Verstappen et Wolff se rencontrent à nouveau en Sardaigne

Cette fois c’est certain et ils ne se sont pas cachés, peut-être pour amuser les photographes sur place : Max Verstappen et Toto Wolff ont été aperçus en vacances ensemble sur le yacht du patron de Mercedes F1 en Sardaigne – leur deuxième apparition de ce type cet été.

Alors que la réunion de juillet s’était déroulée de manière secrète dans un hôtel proche du port, cette fois les deux hommes ont été longuement photographiés ensemble à bord du bateau de Wolff, le Mangusta.

Le pilote Red Bull était "un invité bienvenu et amusé" sur le yacht amarré à Cala di Volpe, sur la Costa Smeralda – tandis que Charles Leclerc a également été aperçu séparément sur le quai.

Ce dernier rendez-vous intervient après que Verstappen a publiquement mis fin aux spéculations concernant un transfert chez Mercedes en 2026 en confirmant son maintien chez Red Bull – bien que son management ait déjà prévenu qu’un départ après la saison prochaine reste possible si la F1 nouvelle génération de Red Bull Racing et Ford s’avérait non compétitive.

L’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, a déclaré : "La décision de Max de rester était-elle une surprise ? Non. Je pense que c’est une décision stratégique."

"Max sait qu’il a la possibilité de quitter Red Bull fin 2026. Cela lui offre une flexibilité maximale. Si Red Bull est en position de force, il sera au bon endroit. Sinon, il verra qui est en pointe et pourra changer d’écurie"

"Si Mercedes affiche une bonne forme à partir de 2026, Max obtiendra un contrat pluriannuel. Un transfert maintenant sur un contrat à long terme serait plus risqué."

"Red Bull doit revenir en forme pour garder Max, c’est certain. J’espère juste qu’ils ne mettront pas trop de pression sur Laurent Mekies. Ce n’est pas un magicien non plus. Des gens talentueux sont partis et ont rejoint d’autres équipes. Il doit maintenant essayer d’attirer de nouveaux talents, et c’est difficile."

"Pour compliquer encore les choses, Red Bull construit son propre moteur avec Ford. C’est un projet colossal. La première année, il ne se déroulera certainement pas sans heurts."

Jacques Villeneuve est du même avis.

"Il y a eu une guerre interne, et Helmut Marko et Jos Verstappen ont battu Christian Horner, mais tout cela a indéniablement affaibli l’équipe. Max et son clan ont eu ce qu’ils voulaient et ils évalueront la stratégie à adopter l’année prochaine, mais partir maintenant aurait représenté un risque qui, à mon avis, n’a jamais vraiment servi les intérêts du clan Verstappen."

Quant à Leclerc, la pause estivale lui permet de s’éloigner des difficultés de Ferrari en piste. Et il explique pourquoi il aime aussi la Sardaigne.

"C’est important d’avoir son propre univers."

"Maintenant, il y a très peu d’endroits où je peux être moi-même, vivre comme un homme normal avec ma famille. Je peux m’isoler quand nous partons quelques jours de vacances sur un bateau, loin de tout et de tous, avec seulement mes proches."

"Là-bas, je suis sûr d’être seul avec ma famille, mon chien, ma copine ; c’est là que je me sens bien."