Les évolutions de Williams F1, dernière chance avant que ’des têtes tombent’ ?

Williams F1 a amené un package d’évolutions très important à Bakou ce week-end, à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan. L’équipe a signé sa première entrée en Q3 de la saison, et a marqué un point le lendemain en course, signe que les nouveautés sont plutôt efficaces. Il faudra maintenant confirmer ces progrès sur les autres circuits à venir, qui seront potentiellement moins favorables aux caractéristiques de la FW48 que Bakou.

David Coulthard a prévenu que les conséquences de progrès trop peu importants pourraient être une restructuration. L’ancien pilote de Formule 1 pense en effet qu’en cas de fin de saison difficile, et alors que le team a lancé son châssis pour 2027, des décisions difficiles seront prises.

"Je crois, après avoir parlé à certains membres de l’équipe, que c’est une étape significative dans la mesure où la voiture est maintenant au poids, sachant qu’on sait que 10 kg valent trois à quatre dixièmes de seconde au tour" a déclaré Coulthard. "Transporter du poids vous met donc simplement dans une position défavorable."

"Et ce que cela fera également, c’est que ce sera un pas dans la direction qu’ils prennent pour la voiture de l’année prochaine. Il y a quelques ajustements aérodynamiques pour le règlement de l’année prochaine, en particulier autour de l’avant du fond plat, qui pourraient ou non aider certaines équipes plus que d’autres."

"Mais je m’attends à ce que, un peu comme nous l’avons vu avec Aston Martin, il y ait eu une avancée notable dans leurs performances lorsqu’ils ont apporté leur voiture B-spec. Et si cela ne se produit pas, il va bien sûr y avoir des têtes qui vont tomber, n’est-ce pas ? Bakou s’est bien passé, voyons sur les autres pistes maintenant."

L’ancien directeur d’équipe Haas F1, Günther Steiner, a critiqué les plaintes de Williams concernant les limites des dépenses liées au plafond budgétaire, rappelant que le manque d’investissement dans l’équipe est un problème largement antérieur au plafond budgétaire.

"Certains d’entre eux ont commis des erreurs en n’investissant pas dans l’équipe. C’est des conneries de dire ’oh, nous ne pouvons pas gagner de courses parce que nous n’avons pas 75 machines à cinq axes, nous n’en avons que 65’" a déclaré Steiner.

"Williams, à mon avis, ils disent la même chose depuis cinq ans. Et j’aimerais passer en revue leurs chiffres du plafond budgétaire. Ont-ils toujours dépensé au maximum ? Si, en cinq ans, vous ne dépensez pas au maximum. Qui devez-vous blâmer ? Vous-même."

"Vous ne pouvez pas dire ’on ne m’a pas autorisé à dépenser’. Vous ne le pouvez pas parce que vous n’aviez pas l’argent il y a cinq ans. Vous ne pouvez pas blâmer le système maintenant. Je pense qu’une issue à cela, parce que je veux toujours trouver une issue, si vous allez voir les autres équipes, la FIA et dites :’nous aimerions améliorer l’usine et investir cet argent et cet argent’."

"Vous obtenez la dérogation. C’était pareil avec Aston Martin quand Lawrence Stroll est arrivé et a dit ’je veux construire une nouvelle usine parce que cette vieille usine Jordan est dépassée et que tout est vieux’."

"Il a dit ’je veux construire une nouvelle soufflerie’. Ils ont dit ’vous pouvez construire une nouvelle soufflerie en dehors du plafond budgétaire, mais elle ne peut pas être meilleure que la meilleure soufflerie existante en Formule 1’. Vous voyez ? Il faut toujours négocier."

"C’est dire ’ils ne me laissent pas le faire’. Le fait qu’ils ne vous laissent pas faire ne devrait pas vous empêcher d’essayer de trouver un moyen. Mais la première chose à faire est de montrer que vous n’avez effectivement pas les mêmes installations et de le montrer et d’être sûr que vous avez l’argent pour faire ce que vous dites."

"Ce sont des larmes de crocodile parce que l’année dernière, la prédiction de Williams était ’nous nous concentrons sur 2026, et nous serons bons’. Mais James ne s’est-il pas rendu compte l’année dernière qu’il n’avait pas l’infrastructure pour le faire ? Il a dû attendre un an pour découvrir que son infrastructure n’avait en fait pas reçu d’investissements pendant cinq ans."