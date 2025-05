Stella : Red Bull ’s’éloigne des faits’ pour juger les performances

Andrea Stella ne veut pas généraliser les performances de McLaren F1 à Imola, ni comparer la forme des équipes selon les circuits. Le patron de l’équipe de Woking est convaincu qu’il faut aller plus loin dans les comparaisons et analyses pour opposer son équipe à Red Bull.

"Je ne suis pas d’accord avec cette déclaration. Je pense qu’il y a une tendance à comparer les pommes et les poires" a déclaré Stella. "Lorsque j’étais à l’école, le professeur disait toujours de ne pas comparer des pommes et des poires. Veillez à être spécifique, analytique et précis dans la manière dont vous utilisez les informations."

Selon lui, la domination de Red Bull à Imola vient des évolutions apportées par le team de Milton Keynes, mais aussi du fait que le tracé d’Emilie-Romagne est particulièrement favorable aux caractéristiques de la RB21, comme il l’était pour ses descendantes puisque Verstappen est invaincu là-bas depuis 2021.

"Imola appartient à la catégorie des circuits comme l’Arabie saoudite et le Japon : des virages à grande vitesse, des pistes étroites et si l’on regarde la pole position de ces circuits, c’est Red Bull qui l’a obtenue. Et dans la course en Arabie saoudite, s’il n’y avait pas eu la pénalité pour Max, Max aurait gagné la course."

"Si nous regardons le rythme entre McLaren et Red Bull au Japon et en Arabie saoudite, pour moi l’image est très cohérente avec l’image que nous avions à Imola. Mais si nous comparons la course d’Imola avec celle de Miami, nous comparons une pomme avec une poire, et mon professeur d’école m’aurait attrapé par l’oreille et m’aurait dit de ne pas le faire."

McLaren ayant travaillé sur les virages lents, l’effet du travail s’est davantage ressenti à Miami : "Miami est un circuit dominé par les virages à basse vitesse et avec tous les investissements aérodynamiques que nous avons réalisés, notre voiture s’est massivement améliorée dans ces virages à basse vitesse."

Stella sous-entend que Red Bull préfère faire du sensationnalisme plutôt qu’analyser les faits : "Si nous comparons les circuits qui appartiennent à la pomme et ceux qui appartiennent à la poire, je pense que vous pouvez en tirer vos propres implications en termes d’évaluation des faits d’un point de vue technique."

"La F1 est une activité technique, mais il est évident que certaines personnes sont douées pour lancer des appâts ici et là, en s’éloignant des faits techniques. Il ne tient qu’à vous de mordre à l’hameçon, permettez-moi de le dire."

Et c’est pour ça que sur un circuit très différent, en l’occurrence Monaco, l’Italien n’est pas surpris de voir Ferrari progresser : "Celui-ci est une pêche. C’est un circuit totalement unique. Je ne serais pas surpris, disons, que Ferrari soit la voiture de tête, alors nous verrons."

"Peut-être que nous ferons quelques courses de plus et que nous créerons des catégories meilleures et plus précises. Je suis très curieux de voir si, par exemple, Bakou sera une poire ou une pêche, je soupçonne que ce sera une pêche, donc nous pourrions poursuivre cette tendance."