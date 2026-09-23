Le marché des transferts F1 s’enlise, quatre pilotes toujours dans le flou

C’est un peu le paradoxe des transferts en F1 en 2027 : le marché est quasi verrouillé mais il y a pourtant encore neuf pilotes officiellement sans contrat pour l’année prochaine ! L’horizon s’est cependant considérablement dégagé au fil des derniers mois. L’incertitude autour de l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull, qui pouvait potentiellement provoquer une réaction en chaîne sur l’ensemble de la grille, a finalement disparu avec la prolongation du Néerlandais jusqu’en 2030. Depuis, les rumeurs se sont largement calmées, même si neuf pilotes sont encore concernés.

En début d’année, tous les ingrédients semblaient réunis pour assister à une saison particulièrement agitée sur le marché des transferts. L’avenir de Max Verstappen chez Red Bull était alors incertain et un éventuel départ du quadruple champion du monde chez Mercedes ou McLaren, voire une retraite de la Formule 1, aurait pu profondément bouleverser la composition de la grille.

Le Néerlandais a finalement signé une prolongation avec Red Bull qui le lie à l’écurie jusqu’en 2030. Une fois cette décision officialisée, le flot de rumeurs s’est rapidement tari.

À ce jour, aucun changement de pilote n’a encore été officiellement confirmé pour la saison 2027. Sur les 22 pilotes de la grille actuelle, 13 disposent déjà d’un contrat courant au moins jusqu’en 2027 et sont donc assurés de conserver leur baquet.

La véritable interrogation concerne ainsi les neuf autres pilotes dont la situation contractuelle n’est pas encore définitivement réglée. Pour une part importante d’entre eux, toutefois, une prolongation ne semble être qu’une question de temps.

Les pilotes actuellement sans contrat confirmé pour la saison 2027 sont : Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas F1), Esteban Ocon (Haas F1), Nico Hülkenberg (Audi F1), Gabriel Bortoleto (Audi F1), Fernando Alonso (Aston Martin F1) et Lance Stroll (Aston Martin F1).

Evacuons tout de suite les pilotes qui ne devraient pas rencontrer de difficultés à garder leur baquet en 2027. Chez Audi, l’équipe se montre notamment satisfaite de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Les options sont en faveur du constructeur allemand et devraient être activées. Elles l’ont peut-être même déjà été et Audi n’a pas communiqué dessus.

Oliver Bearman restera également chez Haas F1, faute de place chez Ferrari, tandis que Lance Stroll restera chez Aston Martin F1. Le Canadien est le fils de Lawrence Stroll, qui demeure propriétaire d’Aston Martin. Une nouvelle confirmation pour 2027 est donc attendue.

Isack Hadjar, qui fait son retour chez Red Bull Racing ce week-end après sa blessure a eu droit à de très bons éloges de la part de Laurent Mekies, son directeur, ces derniers temps. Il sera donc fort logiquement reconduit l’année prochaine.

Hadjar réalise une excellente première saison avec l’équipe autrichienne. Le Français, contraint de manquer les dernières courses en raison d’une blessure au poignet, possède encore une certaine marge de progression, mais il démontre régulièrement une vitesse de pointe impressionnante face à Verstappen, notamment sur un seul tour. Son rythme en course peut encore progresser, mais Hadjar marque des points précieux. Il a notamment décroché son premier podium à Monaco lorsque Verstappen avait abandonné.

Dans ces conditions, Red Bull aurait peu de raisons de ne pas reconduire l’association Hadjar - Verstappen en 2027.

Mise à jour à 9h25 : L’annonce est tombée ce matin pour Hadjar : sans surprise, Red Bull le prolonge pour la saison 2027 (à lire ici).

Quatre incertitudes principales

Les véritables incertitudes concernent surtout les pilotes Racing Bulls, Esteban Ocon et Fernando Alonso.

On peut déjà parier sur le fait qu’Arvid Lindblad va rester une année supplémentaire chez Racing Bulls pour poursuivre son apprentissage. Le jeune Britannique a déjà montré énormément de bonnes choses cette saison, particulièrement en qualifications, mais il tient également son rang en course. Il a terminé toutes les courses auxquelles il a pris part, n’a jamais fait moins bien que 14e et a inscrit des points à neuf reprises en 14 départs.

