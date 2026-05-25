Briatore félicite Alpine F1 et ses pilotes pour ’l’excellent travail’ réalisé au Canada

Alpine F1 a réalisé son meilleur résultat d’ensemble de la saison en plaçant ses deux monoplaces dans les points au Grand Prix du Canada 2026. Pourtant en difficulté en début de week-end à la suite d’essais perturbés, l’équipe française a su retourner la situation, trouver du rythme et profiter des incidents de course le dimanche. Franco Colapinto a décroché le meilleur résultat de sa carrière en coupant la ligne d’arrivée en sixième position, tandis que son coéquipier Pierre Gasly s’est classé huitième.

Cette performance collective permet à Alpine d’engranger 12 points importants pour consolider sa cinquième place au championnat des constructeurs, ce qui a été souligné par Flavio Briatore au terme du week-end.

"Félicitations à toute l’équipe pour ce résultat qui nous permet de marquer 12 points" a déclaré Briatore. "Nous avons mis en œuvre une bonne stratégie, les pilotes ont réalisé un excellent travail en piste et nous confortons notre cinquième position au championnat constructeurs."

"Nous avons connu un vendredi difficile, mais l’écurie a travaillé dur pour comprendre certains aspects de la voiture et nous repartons finalement avec un résultat positif. Je suis ravi pour Franco, qui signe le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1 avec cette sixième place. Bravo à lui pour ses efforts. Du côté de Pierre, c’est une belle remontée depuis le 14e rang sur la grille."

"Beaucoup de travail nous attend pour améliorer notre compétitivité. Les pilotes continuent de partager des retours similaires sur la monoplace et nous avons encore beaucoup de performance à aller chercher avant Monaco."