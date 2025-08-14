Lawson met la pression sur Racing Bulls pour maximiser la fin de saison

Liam Lawson a appelé Racing Bulls à reproduire plus souvent ses excellents résultats, visant une seconde partie de saison plus fructueuse encore.

Lawson a traversé une période difficile cette année, rétrogradé depuis Red Bull Racing après deux premières courses désastreuses au sein de l’équipe de pointe du groupe Red Bull.

Le Néo-Zélandais a enregistré des résultats plus positifs depuis son retour au sein de l’équipe de Faenza, avec notamment une sixième place, son meilleur résultat en carrière, au Grand Prix d’Autriche.

Revenant sur la première moitié de saison, Lawson a souligné qu’elle avait été frénétique.

"J’ai été très occupé, un véritable tourbillon, je dirais, surtout en début d’année."

"C’était très inattendu. Ce qui était probablement un début difficile s’est peut-être stabilisé et nous sommes dans une meilleure situation."

Avec des arrivées régulières dans les points lors des dernières courses, Lawson cherche à maintenir ce rythme pour la deuxième partie de la saison.

"Globalement, la vitesse a été au rendez-vous la majeure partie de l’année et c’est une bonne chose que nous puissions enfin obtenir quelques bons résultats."

"Dans l’ensemble, nous devons intensifier nos efforts dans ce sens. Deux ou trois courses de ce type en première moitié de saison ne suffisent pas."

"Pour la seconde moitié de l’année, nous essayons de reproduire cette dynamique davantage."

"Pour l’instant, vu la compétition serrée, ce sont les petits détails qui font toute la différence. Nous essayons donc de tirer le meilleur parti de chaque week-end."

Sur quels aspects veut-il se concentrer le plus de son côté pour progresser ou gagner en régularité durant la seconde moitié de l’année ?

"Si je devais en choisir un, ce serait les qualifications. Malgré leur importance actuelle, car tout le monde est très proche, même sur des circuits où c’est plus facile de dépasser, ça reste difficile, car on n’a pas trois, quatre ou cinq dixièmes de seconde d’avance. Au mieux, on a un ou deux dixièmes de seconde d’avance, et c’est très difficile de dépasser."

"Les qualifications sont très importantes, elles préparent le week-end. Là où nos week-ends ont été moins bons, du moins de mon côté, c’est généralement lors de qualifications moyennes. Là où nos week-ends ont été forts, c’est lorsque nous nous sommes bien qualifiés. C’est l’objectif principal : tirer le meilleur parti possible de la monoplace, m’assurer qu’elle soit dans les meilleures conditions avant les qualifications, puis, pour ma part, en tirer le meilleur parti et faire un meilleur travail."