire présente un intérêt pour Verstappen.

Deux problèmes distincts sur le groupe propulseur

Mekies a confirmé que Red Bull n’avait pas été confrontée à une seule anomalie pendant les qualifications. Deux problèmes différents ont affecté le groupe propulseur de Verstappen, avec des conséquences importantes sur sa performance.

Le Néerlandais avait notamment signalé des ratés du moteur à combustion interne et une baisse croissante de sa vitesse de pointe au fil de la séance. Ces difficultés avaient ensuite perturbé l’ensemble du système énergétique, notamment la récupération et le déploiement de l’énergie électrique.

Selon Mekies, sans ces problèmes, Verstappen aurait vraisemblablement été en mesure de se battre pour une place en première ligne.

"Nous avons rencontré deux problèmes différents avec le groupe propulseur et cela nous a coûté beaucoup, mais c’est comme ça. Cela fait partie du jeu."

"Pour être juste, Max a été très, très fort dès vendredi et il se serait probablement battu pour cette première ligne sans les problèmes que nous avons rencontrés avec le groupe propulseur."

"Évidemment, résoudre cela avec le nouveau moteur nous a permis de retrouver le niveau de compétitivité que nous espérions avoir."

La course a effectivement confirmé le potentiel entrevu par Red Bull pendant les essais. Avec un groupe propulseur fonctionnant normalement, Verstappen a retrouvé une RB22 capable de se battre avec Mercedes et a terminé deuxième, tandis qu’Isack Hadjar a complété le podium en troisième position. Ce résultat a constitué le meilleur week-end de Red Bull cette saison.