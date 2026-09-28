Ocon connait Sepang et y a déjà marqué des points, Bearman va le découvrir

La 16e manche du Championnat du Monde FIA de Formule 1 mène ce week-end Haas F1 à Sepang pour le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Un circuit qui n’a pas accueilli la Formule 1 depuis 2017 remplace une manche qui a été annulée en début de saison à cause de la guerre, et c’est une escale imprévue au calendrier qui se profile pour l’équipe américaine, auréolée d’une double arrivée dans les points samedi à Bakou.

Esteban Ocon a disputé deux éditions du GP de Malaisie, pour Manor et pour Force India, et il aimerait réitérer sa place dans le top 10 obtenue en 2017 ce week-end, alors qu’il a terminé huitième du GP d’Azerbaïdjan.

"C’est formidable de quitter Bakou avec deux voitures dans les points, c’était un excellent résultat pour tout le monde. L’objectif sera de maintenir cette dynamique ce week-end et bien sûr pour le reste de la saison" a déclaré Ocon.

"C’est également un plaisir de retrouver le circuit international de Sepang, un tracé classique de notre sport qui a souvent offert de superbes actions. Nous savons qu’il fera très chaud, mais en général, la météo en Malaisie peut être imprévisible, ce qui pourrait créer une opportunité passionnante pour nous."

"Je suis l’un des 10 pilotes de la grille actuelle à avoir couru à Sepang en 2017, ce sera donc intéressant d’y piloter à nouveau, près de 10 ans plus tard, en particulier avec cette nouvelle réglementation de voiture. J’étais dans les points à l’époque, alors nous allons essayer de répéter cela ce week-end."

Ollie Bearman est lui aussi ravi du résultat enregistré à Bakou, et il espère continuer sur la bonne lancée de l’équipe, sur un tracé qu’il ne connait pas, révélant qu’il est déjà arrivé en Malaisie : "Je n’ai jamais couru sur le circuit international de Sepang et je n’étais jamais allé en Malaisie non plus."

"Je suis donc monté directement dans un avion après la course du samedi, immensément heureux du résultat à Bakou, pour avoir le temps de découvrir ce que le pays a à offrir, et c’est un endroit magnifique. Sepang est un circuit fluide et rapide où tout est question de trouver son rythme et de laisser la voiture glisser d’une section à une autre."

"Je crois que la météo ressemble beaucoup à celle de Singapour avec de l’humidité et des averses soudaines, alors quelle meilleure façon de se préparer à l’une des courses les les plus exigeantes physiquement de la saison qu’avec une semaine supplémentaire de chaleur intense !"

Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie de l’équipe, explique que le circuit de Sepang sera intéressant à aborder, avec les données des deux dernières éditions pour l’équipe, qui y avait roulé en 2016 et 2017.

"C’est notre première visite à Sepang depuis 2017. C’est un circuit intéressant avec une bonne variété de virages ; quelques véritables virages à haute vitesse aux virages 5 et 6, ainsi qu’aux virages 12 et 13. Il y a également une poignée de virages à basse vitesse, il y a donc beaucoup de paramètres à gérer sur un seul tour."

"Il peut être dominé par des températures de piste très élevées, parmi les plus hautes que nous voyons de toute l’année, et des températures ambiantes assez élevées, ce qui peut poser des défis, en particulier pour les températures des freins qui devront être gérées dès le début de la course."

"Un autre facteur majeur en Malaisie peut être la météo, la plupart des jours, il a tendance à pleuvoir assez fort en fin d’après-midi, aux alentours de l’heure des qualifications, ce qui pourrait être un défi et nous garder sur le qui-vive. Cela rend également la course en piste assez éprouvante et suante !"