Lindblad critique les relances de Russell, plusieurs pilotes le défendent

Arvid Lindblad s’attend à ce que les relances sous Safety Car soient abordées dans le prochain briefing des pilotes, après avoir exprimé son mécontentement sur leur gestion par le leader, George Russell, ce samedi en course au Grand Prix d’Azerbaïdjan. La gestion des pneus et du moteur complique ces relances, et le pilote Mercedes F1 a provoqué un effet accordéon et des accélérations et freinages dans le peloton.

Le Britannique a défendu avec succès sa position face à Max Verstappen en faisant cela, mais il y a eu du grabuge plus loin dans le peloton lorsque Franco Colapinto a percuté Pierre Gasly et Lando Norris. Lindblad a quant à lui fait un tête-à-queue en accrochant son coéquipier chez Racing Bulls, Liam Lawson, mais Russell se défend de ses actions.

"C’est le premier redémarrage que je fais cette saison en tête" a déclaré le Britannique. "Ces unités de puissance sont très difficiles lors des redémarrages, pour placer la batterie au bon endroit, et faire tourner les turbos à la bonne vitesse. Je fais toujours une bonne préparation sur ce que je veux faire lors d’un redémarrage."

"Il faut y réfléchir beaucoup plus qu’avant. Je gardais un œil sur mes rétroviseurs pour voir où était Max, et j’ai attendu ce moment où l’écart était juste un tout petit peu plus grand pour réussir à le casser, car je savais que s’il voyait la moindre petite chance, il aurait plongé à l’intérieur, donc j’en suis ravi."

Lindblad, en revanche, n’a pas apprécié la manière dont ces relances ont été gérées, en tout cas de son point de vue, et il expliquait son mécontentement après la course, appelant à un encadrement plus précis de cette phase de course.

"Je n’ai pas encore vu le redémarrage complet, mais tout ce que je peux dire, c’est que de l’arrière, c’était terrible. Ce n’était pas une relance bien faite. En fin de compte, le peloton devrait être regroupé et avancer lentement, puis nous devrions tous repartir en même temps" a noté Lindblad.

"Je suis donc sûr que cela sera soulevé lors du briefing la semaine prochaine, et c’est quelque chose dont nous discuterons. Mais honnêtement, les deux relances n’étaient pas très bonnes. On essaie de regarder quelques voitures en avant pour voir ce qui se passe, mais il y a tellement de choses que nous devons gérer."

"En fin de compte, c’est une ligne droite de deux kilomètres. Les pneus sont froids. Les freins sont froids. Les batteries posent évidemment un nouveau problème. Quand tout le monde accélère et s’arrête, c’est assez dangereux. Je pense que nous devons comprendre pourquoi. Je pense que c’était tardif, mais bien sûr, il peut le faire quand il veut et où il veut."

Pour Lewis Hamilton, il n’y a rien à changer sur ce qui a été fait. Le septuple champion du monde a défendu Russell, son ancien coéquipier chez Mercedes : "Ça allait très bien pour de mon côté. Il a fait ce que j’aurais fait."

Russell a aussi reçu du soutien de la part de Norris, qui ne le blâme pas pour l’incident qui a provoqué son abandon : "George peut faire ce qu’il veut. Mais en Formule 1, je pense qu’on s’attend à ce que les pilotes anticipent les choses."

"Tu sais que l’adhérence va être faible. Tu sais que les températures des pneus sont basses. Ils n’étaient même pas si bas que ça. En Formule 1, nous voulons nous mesurer aux meilleurs pilotes du monde, et quand des choses comme ça se produisent, c’est qu’ils ne devraient pas être là."

Pierre Gasly l’a aussi soutenu : "George fait ce qu’il veut, et c’est à nous de... évidemment, nous étions assez regroupés, mais avec les moteurs que nous avons et les limitations que nous avons avec la récupération d’énergie de la batterie, etc., tu n’es pas vraiment totalement libre de faire ce que tu veux. Donc, je n’ai pas vraiment été surpris qu’il veuille faire ça."