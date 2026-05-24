Vainqueur au Canada, Antonelli a apprécié la ’bataille amusante’ avec Russell

Andrea Kimi Antonelli continue son incroyable série avec une quatrième victoire consécutive, sa quatrième en carrière, en cinq courses cette année. Le pilote Mercedes F1 s’envole au championnat et cette fois, il est bien aidé par la casse mécanique subie par son équipier George Russell, contre qui il a livré une bataille exceptionnelle en début de course. Après l’abandon du Britannique, le jeune leader du championnat a pu rallier l’arrivée sans force.

Cela lui permet de faire le break au championnat, et d’aborder sereinement la prochaine course, à Monaco. Il se félicite d’avoir pu lutter contre Russell mais que la bataille n’ait pas dépassé les limites.

"C’était une bataille très amusante avec George, on était à la limite, mais ce n’était pas simple, il y avait des bourrasques, j’ai eu plusieurs blocages dont un quand j’étais devant" a déclaré Antonelli.

"C’est dommage qu’il ait eu le problème mécanique, car ça aurait pu être une belle bataille, mais je prends ce résultat. Une autre victoire, je suis très content, et un grand merci à l’équipe, évidemment."

"Quand j’étais tout seul, j’essayais de gérer les pneus, car du graining est apparu à l’avant gauche, et c’était un feeling bizarre, l’avant n’était pas mordant. Mais j’ai repris du rythme quand la température est revenue, et j’ai hâte d’être à la prochaine course."

L’Italien est serein pour les prochaines courses et continue à se concentrer sur la suite du championnat : "Je vais continuer à travailler comme je le fais, nous allons continuer à tout donner car George était très rapide ce week-end, on était au même niveau.

"Et McLaren, Ferrari et Red Bull reviennent, donc on va continuer à tout donner. La prochaine course est Monaco, ce sera piégeux, mais je vais me tenir prêt à tout et donner tout ce que j’ai."