Au classement, Lindblad reste cependant derrière Liam Lawson. Le Néo-Zélandais a piloté pour Red Bull lors des trois derniers Grands Prix, mais il avait déjà obtenu des résultats légèrement meilleurs que son équipier avant cette promotion temporaire.

Lawson dispose évidemment d’une expérience supérieure à celle de Lindblad. Mais, malgré une quatrième saison en Formule 1, il ne compte que 49 Grands Prix à son actif. Le Néo-Zélandais réalise pourtant une excellente saison et, paradoxalement, pourrait être celui dont le baquet est le moins assuré pour 2027.

Racing Bulls est très satisfait de son travail, mais un autre jeune talent frappe désormais à la porte de la famille Red Bull : Nikola Tsolov. Le Bulgare apparaît comme l’une des prochaines grandes promesses du programme de jeunes pilotes. Si Red Bull devait faire une place à Tsolov, Lawson serait le candidat logique pour libérer un baquet. Mais l’équipe devrait laisser Tsolov poursuivre son développement pendant une année supplémentaire en Super Formula.

Dans ce scénario, le plus probable, la répartition des baquets chez Red Bull resterait donc inchangée. Une telle stabilité serait assez rare ces dernières années au sein des équipes dirigées par Red Bull.

Ocon proche de la sortie ?

Esteban Ocon évolue en Formule 1 depuis la mi-2016. Le Français avait alors remplacé Rio Haryanto chez Manor, avant de poursuivre sa carrière chez Force India, Renault puis Alpine, jusqu’à rejoindre finalement Haas.

Ocon est un vainqueur de Grand Prix et a longtemps été considéré comme un pilote à fort potentiel. Il n’est cependant jamais réellement parvenu à franchir un nouveau cap au-delà du statut de pilote solide, capable de signer ponctuellement des performances de premier plan.

Sa saison actuelle est globalement décevante. Lors de la plupart des week-ends de course, son équipier Oliver Bearman s’est montré plus rapide que lui même s’il est sur une meilleure tendance depuis cet été.

Mais Haas semble à la recherche d’un pilote plus jeune susceptible de remplacer Ocon... et d’apporter du budget, ce dont l’équipe manque cruellement.

Plusieurs noms circulent avec insistance. Rafael Camara et Jack Doohan sont les deux candidats les plus fréquemment cités, tandis que Leonardo Fornaroli continue lui aussi d’être mentionné parmi les possibilités.

Pour Ocon, cette situation pourrait donc signifier la fin de son parcours chez Haas et, potentiellement, en Formule 1 à l’issue de la saison. A moins qu’il ne puisse rejoindre Aston Martin F1 ?

Alonso va-t-il encore continuer ?

En effet, une place pourrait se libérer ! La situation de Fernando Alonso est très différente. Contrairement à Ocon et aux autres pilotes, l’Espagnol dispose du luxe de pouvoir décider lui-même s’il souhaite encore courir en Formule 1 en 2027.

Alonso a débuté en Grand Prix il y a 25 ans et est désormais âgé de 45 ans. Malgré cela, il semble toujours désireux de tenter de décrocher un dernier grand succès dans la discipline. Pour l’instant, Aston Martin n’est toutefois pas en mesure de lui offrir cette possibilité. Course après course, Alonso se retrouve dans les dernières positions de la grille.

Mais ce n’est pas seulement cette situation qui nourrit ses interrogations concernant son avenir. L’autre problème pour l’Espagnol concerne plutôt la réglementation actuelle de la Formule 1. Alonso a indiqué à plusieurs reprises qu’il réfléchissait désormais à ce qu’il souhaitait faire en 2027. Il songerait particulièrement activement à basculer à nouveau vers le WEC, toujours avec Aston Martin.

Mais faut-il abandonner la F1 avant de voir l’an II de l’association Aston Martin - Honda ? Ne faudrait-il pas au moins commencer la saison, au cas où ? Il ne serait pas difficile pour Aston de tenir un pilote prêt à prendre sa place si l’AMR27 et son moteur sont à nouveau trop loin au goût d’Alonso...