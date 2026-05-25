Wolff ne voit pas Antonelli ’perdre le contrôle’ du championnat

Toto Wolff s’est excusé auprès de George Russell pour la casse mécanique qui a affecté le Britannique alors qu’il était en tête. Le patron de Mercedes F1 aurait préféré que la bataille entre ses deux pilotes aille au bout de la course, mais il tient aussi à féliciter Andrea Kimi Antonelli pour avoir remporté sa quatrième victoire de la saison, et pour avoir tenu la course dans ses mains après l’abandon de son équipier, non sans admettre que la bataille livrée par son duo était un peu limite.

Wolff admet que ce n’est pas la première fois que Mercedes voit une situation radicalement différente au sein de ses garages, et il est habitué à féliciter un pilote pendant qu’il doit en réconforter un autre.

"En tant qu’équipe, nous avons vécu tellement de situations douces-amères. On est extrêmement heureux pour un pilote, mais déçu pour l’autre" a déclaré Wolff, qui salue la belle bataille entre ses pilotes. "Kimi a fait un travail formidable aujourd’hui et méritait de gagner. C’est dommage pour George, car il était en tête."

"On a pris un certain plaisir à les regarder se battre. Chaque fois qu’on pensait dire ’ça suffit pour le moment’, les deux tours suivants étaient à nouveau rapides. Tant qu’on conservait cet écart, ça allait, mais évidemment, ça peut mal tourner. Si les autres étaient plus près derrière nous, nous interviendrions."

"Il y a deux fois où j’étais prêt à intervenir en disant qu’on ne doit pas se battre comme ça, car les deux perdaient beaucoup de temps et Verstappen revenait trop près. C’était tout juste acceptable par moments, 10 % de bataille en moins, ça aurait été mieux. On doit voir la course et juger si on peut continuer comme ça."

L’Autrichien s’est excusé auprès de Russell, qui espérait pouvoir aller chercher la victoire, et subit un 25-0 face à son équipier. Il confirme que c’est un problème de batterie qui a mis un terme à la course du Britannique.

"Je me suis excusé au nom de l’équipe car c’était un problème de batterie. Il était en tête, et c’est toujours difficile pour un pilote d’être sur une bonne dynamique, et pour lui, c’était important de gagner aujourd’hui. Kimi mérite quand même sa victoire, il était très rapide aujourd’hui."

Antonelli est désireux d’apprendre, et Wolff a déclaré à Canal+ que c’est une marque des grands pilotes : "Dans tous les métiers, ce sont les bons qui posent des questions. Quand on est jeune, on peut croire que c’est cool de ne pas poser de question, mais Kimi en pose beaucoup, il ne pense pas que c’est embarrassant d’en poser, et ça l’aide d’avoir des conseils."

Interrogé sur la capacité d’Antonelli à gérer son avance en tête du classement, Wolff est convaincu que c’est possible : "Absolument. Il a remporté quatre courses d’affilée et compte une quarantaine de points d’avance, il a donc toutes les raisons d’être confiant."

"Je ne pense pas qu’il puisse perdre le contrôle du championnat. Il est parfaitement à l’aise dans son rôle et au sein de l’équipe, donc je ne vois pas de risques similaires à ceux rencontrés en Europe l’an dernier."

"Il reste 17 courses à disputer, et tellement de points à marquer que la lutte ira jusqu’au bout, avec, je l’espère, nos deux voitures dans le coup. George doit grignoter son retard, il va se ressaisir, j’en suis certain. Ce n’était pas de sa faute aujourd’hui."