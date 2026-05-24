Mercedes F1 donne le feu vert à ses pilotes pour un duel dur ’à la Verstappen’

Le Grand Prix du Canada a offert à Mercedes un premier véritable test de gestion interne entre George Russell et Kimi Antonelli, après leur quasi accrochage lors de la course Sprint. Un incident suffisamment marquant pour pousser Toto Wolff à intervenir immédiatement dans le cadre du débrief, afin de recadrer les règles de course entre ses deux pilotes et éviter, a priori, toute escalade dans une lutte interne qui commence à prendre de l’ampleur. Mais après le debriefing, le choix final va ravir les fans : ce sera "à la dure" !

Sur le circuit Gilles Villeneuve, l’affrontement a éclaté dès le sixième tour de la course Sprint. Antonelli, engagé dans un duel direct avec Russell, a d’abord tenté une attaque dans le virage 1 avant un léger contact qui l’a envoyé dans l’herbe alors que le Britannique défendait sa trajectoire. Quelques virages plus tard, dans la séquence rapide des virages 8 et 9, l’Italien a de nouveau perdu du temps après être monté sur une bosse, le contraignant à une sortie de piste qui a permis à Lando Norris de lui subtiliser la deuxième position.

À l’arrivée, la frustration d’Antonelli était palpable, le pilote laissant entendre que ce type de manœuvre définirait désormais la manière dont il aborderait ses duels avec son équipier. Une réaction immédiate qui a conduit Toto Wolff à intervenir à la radio pour calmer le pilote et annoncer que le sujet serait traité en interne.

Revenant sur ce débrief, le directeur de Mercedes a souligné l’importance de ces situations pour construire la dynamique interne de l’équipe.

"C’était bien, comme le sport devrait l’être, ou comme un duel interne, ou même externe, et pour nous c’est une bonne leçon," a expliqué Toto Wolff.

"Nous avons évidemment vécu ces émotions avec Nico [Rosberg] et Lewis [Hamilton], et une course Sprint est toujours une opportunité de recalibrer ou de réajuster les choses, et c’était très simple."

L’Autrichien a ensuite détaillé les discussions menées avec ses deux pilotes, visant à clarifier la philosophie de course au sein de l’équipe.

"Nous les avons réunis et nous avons dit : ’Comment voulons-nous courir ? Est-ce que nous courons contre la voiture sœur comme contre n’importe quelle autre voiture’, ce qui me va, ’et vous ne laissez pas d’espace ?’," a-t-il poursuivi.

"Ou est-ce que vous voulez laisser de l’espace, ce à quoi je ne m’attends pas, parce qu’au fond vous courez pour gagner et pour un championnat, ou est-ce que nous jouons quelque chose de très fluide où vous ne vous dépassez que dans les lignes droites ou au freinage ?"

Selon Wolff, les deux pilotes ont finalement accepté une approche claire basée sur la compétition directe, sans traitement particulier entre équipiers.

"Nous leur avons fait confiance. Ils savent comment pousser, mais dans tous les cas, aucun des deux ne s’attend à ce que l’autre laisse de l’espace, parce que c’est trop important," a-t-il précisé.

Pour illustrer ce cadre de course, Wolff a même pris comme référence Max Verstappen, qu’il considère comme un exemple de la mentalité à adopter dans ce type de duel.

"C’est bien de connaître les règles," a-t-il expliqué. "Est-ce que Max aurait laissé de l’espace là ? Non. Est-ce que Max aurait ouvert la porte ou laissé suffisamment de place au virage 1 ? Il ne l’aurait pas fait."

"Donc, comment voulons-nous faire entre équipiers ? Et je pense qu’il est important qu’ils décident comment ils veulent courir l’un contre l’autre, puis d’assumer le résultat."

Interrogé sur l’urgence de cette décision, Wolff a confirmé que le cadre était déjà établi et appliqué immédiatement.

"Non, les règles sont en place maintenant, c’est un cadre qu’ils ont défini entre eux, et nous en sommes satisfaits. Ils peuvent courir durement entre eux, c’est la philosophie Max qui a été choisie," a-t-il conclu.