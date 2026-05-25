Russell ’sans voix’ après son abandon au Canada sur panne de batterie
Le Britannique est en tout cas très fier de son week-end
George Russell a vécu un mélange de frustration et de satisfaction après son abandon alors qu’il menait le Grand Prix du Canada. Le pilote Mercedes, dominateur tout au long du week-end à Montréal, s’est dit "sans voix" après une panne brutale de son groupe propulseur, tout en saluant l’intense duel livré face à son équipier Kimi Antonelli, finalement vainqueur pour la quatrième fois consécutive.
Russell et Antonelli se sont longuement disputé la tête de la course sur le Circuit Gilles Villeneuve avant que la Mercedes du Britannique ne s’immobilise au 30e tour. Cette défaillance de batterie, confirmée par Toto Wolff à l’arrivée, a ouvert la voie à Antonelli, qui a ensuite contrôlé l’épreuve jusqu’au drapeau à damier pour conforter sa position en tête du championnat avec désormais 43 points d’avance.
Très marqué après son abandon, Russell a expliqué avoir été pris totalement au dépourvu par la panne.
"Je suis sans voix, honnêtement," a-t-il déclaré.
"Tout s’est simplement éteint d’un seul coup. Je suis arrivé dans le virage, le moteur s’est arrêté, plus d’électronique, plus vraiment de freinage. Franchement, je ne trouve pas les mots pour le moment."
Malgré cette énorme désillusion dans la lutte pour le titre, le pilote Mercedes a tenu à retenir les points positifs d’un week-end qu’il estime avoir parfaitement exécuté jusque-là.
"Je dois être honnête, je suis fier de mon week-end," a-t-il poursuivi. "Pole pour le Sprint, victoire dans le Sprint, pole position en qualifications. J’étais en tête avant l’abandon et je prenais du plaisir dans cette bataille avec Kimi."
"De mon côté, je n’ai pas l’impression qu’il y avait quelque chose de plus que j’aurais pu faire ce week-end. Donc je repars satisfait. Bien sûr, je suis sacrément frustré par ce qui s’est passé. Mais qu’est-ce que je pouvais faire de plus ?"
Au lendemain de leur accrochage musclé lors du Sprint, Russell a également insisté sur le plaisir qu’il a pris dans son duel roue contre roue avec Antonelli. Le Britannique a même comparé cette bagarre à ses années de karting.
"J’ai trouvé ça génial, j’ai adoré honnêtement," a-t-il expliqué. "Ça m’a rappelé l’époque du karting. Nous ne nous sommes pas touchés, c’était dur, serré. Oui, j’ai adoré. C’est exactement ça la course automobile. J’aurais aimé que ça continue pendant encore 30 tours."
A noter que Russell doit aller voir les commissaires pour avoir jeté de rage son repose tête sur la piste, ce qui constitue un problème de sécurité.
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