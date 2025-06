Officiel : Stroll sera bien présent au GP du Canada

Aston Martin F1 a annoncé que Lance Stroll s’est bien remis de sa récente intervention médicale et est désormais apte à participer au Grand Prix du Canada de Formule 1 ce week-end.

"Nous sommes heureux de confirmer que Lance Stroll sera de retour avec l’équipe à Montréal ce week-end," a déclaré Aston Martin.

"Il a subi avec succès une intervention médicale pour soulager ses symptômes et a effectué quelques tours de piste au volant d’une ancienne F1 au Paul Ricard plus tôt cette semaine."

"Lance se sent en forme et est en bonne santé, et il est impatient de courir devant son public."

De son côté Stroll a ajouté : " Je suis ravi de reprendre le volant avec l’équipe pour mon Grand Prix à domicile ce week-end."

"J’avais toujours l’intention de me battre pour être prêt à courir devant le public montréalais."

"Je me sens bien après mon intervention et j’ai fait quelques tours au Paul Ricard cette semaine pour me préparer. Merci pour tout votre soutien, à ce week-end !"