Oliver Bearman salue l’attitude de Haas F1 à son sujet

Oliver Bearman a salué le soutien de son équipe Haas F1 alors que son statut de rookie est sous surveillance.

Le Britannique effectue sa première saison complète avec l’écurie américaine, après avoir effectué deux apparitions comme remplaçant l’an dernier, ainsi qu’une première course remarquée avec Ferrari en Arabie Saoudite, qui lui a permis de marquer des points.

Trois top 10 lui ont permis de marquer six points, le plaçant à une honorable 16e place au Championnat des pilotes.

"Haas m’a apporté un soutien incroyable depuis le tout début, ce qui est formidable. Je suis ravi de les avoir à mes côtés, d’être dans leur équipe."

"Jusqu’à présent, je dirais que nous avons réalisé un bon début de saison ensemble. Nous avons beaucoup appris les uns des autres et nous avons beaucoup de choses sur lesquelles bâtir."

La carrière de Bearman a connu un début atypique, avec des débuts au volant de la Ferrari à Djeddah la saison dernière, suite à l’opération de l’appendicite de Carlos Sainz.

Cette performance a peut-être créé des attentes inattendues pour les équipes concernant les pilotes débutants selon Bearman.

"Bien sûr. Et on voit ce qui est arrivé à Jack Doohan chez Alpine F1. J’ai fait mes débuts au volant d’une Ferrari et il est indéniable que les voitures placées plus haut sur la grille sont plus faciles à piloter."

"La plateforme aérodynamique de la voiture est un peu plus robuste et donc moins sujette aux erreurs du pilote."

"Et je constate moi-même que, malgré mon expérience bien plus grande aujourd’hui, je suis plus enclin à commettre des erreurs avec la Haas que la Ferrari de l’an dernier."