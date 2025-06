Sainz : Les pilotes de F1 n’ont pas eu d’idée pour améliorer Monaco

Après Monaco, Carlos Sainz avait révélé que les pilotes de F1 réfléchiraient à des solutions pour animer la course sur ce circuit.

Le pilote Williams F1 avait dénoncé la course "manipulée" par les équipes, certaines ralentissant clairement le peloton pour aider l’un de leurs pilotes.

Y a-t-il eu des avancées à ce sujet ? Et si la FIA imposait un temps au tour minimum pour empêcher les pilotes de ralentir intentionnellement avec des tours 3 ou 4 secondes plus lents que la normale ? Sainz, un des directeurs du GPDA, reconnait que ce n’est pas facile.

"Oui, mais si vous prétextez que votre moteur tombe en panne et que vous devez rouler lentement… Comment le justifiez-vous ? Je peux réduire la puissance du moteur, par exemple."

"C’est très compliqué, c’est pourquoi je dis que ce n’est pas une solution facile. Et si on m’oblige à rouler avec les pneus les plus tendres (C6), on pourrait faire toute la course avec les C6 et n’utiliser que ce composé, qui se dégrade beaucoup plus."

"Et la réalité, c’est que si on me donne un train de C6 à Monaco, je roulerais à 5 secondes du rythme et je n’attaquerais même pas les pneus comme nous l’avons fait. Donc, ce n’est pas la solution non plus. C’est très compliqué, il n’y a pas de solution facile. Actuellement, nous, les pilotes, manipulons la course car les dépassements sont impossibles."

"Nous n’avons pas eu beaucoup d’échanges mais en tout cas nous n’avons pas eu d’idée pour améliorer Monaco."

"Donc je pense que la première chose à faire est de voir s’il est possible de modifier le circuit, que ce soit la largeur ou le type de virage, pour permettre les dépassements. Si cela ne peut pas être modifié, on ne peut pas faire grand-chose sans changer l’essence même de la Formule 1."