Quatre à la suite ? Audi F1 doit maintenant prouver que ses progrès sont bien réels

Après trois arrivées consécutives dans les points avant la trêve estivale, Audi F1 aborde la reprise à Zandvoort avec l’ambition de confirmer les progrès enregistrés au cours des dernières courses. Le Grand Prix des Pays-Bas, qui lance la seconde moitié de la saison 2026, constituera toutefois un premier défi de taille avec un format Sprint laissant très peu de temps aux équipes pour trouver les bons réglages.

La pause estivale a permis aux équipes de Formule 1 de souffler avant une deuxième partie de saison qui s’annonce particulièrement disputée dans le milieu de peloton. Pour Audi, cette coupure intervient surtout à un moment intéressant après une série de résultats encourageants.

L’écurie allemande a en effet inscrit des points lors de ses trois dernières courses avant l’interruption du championnat. Une dynamique que la structure issue de Sauber souhaite désormais prolonger à Zandvoort, avant d’enchaîner avec les dernières manches de la saison.

Allan McNish, directeur sportif d’Audi, estime que la coupure a permis à l’ensemble de l’équipe de revenir avec davantage d’énergie.

"La pause a donné à tout le monde l’occasion de recharger les batteries avant ce qui sera une deuxième moitié de saison cruciale," explique-t-il.

"Nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais nous sommes encouragés par la direction que nous avons prise avant la pause et l’objectif est désormais de continuer à construire là-dessus pour le reste de la saison."

La bataille du milieu de peloton reste particulièrement âpre et chaque opportunité de marquer des points pourrait avoir une importance considérable dans les prochaines semaines. Audi entend donc profiter de la confiance accumulée avant la trêve pour poursuivre sa remontée.

"Nous savons que la bataille pour les places dans les points reste très serrée, mais nous sommes convaincus que nous pouvons être dans le coup à Zandvoort et au-delà," poursuit McNish.

"Les épreuves Sprint représentent toujours un défi supplémentaire, parce qu’il y a moins de temps pour tout mettre au point, mais nous sommes impatients de reprendre la piste et de nous appuyer sur les bases que nous avons mises en place."

Nico Hülkenberg abordera pour sa part ce rendez-vous avec une motivation particulière. Le pilote allemand a grandi à proximité des Pays-Bas et y a effectué ses premiers pas en sport automobile, ce qui confère au Grand Prix une dimension personnelle supplémentaire.

Avant de partir en vacances, Hülkenberg avait enfin réussi à rentrer dans les points à Budapest, offrant à Audi une conclusion positive à la première moitié du championnat.

"Marquer des points à Budapest était une excellente manière d’aborder la pause estivale. Au cours des dernières semaines, tout le monde a eu l’occasion de recharger les batteries et désormais, toute notre attention est tournée vers la deuxième moitié de la saison," souligne-t-il.

"Zandvoort a toujours été une course spéciale pour moi. J’ai grandi juste de l’autre côté de la frontière et j’ai commencé ma carrière en sport automobile aux Pays-Bas, donc j’ai toujours eu un véritable lien avec ce pays et ses habitants."

Le tracé néerlandais, avec ses dénivelés et ses virages relevés, constitue également un rendez-vous apprécié du pilote Audi.

"C’est un circuit classique à l’ancienne et les fans néerlandais créent toujours une atmosphère incroyable," ajoute-t-il.

"Savoir qu’il s’agira du dernier Grand Prix des Pays-Bas dans un avenir prévisible le rend encore plus spécial. J’espère que nous pourrons repartir là où nous nous sommes arrêtés à Budapest et réaliser un nouveau week-end solide," conclut-il.

À ses côtés, Gabriel Bortoleto aborde également la reprise avec confiance. Le Brésilien estime que les progrès réalisés par Audi ne se limitent pas aux résultats et que chaque course permet à l’équipe de mieux comprendre sa monoplace.

"C’était agréable d’avoir quelques semaines de repos pour se détendre et recharger les batteries, mais je suis maintenant impatient de revenir en piste," déclare-t-il.

"Nous avons appris davantage sur la voiture à chaque course, en débloquant progressivement une plus grande partie de son potentiel, et il est important que nous conservions cela pour la deuxième moitié de la saison."

"Zandvoort représente toujours un bon défi et les week-ends Sprint rendent toujours les choses un peu plus intenses dès le départ. Mais c’est justement comme cela que nous les aimons."

"La première moitié de la saison s’est terminée sur une note encourageante et maintenant, l’objectif est de repartir là où nous nous sommes arrêtés."