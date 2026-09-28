Combien de dixièmes vaut réellement la confiance d’un pilote de F1 ?

À plus de 300 km/h, parfois à quelques centimètres des murs, la différence entre deux pilotes de Formule 1 ne se résume pas à leur technique ou aux performances de leur monoplace. George Russell, Oscar Piastri et Sergio Pérez insistent tous les trois sur l’importance considérable du mental et de la confiance. Lorsqu’un pilote sait précisément comment sa voiture va réagir, il peut repousser ses limites presque instinctivement. Mais lorsque le doute apparaît, le phénomène inverse peut rapidement s’installer et devenir difficile à enrayer.

Tous vainqueurs en Formule 1, Russell, Piastri et Pérez ont été invités à déterminer quelle part d’une course pouvait finalement se gagner dans la tête.

Pour Russell, la psychologie est indissociable de la performance, notamment sur un circuit urbain comme Bakou. Lorsqu’un pilote atteint environ 330 km/h entre les murs, la confiance dans le comportement de la monoplace devient indispensable pour retarder un freinage ou s’engager dans un virage sans conserver une marge de sécurité supplémentaire.

"Oui, je pense que la psychologie joue un rôle énorme. Et la confiance... vous savez, lorsque vous pilotez une F1 à 330 km/h entre les rues, vous devez avoir cette confiance pour pouvoir repousser votre freinage un petit peu plus tard ou vous engager dans le virage en ayant confiance dans le fait que la voiture va faire ce que vous attendez d’elle."

"Et lorsque vous n’avez pas cette confiance à 100%, vous devez conserver cette petite marge parce que vous n’êtes pas vraiment certain de ce que la voiture va faire. Donc oui, cela peut très rapidement basculer dans un sens comme dans l’autre, particulièrement lorsqu’on arrive à ces moments de forte pression, comme un tour en Q3. Oui, la psychologie joue un rôle très important."

Oscar Piastri rejoint Russell sur l’importance du phénomène, mais insiste davantage sur son caractère cumulatif.

La confiance ne peut pas facilement être traduite en dixièmes de seconde, mais elle peut enclencher une dynamique positive : une première amélioration permet d’en débloquer une autre, puis une autre encore. À l’inverse, une perte de confiance peut produire exactement la même réaction en chaîne dans le mauvais sens.

"Oui, je veux dire, avoir confiance est quelque chose d’extrêmement important. Évidemment, vous ne pouvez jamais vraiment lui attribuer un temps au tour, mais elle est toujours présente. C’est donc quelque chose d’important, particulièrement lorsque vous... Vous savez, c’est aussi une sorte de phénomène cumulatif."

"Une fois que vous avez une bonne confiance, vous savez, nous parlons de sortes de spirales ou d’effet boule de neige, et nous l’avons vu encore et encore, mais cela peut fonctionner dans les deux sens. Vous gagnez en confiance et cela débloque quelque chose, qui débloque ensuite autre chose, puis encore autre chose, et soudainement vous êtes devenu beaucoup plus rapide. Et cela fonctionne également dans le sens inverse."

"C’est donc une partie très importante du jeu. Évidemment, vos compétences techniques en matière de pilotage sont une chose, mais la manière dont vous les utilisez et dont vous parvenez à en tirer le meilleur en permanence, c’est vraiment là que... Vous savez, lorsque vous êtes en compétition en Formule 1, tout le monde possède un talent incroyable, et celui qui parvient à rester au sommet de son talent aussi longtemps que possible, c’est généralement ce qui fait la différence."

Sergio Pérez va encore plus loin dans la description de cet état de confiance. Pour le Mexicain, la situation idéale survient lorsqu’un pilote arrive sur un circuit en sachant instinctivement comment extraire le maximum de sa monoplace, sans devoir réfléchir consciemment à la manière d’y parvenir.

À l’inverse, une voiture dont l’équilibre ne convient pas au pilote l’oblige à réfléchir davantage, à modifier son pilotage et à multiplier les compromis. Les erreurs peuvent alors s’enchaîner et créer une spirale dont il devient difficile de sortir.

"Énormément. Je pense que pouvoir avoir confiance dans votre voiture, arriver sur un week-end en sachant comment en extraire le maximum sans avoir à réfléchir à la manière d’en extraire le maximum, c’est ce qu’il peut y avoir de mieux pour un pilote."

"Vous savez, lorsque vous, en tant que pilote, devez réfléchir et que vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre équilibre, avec votre voiture, automatiquement vous commencez à commettre des erreurs, vous commencez à faire énormément de compromis et il devient vraiment difficile de sortir de cette séquence."

"Donc, simplement avoir confiance dans votre voiture, c’est un énorme avantage."