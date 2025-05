Hadjar peut devenir un ’candidat idéal’ pour remplacer Tsunoda selon Marko

Isack Hadjar est « certainement » candidat pour devenir le prochain coéquipier de Max Verstappen.

C’est l’avis du Dr Helmut Marko, conseiller influent de Red Bull, qui n’a cessé de vanter les mérites du Franco-Algérien de 20 ans tout au long de sa première saison chez Racing Bulls.

Parallèlement, si Marko admet que Yuki Tsunoda est plus proche de Verstappen que Liam Lawson ou Sergio Perez ne l’ont été ces 12 derniers mois, l’homme de 82 ans commence à pointer du doigt les erreurs de Tsunoda.

"Yuki reste têtu et émotif. Il ne peut pas faire d’erreurs, il le sait et c’est le plus important."

En effet, après le spectaculaire tonneau de Tsunoda à Imola, le Japonais ne dispose plus de la même voiture que celle de Verstappen, faute de pièces de rechange.

Hadjar, cependant, commet lui aussi des erreurs : deux violents chocs contre les rails, rien que vendredi à Monaco. Visiblement furieux après un choc, il s’est ensuite qualifié de "stupide".

"Les rails étaient trop proches pour lui," a plaisanté Marko.

"Il devrait se concentrer sur la course plutôt que de faire des commentaires sur son intelligence, mais ce n’était pas à cause de sa vitesse. Il a bien heurté les rails deux fois, mais il était rapide."

Marko semble donc plus enclin à pardonner les erreurs du débutant Hadjar que celles de Tsunoda, qui dispute sa cinquième saison consécutive en F1 en 2025.

"Oui, Isack est jeune. C’est normal et ce sont de petites erreurs. Comme je l’ai déjà dit, il est vraiment une grande surprise."

"Il était rapide dès le départ, à l’exception de son erreur à Melbourne. Tout comme Max, il maîtrise déjà la situation après trois tours, même s’il ne connaît pas beaucoup de circuits."

"Il est toujours en Q3 et marque des points à chaque fois que c’est possible. Il est discret, sans éclat, mais rapide comme l’éclair."

"Avec un peu plus d’expérience, il peut assurément devenir un candidat idéal," conclut Marko, en référence au baquet actuellement occupé par Tsunoda chez Red Bull Racing.