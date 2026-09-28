Horner accuse Newey de déloyauté : ’il a voulu quitter le navire’ à la première difficulté

Christian Horner continue de revenir sur les blessures de ses dernières années chez Red Bull à l’approche de la publication de son autobiographie, Drive, prévue le 22 octobre. L’ancien directeur de l’écurie y évoque notamment sa relation avec Adrian Newey, qu’il accuse de ne pas l’avoir soutenu lorsque la situation s’est détériorée, mais aussi les circonstances de son propre licenciement, pour lequel il affirme n’avoir jamais reçu d’explication véritablement claire de la part de Red Bull.

Horner a passé deux décennies aux côtés de Newey chez Red Bull, période pendant laquelle l’équipe est devenue l’une des forces dominantes de la Formule 1.

Leur relation dépassait largement le simple cadre professionnel. Les deux hommes sont devenus proches au fil des années et restent amis. Newey a notamment été garçon d’honneur lors du mariage de Horner avec Geri et est le parrain de la fille de l’ancien directeur de Red Bull, aujourd’hui âgée de 12 ans.

Mais les extraits de Drive dévoilés avant sa publication montrent que Horner porte un regard beaucoup plus critique sur certains aspects de leur collaboration.

Aujourd’hui directeur d’Aston Martin, Newey est notamment critiqué par Horner pour son attitude lorsque Red Bull a commencé à traverser une période plus difficile.

L’ancien patron de l’écurie considère qu’il avait toujours soutenu l’ingénieur britannique et pensait pouvoir compter sur une loyauté réciproque. Selon lui, cela n’a pas été le cas lorsque les premières difficultés sont apparues.

"Je le soutenais et je pensais qu’il me soutenait également. Mais au premier signe d’adversité, Adrian a voulu quitter le navire."

Horner fait notamment référence à 2014, lorsque Ferrari avait tenté d’attirer Newey. La volonté de l’ingénieur d’envisager un départ vers Maranello aurait profondément changé la perception que Horner avait de leur relation.

"J’en ai été très triste. Je ne pouvais plus compter sur lui. Notre partenariat n’était pas aussi solide que je l’avais cru auparavant."

Newey est finalement resté chez Red Bull pendant encore une décennie avant de quitter l’équipe, puis de rejoindre Aston Martin. Pour Horner, cependant, l’épisode de 2014 avait déjà modifié quelque chose de fondamental dans leur relation professionnelle.

Son autobiographie revient également sur sa propre éviction de Red Bull.

Horner a été démis de ses fonctions après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, mettant fin à une période d’environ 20 ans à la tête de l’équipe qu’il dirigeait depuis son arrivée en Formule 1 en 2005.

Cette décision était intervenue 17 mois après des accusations de harcèlement sexuel ainsi que de comportement coercitif et contrôlant formulées à son encontre par son assistante. Horner a toujours contesté ces accusations et a été blanchi à deux reprises à l’issue des procédures menées à leur sujet.

L’ancien directeur d’équipe affirme désormais que Red Bull ne lui a jamais véritablement expliqué les raisons précises de son licenciement. La justification qui lui aurait été communiquée concernait essentiellement une baisse des performances et une volonté de changer de direction.

Une explication que Horner continue de contester au regard de la compétitivité affichée par l’équipe juste avant son départ.

"On ne m’a jamais donné d’explication claire, si ce n’est qu’ils estimaient que les performances de l’équipe avaient un peu baissé."

"Pourtant, lors de la course précédente, nous avions décroché la pole position et nous étions en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sans la météo, nous l’aurions probablement remporté. Et ils m’ont dit qu’ils voulaient prendre une direction différente."

"Lorsque j’ai vraiment insisté, il me restait six ans de contrat, on m’a dit que c’était devenu davantage Christian Horner Racing que Red Bull Racing."

"Ils ne veulent tout simplement plus de vous. Si quelqu’un est prêt à payer une telle somme (on parle de 80 millions d’euros de dédommagement, ndlr) pour que vous ne soyez pas là..."

Son licenciement a certes coïncidé avec une importante baisse de forme de Red Bull, même si Horner rejette donc l’idée que les résultats obtenus juste avant son éviction justifiaient une décision aussi radicale.

Plus d’un an après son départ, Horner continue également de suivre avec attention l’équipe qu’il a contribué à construire. Et son jugement sur ce qu’est devenue Red Bull depuis son éviction est particulièrement sévère.

Selon lui, l’écurie a perdu une partie de ce qui constituait son identité pendant ses années à sa tête.

Horner estime ainsi que Red Bull a "perdu son mojo, sa présence, son énergie. Si l’on observe cette équipe depuis 12 mois... c’est le constat."

Son autobiographie revient plus largement sur les controverses et les rivalités qui ont accompagné ses deux décennies dans le paddock.

Horner a longtemps cultivé une image de dirigeant combatif, notamment au cours des confrontations de Red Bull avec Mercedes et Toto Wolff.

Interrogé sur la manière dont il considère aujourd’hui sa propre image, l’ancien patron de Red Bull a choisi une comparaison particulièrement révélatrice, mais également fidèle à son goût pour la provocation.

"À la fin, Dark Vador enlève son casque et c’est un être humain. Et tout le monde l’aime."