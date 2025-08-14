Inédit : McLaren met aux enchères sa future F1 de 2026

McLaren Racing et RM Sotheby’s s’associent pour une vente aux enchères exceptionnelle lors de la finale de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi le 5 décembre, rendant hommage à l’histoire de l’écurie, vainqueur de la Triple Couronne.

Ayant remporté les 500 Miles d’Indianapolis en 1974, le Grand Prix de Monaco en 1984 et les 24 Heures du Mans en 1995, McLaren Racing est la seule équipe à avoir réalisé cet exploit lors des trois plus grandes courses du monde.

Pour célébrer cet exploit, McLaren et RM Sotheby’s innovent : "En première mondiale, les enchérisseurs auront la possibilité d’acquérir la McLaren de Formule 1 de 2026, des mois avant même que la nouvelle voiture ne soit dévoilée au public. L’enchérisseur retenu deviendra l’heureux propriétaire d’un châssis piloté par l’un des pilotes de F1 de l’écurie, Lando Norris ou Oscar Piastri, lors de la saison 2026 du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, et prendra livraison de son achat en 2028," a révélé McLaren.

De plus, une voiture d’exposition de 2025 sera proposée en prêt jusqu’à sa livraison, et l’acheteur sera invité à visiter le Centre technologique McLaren de Woking. L’achat des voitures de course permettra également aux acheteurs de découvrir les coulisses de McLaren Racing et les événements associés.

La première hypercar LMDh de McLaren, issue de sa première saison en Championnat du monde d’endurance FIA, est également proposée, offrant aux enchérisseurs l’occasion rare d’acquérir une voiture de course de haut niveau des 24 Heures du Mans. Ce trio de voitures de compétition spectaculaires sera complété par une voiture Arrow McLaren Indy, pilotée par Pato O’Ward lors de la 110e édition des 500 Miles d’Indianapolis en mai 2026.

L’annonce a été faite par Zak Brown, PDG de McLaren, lors de la Monterey Car Week.

« Cette vente aux enchères est une occasion exceptionnelle de posséder un morceau de l’histoire de la course automobile et d’enchérir sur une voiture ayant couru sur circuit avant son lancement officiel. La Triple Couronne représente une part essentielle de notre patrimoine et nous sommes déterminés à la revendiquer à nouveau alors que nous préparons notre participation au Championnat du monde d’endurance en 2027. De plus, ces voitures incroyables bénéficieront d’un accès VIP sans précédent à l’équipe et à l’action en piste. »