’F1’ est un ’grand film’ qui passe le sport ’sous le spectre de Hollywood’

Les pilotes et les patrons d’équipe ont pu assister à une projection privé de F1, le film avec Brad Pitt et Damson Idris sur la Formule 1. Alors que les pilotes étaient globalement satisfaits, déplorant toutefois un manque de réalisme par moments, les patrons d’équipe ont été grandement convaincu, à l’image de Toto Wolff.

"Dès les premières minutes, on a l’impression que c’est très bien fait. Les scènes de course sont impeccables. Je veux dire que même nous, les experts, n’avons rien pu trouver. L’un des pilotes a dit que la seule erreur que j’ai vue, c’est qu’ils avaient tous les deux le DRS en même temps. Donc, si c’est la seule chose..." note le directeur de Mercedes.

"Pour nous, les gens de la Formule 1, nous trouvons que les courses sont excellentes. Le scénario est sympa, il est réaliste. Et dans l’ensemble, je pense que ce film va être un grand succès, non pas parce que j’ai un parti pris pour la Formule 1, mais parce que c’est tout simplement un grand, grand film."

Andy Cowell, le directeur d’Aston Martin F1, a lui aussi été impressionné par le travail effectué sur ce film, et par le résultat final : "Je suis d’accord avec Toto. C’était génial d’aller le voir, de voir l’avant-première.

"Un merveilleux film hollywoodien avec, vous savez, des stars de la Formule 1 imbriquées dans le film. C’était un grand spectacle sur la piste, superbement réalisé pour voir, vous savez, l’équipe imaginaire se fondre dans toutes les équipes existantes et quelques bonnes apparitions aussi de ces deux-là."

James Vowles, patron de Williams, est lui aussi impressionné, même s’il prévient que le film passe par le spectre de Hollywood et est forcément romancé : "Pour moi, c’est exactement ce que j’espérais. Il est authentique pour le sport que nous pratiquons."

"Pour être clair, ce n’est pas un documentaire, mais ce n’est pas censé être un documentaire. C’est une vision hollywoodienne de ce que nous sommes en tant que Formule 1, mais ils l’ont fait à la perfection."

"Je pense que le concept sous-jacent est que quel que soit votre expérience - que vous n’ayez jamais regardé la Formule 1 auparavant ou non - vous pouvez interagir et comprendre l’intrigue, puis l’approfondir autant que vous le souhaitez. Et de ce point de vue, ils ont fait un excellent travail. La scène d’ouverture est brillante et c’est à partir de ce moment que l’on est captivé par le film."