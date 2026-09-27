Une erreur des commissaires a semé la confusion en plein Grand Prix à Bakou

Une erreur de signalisation des commissaires de piste a semé la confusion parmi les pilotes lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, après la première relance de la course. Alors que plusieurs voitures venaient d’être impliquées dans des accidents au premier virage, des panneaux indiquant la présence de la voiture de sécurité ont été présentés à certains endroits du circuit alors que la direction de course ne l’avait pas déployée. Une situation reconnue officiellement par les commissaires sportifs après la pénalité infligée à Gabriel Bortoleto.

L’incident s’est produit dans les instants suivant la première relance du Grand Prix disputé samedi à Bakou.

Plusieurs pilotes ont été impliqués dans des accidents au premier virage, entraînant naturellement le déploiement de drapeaux jaunes dans les zones concernées. Mais certains postes de commissaires de piste sont allés plus loin en présentant également les panneaux physiques "SC" indiquant normalement aux pilotes que la voiture de sécurité (Safety Car) a été déployée.

Or, aucune décision de ce type n’avait été prise par la direction de course. Les commissaires sportifs ont confirmé l’erreur dans le document publié pour expliquer une autre décision : la pénalité de dix secondes infligée à Bortoleto pour avoir dépassé Sergio Pérez sous drapeaux jaunes.

Ils ont établi que les pilotes avaient effectivement reçu deux informations différentes sur la situation en piste.

"Au moment concerné, les postes de commissaires de piste dans cette zone présentaient des panneaux physiques ’SC’ accompagnés de drapeaux jaunes agités. Cependant, les commissaires sportifs ont établi qu’à ce moment-là, la voiture de sécurité n’avait en réalité pas été déployée par la direction de course."

La confusion ne provenait donc pas d’une mauvaise interprétation initiale de Bortoleto. Les signaux physiques présents au bord de la piste lui indiquaient effectivement que la voiture de sécurité était en piste.

Mais les autres systèmes dont disposent les pilotes ne confirmaient pas cette information. Aucune indication électronique correspondante n’était affichée et le volant de l’Audi ne signalait pas non plus une neutralisation derrière la voiture de sécurité.

L’équipe a elle-même informé Bortoleto que celle-ci n’avait pas été déployée. Le Brésilien s’est alors retrouvé face à une situation inhabituelle. Ne voulant pas perdre inutilement une position, il a finalement dépassé Pérez.

Les commissaires ont reconnu que les informations contradictoires avaient joué un rôle majeur dans sa décision.

"Bortoleto a expliqué qu’il avait initialement réagi aux panneaux SC et aux drapeaux jaunes. Cependant, il n’a vu aucune indication électronique correspondante et n’a reçu aucune indication de voiture de sécurité sur son volant. Son équipe l’a également informé que la voiture de sécurité n’avait pas été déployée. Bortoleto s’est donc retrouvé dans l’incertitude quant au statut réel de la course et, ne souhaitant pas perdre inutilement une position, il a ensuite dépassé Pérez."

"Les commissaires sportifs acceptent le fait que les informations contradictoires ont contribué de manière significative à la situation. En particulier, puisque la voiture de sécurité n’avait pas été déployée, Bortoleto ne peut pas être considéré comme ayant dépassé une autre voiture sous régime de voiture de sécurité."

Ce point était important pour déterminer précisément la nature de l’infraction. En revanche, les drapeaux jaunes étaient bien valables. C’est sur ce point que les commissaires sportifs ont estimé que Bortoleto avait malgré tout enfreint le règlement.

Le pilote Audi a reconnu avoir vu les drapeaux jaunes agités. Mais puisqu’ils étaient présentés conjointement avec les panneaux "SC" erronés, il avait considéré que les deux signaux faisaient partie d’une même instruction. Une fois informé que la voiture de sécurité n’avait pas été déployée, Bortoleto a donc également supposé que les drapeaux jaunes associés n’étaient plus pertinents.

Les commissaires ont rejeté cette interprétation.

"Bortoleto a confirmé qu’il avait vu les drapeaux jaunes mais a expliqué que, puisqu’ils étaient présentés en même temps que les panneaux SC, il les avait compris comme faisant partie de la même indication concernant la voiture de sécurité et avait donc considéré qu’ils n’étaient plus pertinents une fois informé que la voiture de sécurité n’avait pas été déployée."

"Les commissaires sportifs n’acceptent pas cette interprétation. Un drapeau jaune agité constitue une instruction à part entière et doit être respecté indépendamment de tout autre signal qui l’accompagne. Un pilote ne peut pas ignorer un drapeau jaune en se fondant sur sa propre appréciation de la raison pour laquelle il est présenté ou de la question de savoir s’il aurait dû l’être. La pratique de la FIA en 2026 considère également que les indications de drapeau jaune doivent être respectées même lorsque les circonstances environnantes sont inhabituelles."

"Par conséquent, malgré la confusion compréhensible concernant les panneaux SC, Bortoleto avait vu les drapeaux jaunes agités et a néanmoins dépassé Pérez alors que la situation de drapeau jaune restait en vigueur. Les commissaires sportifs déterminent donc que Bortoleto a dépassé une autre voiture sous régime de drapeau jaune."

"Les commissaires sportifs reconnaissent que les indications SC erronées et les informations contradictoires ont contribué aux circonstances de l’incident. Cependant, ces circonstances ne suppriment pas l’obligation de respecter un drapeau jaune agité et les commissaires appliquent donc la pénalité standard pour un dépassement sous un simple drapeau jaune."